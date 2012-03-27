У Табачника объяснили, почему такие дорогие учебники матери Хорошковского

В Министерстве образования и науки, молодежи и спорта объясняют, что покупают дорогие учебники из-за того, что они являются авторскими и издаются малым тиражом.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ и связей с общественностью министерства.

В сообщении Минобразования обвиняет СМИ в том, что они подают недостоверную информацию относительно закупки Министерством образования и науки, молодежи и спорта учебников: «в который раз из года в год средства массовой информации из-за своей некомпетентности и поверхностного, несовершенного изучения вопроса освещают недостоверную и неправдивую информацию относительно закупки Министерством образования и науки, молодежи и спорта учебников».

В то же время ведомство не опровергает информацию о том, что заказало учебники в ГНУ "Институт инновационных технологий и содержания образования" для 1 класса на общую сумму 61,13 млн. грн., а только объясняет зачем это было сделано.

Так, МОНмолодежьспорт отмечает, что в соответствии с Законом Украины «Об образовании», граждане Украины имеют право на бесплатное образование во всех государственных учебных заведениях. С этой целью МОНмолодежьспорт обеспечивает выпуск учебников, пособий, методической литературы и бесплатно передает их в учебные заведения.

Закупке подлежат только те учебники, которые стали победителями Всеукраинского конкурса рукописей учебников. Поскольку победителями становятся именно рукописи авторов (которые создаются в соответствии с начальными программами и учебными планами), то стоимость закупаемого учебника включает в себя технологических процесс его изготовления (имеющего ряд этапов) и состоит не только из расходов бумаги, картона, пленки и полиграфических расходов, а еще и из редакционных и общеиздательских (авторские гонорары, разработки оригинал-макетов, художественные и редакционные расходы). Указанные расходы по каждому учебнику распределяются на общий тираж (объем) учебников, которые закупаются: то есть, чем меньше тираж, тем больший процент расходов в общей стоимости учебника, говорится в сообщении.

Тираж учебников определяется в соответствии с прогнозируемым количеством учеников на 2012-2013 учебный год. На основании сведений, предоставленных областными управлениями образования и науки, определяется расчетная потребность в учебниках для учеников первых классов общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском, русском языках и других языках национальных меньшинств. Согласно данным, количество будущих первоклассников, которые будут изучать украинский язык в школах с обучением на польском языке, – 302, с обучением на молдавском языке – 371. В отличие от обязательного изучения английского языка в первых классах (217 616), прогнозируемый контингент первоклассников, которые будут изучать испанский язык, составляет 274 ученика.

Как отмечают в Минобразования, если внимательно проанализировать объявление о проведении процедуры закупки у одного участника, опубликованное в бюллетене «Вестник государственных закупок», то можно проследить зависимость цены от тиража (объема) учебников, подлежащих закупке. Так, например, учебник по украинскому языку для общеобразовательных учебных заведений с польским языком обучения (1-й класс) при тираже 302 экземпляра стоит 647,09 грн., а учебник по английскому языку для общеобразовательных учебных заведений (1-й класс) при тираже 217 616 экземпляров стоит только 10,81 грн.

Также в ведомстве подчеркивают, что закупка учебников осуществлялась в соответствии с Законом Украины «Об осуществлении государственных закупок». Согласно его положениям, во время закупки произведений искусства или закупки, связанной с защитой прав интеллектуальной собственности, должна применяться процедура закупки у одного участника. Применение любой другой процедуры закупки привело бы к нарушению прав авторов, которые защищаются Законом Украины «Об авторском праве и смежных правах».

«В дальнейшем обращаемся с просьбой перед освещением любой информации в средствах массовой информации квалифицированно, ответственно и тщательным образом изучать соответствующие вопросы, проверять факты и использовать право на обращение в соответствующие компетентные органы для получения необходимой достоверной информации», - пишет Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины.

Как сообщалось, сегодня "Наші гроші" со ссылкой на "Вестник государственных закупок" сообщили, что 19 марта ГНУ "Институт инновационных технологий и содержания образования" и Минобразования заключили соглашение о закупке учебников для 1 класса на сумму 61,13 млн. грн. Торги проведены по неконкурентной процедуре закупки "у одного участника" из-за того, что авторы учебников имеют право самостоятельно определять издательство, которое будет осуществлять издание его произведения.

Все учебники "рекомендованы Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины".

Как сообщает «Украинская правда», одним из авторов учебника является Ольга Назаровна Хорошковская, мать первого вице-премьера Валерия Хорошковского.

Доктор педагогических наук, профессор Ольга Хорошковская является заведующей лаборатории учебы украинской словесности в школах национальных меньшинств Украины и диаспоры Института педагогики НАПН Украины.

Учебники авторства О.Хорошковской, пишет издание, по дороговизне занимают первое (украинский язык для школ с польским языком преподавания, 647 грн./экз.), третье (украинский язык для школ с молдавским языком, 497 грн./экз.) и 14-е места (украинский язык для школ с русским языком, 23 грн./экз.). Стоимость издания этих учебников составляет 1,43 млн. грн.

Народный депутат от «Нашей Украины» Лилия Григорович направила депутатское обращение генеральному прокурору и председателю Государственной финансовой инспекции Украины относительно неэффективного использования Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины государственных средств во время издания учебников.