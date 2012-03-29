После скандала с учебниками мать Хорошковского пила капли

Автор скандального учебника по 647 гривен Ольга Хорошковская говорит, что шокирована подозрениями в коррупции. В интервью ТСН женщина рассказала, что лично обращалась к министру образования для того, чтобы ее рукопись напечатали.

"Это неблагодарный труд. Работаешь, работаешь, а тут раз тебе обухом по голове - вчерашняя публикация. Меня валерьянкой отпаивали. Потому что это несправедливо. Не потому они дорогие, что я мама Хорошковского, а потому что небольшие тиражи", - уверяет Ольга Назаровна.

Ее личный гонорар составит около двух с половиной тысяч гривен, рассказала мама чиновника. Сыну о скандале не рассказывала. Говорит, не хочет огорчать.