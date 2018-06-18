Янукович уверенно валит рейтинг... регионалов

Интересно, кто посоветовал Виктору Федоровичу провести 4 сентября совещание по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к новому отопительному сезону именно в Алчевске? «Я лично проведу совещание по подготовке до зимы. У нас есть исторический город – Алчевск. Я наметил эту работу давно, и я ее выполню», - громко заявил премьер. Что исторический город, то исторический! Вся Украина помнит, что именно по халатности мэра этого города на Луганщине и руководства облсовета зимой позапрошлого года в Алчевске произошла настоящая трагедия. В 35-градусный мороз город остался без тепла и воды.

И руководство мэрии Алчевска, и руководство Луганского облсовета – сплошь члены Партии Регионов. „Крайним” оказался главный инженер местного „Теплокоммунэнерго”, но вся страна помнит, кто настоящие виновники. А также тот факт, что „расхлёбывать” огромные убытки и изыискивать средства на помощь потерпевшим и ремонт, сотни миллионов гривен, пришлось „помаранчевому” правительству Юрия Еханурова. Деньги переводили тогда предприятия, простые граждане, общественные организации. Так что, выражаясь ленинскими словами, совещание в городе-мученике „прекрасная, уникальная агитация правительства против самого себя”.

Кроме того, в эфире телеканала „Интер” Виктор Федорович изволили пошутить, мол, для правительственного кортежа перекрывают дорожное движение в Киеве, а потому пришло время „максимально переходить на современные средства перемещения. И одно из таких средств - вертолет». Трудно было придумать более неудачную шутку. Во-первых, сотни тысяч киевских (и не только!) автомобилистов вспомнили свои длительные муки во время проезда Януковича со свитой. Во-вторых, лидер ПР лишний раз напомнил о том, что он и так перешел на «современные средства передвижения» - мало ему было „минивэна”, в который влезет слон средних размеров, мало было свежекупленных двух новёхоньких и дорогущих „мерсов” с кузовами новейшего дизайна, которых раньше не было у первых лиц государства в Украине . Теперь еще и вертолет ему подавай! Или, часом, насмотрелся телесюжетов про Буша с Путиным? А может, вспомнил, как Игорь Бакай в США на „винтокрыле” в местный универсам за водкой летал?

В том же „самоубийственном” эфире господин Янукович, отвечая на вопрос, планируются ли отставки Рудьковского и Шуфрича, с металлом в голосе сообщил: „До выборов изменений в кадровом составе правительства не произойдёт. Я отвергаю любые обвинения в адрес правительства. Это единственная ветвь власти, которая сегодня обеспечивает жизнедеятельность страны. Об этом должны все помнить».

Вот так жизнедеятельность! Интересно, сколько еще эшелонов должны слететь под откос, сколько тонн фосфора вылиться на украинскую землю, сколько сот и тысяч гектаров леса сгореть, чтобы двух горе-управленцев, которые только и делают, что бездарно пиарятся на человеческом горе, вымели наконец из Кабмина. Кстати, может Виктор Федорович не знает, что на днях даже однопартиец Рудьковского министр МВД Василий Цушко, который наконец вернулся из длительного заграничного лечения, будучи в Чернигове, извинялся перед жителями за то, что в марте 2006 года господин Рудьковский „фактически предал избирателей города”, и напомнил, что предлагал тогда исключить будущего министра транспорта из рядов Соцпартии. Выходит, даже одиозные однопартийцы цену Рудьковскому знают. В отличие от Януковича.

Наконец, еще один „гениальный” пиар-ход Януковича и ПР. Ничего лучшего не изобрели, чем предложить политическим силам кодекс поведения политических сил на время выборов. Это после всего, что натворили „регионалы” в 2004 году, навязывая силой стране „правильного кандидата” Януковича: разгромленные избирательные участки, избиение людей молотками под Центризбиркомом, „веселые карусели”, выкручивание рук СМИ... Если автор что-то забыл, читайте приговор Верховного Суда Украины.

Как там в рекламе: иногда лучше жевать, чем говорить?!

Николай Писарчук