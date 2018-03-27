Окончательные данные Национального экзит-пола

Партия регионов на выборах в Верховную раду Украины набрала 32%, Блок Юлии Тимошенко – 23,4%, Блок «Наша Украина» – 14,5%.

Об этом свидетельствуют окончательные данные экзит-пола Фонда «Демократические инициативы», Киевского международного института социологии и Центра имени Разумкова, сообщают в эфире телеканалы “Первый национальный» и “Эра”. В то же время, на официальном сайте этого консорциума социологических служб окончательных данных экзит-пола нет.

Согласно данным, обнародованным телеканалами, за Социалистическую партию Украины проголосовали 5,7% избирателей, Коммунистическую партию Украины – 3,5%, Блок Наталии Витренко “Народная оппозиция” - 3.1%.

Не поддержали кандидатов ни от одной партии/блока – 1,3%.

В общей сложности было опрошено около 18 тысяч респондентов на 300 избирательных участках. Погрешность выборки составляет 1,5-3,0%.

Напомним, что сегодня вечером директор Фонда «Демократические инициативы» И.КУЧЕРИВ заявил о появлении «клонированных» экзит-полов, которые направлены на дезинформацию избирателей.

И.КУЧЕРИВ как организатор проекта Консорциума по проведению Национального экзит-пола’2006 обратился к СМИ и всей общественности Украины с заявлением о том, что “есть несколько экзит-полов, в названиях которых клонируются термины «НАЦИОНАЛЬНЫЙ» и «КОНСОРЦИУМ», «целью которых является дезориентация общественного мнения как Украины, так и Европы и мира».

Поэтому он от имени членов Консорциума по проведению Национального екзит-пола’2006 попросил в дальнейшем называть результаты их опроса как ЭКЗИТ-ПОЛ ФОНДА «ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ», КИЕВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА СОЦИОЛОГИИ и ЦЕНТРА ИМЕНИ РАЗУМКОВА.