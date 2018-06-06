Регионал Я.Сухой: Чтобы обучить жену украинскому языку, я даже прибегал к сексуальным аргументам

Один из самых активных членов Партии регионов Ярослав Сухой, известный нелицеприятными публичными высказываниями в адрес своих оппонентов, дал интервью УНИАН.

Я ОБУЧАЛ ЖЕНУ УКРАИНСКОМУ ЯЗЫКУ, ПРИБЕГАЯ К СЕКСУАЛЬНЫМ АРГУМЕНТАМ

Когда я сказала своей подруге о том, что иду к Вам на интервью, она вас идентифицировала так: Ярослав Сухой – это такой украиноязычный “регионал”. Вас радует такое определение?

Моим коллегам приятно откомандировывать меня на дебаты именно с так называемыми национал-патриотами, потому что так у них исчезает один-единственный против нас аргумент: “А вы не знаете украинского языка”. А вы часом не москалька? (смеётся. – Авт.).

У меня жена – русская. Так я, чтобы её украинскому языку обучить, даже к сексуальным аргументам прибегал...

За права второго государственного языка у нас борются двумя способами. Первый – активно об этом говорят на выборах, а затем забывают. Второй способ, к которому прибегал в свое время Мороз: после выборов “сварганить” законопроект, который на деле ничем не поможет русскому языку, но помогает сохранить лицо “поборника второй государственной” перед избирателями. Партия регионов какой способ избрала?

Для нас вопрос двуязычия никогда не будет вопросом преференций какому-либо языку, возвышения или принижения какого-то из языков. Это для нас вопрос прав человека. Мы должны дать русскоязычным людям возможность комфортно чувствовать себя в украинском обществе. Если есть политика украинизации, то ее можно лишь приветствовать, если она у нас проводится постепенно, потихоньку, незаметно.

А у нас украинизация была очень мягкая...

Сейчас она не мягкая. Давайте спросим людей. Вы ли, украиноязычные украинцы, не против того, чтобы русскоязычные украинцы могли читать аннотации на лекарства, писать официальные письма или обращаться в суд на русском языке? Хотя бы на таком бытовом уровне принять решение – и вопрос был бы решен.

Наш электорат от нас этого требует. И мы не можем предать нашего избирателя. Потому что, видите ли, ездит Тимошенко и всем рассказывает: они только выступают против НАТО, они в действительности за НАТО. Ну, провокаторша! Она говорит: никогда они (регионы. – Авт.) не дадут второй язык, я вам дам второй язык. Она уже даст второй язык...

Если будет разрабатываться новая редакция Конституции, то Вы будете поднимать вопрос второго государственного языка и федерализма?

Речь о новой Конституции не идет. Потому что Конституция 1996 года европейскими экспертами признана одной из лучших. Речь идет об углублении реформы конституционным путем. Больше политических, финансовых прав регионам. Изменения в действующую Конституцию – да, новая Конституция – нет.

Ни федеральный строй, ни второй государственный язык никогда не выносились Партией регионов на щит. Мы уже имели горький опыт референдума, когда для имплементации не хватило 300 голосов, а новая Конституция после референдума опять потребует имплементации.

ПЛОХО, КОГДА К КОНСТИТУЦИОННОЙ ПЕРЕСТРОЙКЕ ПРИОБЩАЮТСЯ ПОЛИТИКАНЫ

А как Вам вообще идея проведения референдума?

Плохо, когда к чрезвычайно сложному, наукоемкому процессу конституционной перестройки приобщаются политики, а еще хуже – политиканы. Когда они пытаются использовать процессы совершенствования Основного Закона Украины в узких партийных целях. Референдум – это оптимальный путь советоваться с людьми в тех вопросах, которые предусмотрены законом о референдуме. Нет в законе о референдуме такого, чтобы советоваться с людьми о форме государственного строя. Тем более, вспомните, что среди прочего предлагала Тимошенко: определить, должен ли быть премьер-министр главой государства? Такого нет в ни одной стране!

Партия регионов считает необходимым переход к парламентско-президентской республике, не с урезанием полномочий главы государства, что так больно воспринимает Секретариат Президента. У Президента достаточно полномочий, он заветировал около ста законов, и мы даже не преодолевали это вето, он может затормозить любой процесс. Мы говорим о перераспределении полномочий в интересах советов – сельских, районных, областных, Верховной Рады. Чтобы приобщить людей к управлению государством.

Поездка в Россию Виктора Януковича воспринимается экспертами как готовность премьера идти в фарватере России...

А перед этим Юлия Тимошенко поехала в Америку, встречалась со всеми должностными лицами. А затем вышли ее “статейки” о том, как Западу поставить на место Россию. Это мудро? Это по-госудрственному? С какой целью она это пишет? Она поехала на запад, заручилась поддержкой Госдепартамента, который сказал, что следует собрать всех оранжевых и добиться реванша.

А почему поехал Янукович в Россию? У нас очень тяжелая зима. И цена на газ для Украины не была рыночной, она была договорной, исходя из особых отношений Украины и России. И для чего сейчас разрушать эти отношения и ставить нас в положение, скажем, Дании, которая платит за российский газ более чем тысячу долларов за тысячу кубов?

