Полиция задержала лидеров российской оппозиции, отказавшихся уходить с площади

После митинга оппозиции на Пушкинской площади в Москве полиция задержала нескольких лидеров оппозиции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, задержаны, в частности, глава «Левого фронта» Сергей УДАЛЬЦОВ, оппозиционеры Алексей НАВАЛЬНЫЙ и Илья ЯШИН.

Также задержаны некоторые несогласные с результатами выборов Президента РФ, отказывавшиеся покинуть Пушкинскую площадь по требованию полиции.

С.УДАЛЬЦОВ, в частности, заявил, что не покинет Пушкинскую площадь в Москве, пока «не уйдет ПУТИН».

«Если мы и дальше будем уходить-приходить с площади, мы никогда ничего не добьемся. Я сегодня с этой площади не уйду! Буду стоять, пока не уйдет ПУТИН», – заявил он.

«Власть, выбранная 4 декабря (депутаты Госдумы – УНИАН) и 4 марта, – нелегитимна. Мы не можем принять ее законной», – добавил координатор «Левого фронта».

В свою очередь, депутат Госдумы от «Справедливой России» Илья ПОНОМАРЕВ предложил организовать на Пушкинской площади постоянно действующую приемную народных депутатов. «Мы не уйдем», – заявил он.

Сейчас вся Пушкинская площадь занята сотрудниками полиции, оппозиционеры жестко вытеснены с площади.

В то же время, несколько десятков человек вышло на проезжую часть Тверской, перекрыв дорожное движение. Полиция принимает меры для восстановления движения.