Дешёвый газ из России уже не воспринимается обществом как национальный интерес...

Дешевый газ для потребителей, каким был таким и останется. Потому что действует постановление Кабмина еще Пустовойтенко: семья не может платить за коммунальные услуги более 20% совокупного дохода семьи, для пенсионеров не более 15%.

Мы приняли закон, согласно которому семья может платить за коммунальные услуги не больше 15% процентов совокупного дохода, остальное – субсидии. Поэтому это не повлияет на быт, это ляжет на бюджет. Это ляжет на товары, которые будут покупать люди. Государство должно искать компромисс.

Почему НУ–НС и Партия регионов – две право-либеральных партии, последняя из которой пытается нас убедить, что она еще и демократическая, – не могут договориться?

Я надеялся, что в 2005 году, пользуясь огромным кредитом доверия, Ющенко и Тимошенко предложат крайне необходимые реформы, которые позволят провести рыночные преобразования. А мы застоялись в переходном периоде...

Да, это должны были быть непопулярные, несимпатичные шаги, но крайне необходимые. Не может экономика двигаться, не имея ресурса. 80 процентов всех расходов бюджета – это социальная сфера, а где мосты, дороги, газификация? Мы увидели, что “Наша Украина” отошла от критериев рыночности и перешла на левопопулистский путь. Это нас насторожило. Потом мы убедились, что в поиске консенсуса мы получили уголовные дела. Чего стоит арест Колесникова? Тогдашний министр внутренних дел рассказывал о гранате, якобы брошенной в старшего Пенчука, о вывезенных самолетом свидетелях... Все оказалось ложью. Кушнарев, бедный, набрал кредитов на строительство метрополитена, и ни за что ни про что был объяснять это прокуратуре. На “Мотор-Сичи” было восемь уголовных дел...

Это уже история. Почему не вышло сотрудничество в 2006 году?

Мы договорились с руководством, что подписываем с “Нашей Украиной” соглашение о широкой коалиции, и Ехануров становится премьером. Я, Герман, Чорновил облегченно вздохнули, такая коалиция – конец раскола. Утром перед отлетом Тимошенко прорвалась к Ющенко, а в 10 часов поступил приказ прервать переговоры. Была подписана демократическая коалиция, которая накрылась медным тазом. Мы не принимали участия в ее развале, мы выступили против намерения Тимошенко не давать нам ни одного комитета. Как же так? Я уже тогда записался в комитет социальной политики, мне была не важна должность, но я хотел бы чтобы ее возглавил член “Регионов”. Мы что, должны были работать в специально созданных для нас комиссиях?

Это было решение коалиции. Наше пребывание становилось ненужным. И когда они выдали ноу-хау, что одним пакетом голосуем и за премьера, и за спикера, хотя спикер избирается тайным голосованиям, то мы заблокировали трибуну. И когда на должность спикера предложили кандидатуры Порошенко и Мороза, то мы проголосовали за Мороза.

А может действительно у “Регионов” с “Нашей Украиной” все значительно сложнее: два мира, две философии, два разных геополитических ориентира?

Тогда стоит честно сказать, “Наша Украина” и БЮТ ориентируются на Америку, на продажу экономических интересов Украины в интересах транснациональных корпораций. “Миттал стил” – яркий пример. “Миттал стил” поднял на 20% цену на прокат, на весь металл, перестал закупать наш уголь, потому что в Караганде есть дешевый уголь. Есть претензии ФГУ в части нарушений социальных обязательств. Мы потеряли изюминку металлургии, отдав транснациональной кампании....

УПАСИ БОГ, ЧТОБЫ С ИНФЛЯЦИЕЙ НАЧАЛ БОРОТЬСЯ ПИНЗЕНИК

Виктор Пинзеник прогнозирует инфляцию 14 процентов...

Это всё болтовня Пинзеника... Мне неинтересно о нем говорить. Хочу напомнить слова Пинзеника, которые он в 90-х годах говорил газете “Независимость”: нам пришлось искусственно раскручивать маховик инфляции, чтобы сжечь остатки социалистической системы ведения хозяйства. Им бы, кто раскручивал маховик, руки пооткручивать, потому что тогда исчезли и деньги предприятий, и сбережения.

Инфляция зависит не от прогнозов Пинзеника...

А что мешало оппозиции предлагать свой бюджет, свои решения? Я не верю ни Терехину, ни Пинзенику, потому что помню их как страшных апологетов монетаризма. Упаси Бог, чтобы с инфляцией начал бороться Пинзеник. Тогда – хана. Под красивым лозунгом борьбы за правду часто скрывается желание нанести вред.

Помню, как мы приватизировали “Мотор-Сич” – методом народной приватизации. Мы специально распылили акции, чтобы никто не мог купить контрольный пакет и грохнуть завод. Меня два года таскали по судам, в том числе благодаря Пинзенику. Но мы приватизировали завод, спасибо Пасхаверу (экономист Александр Пасхавер. – Авт.) и Лановому (бывший вице-премьер-министр. – Авт.), которые разработали для нас схему приватизации. Этой схемой потом воспользовался мариупольский завод Ильича.

Александр Пасхавер сначала принадлежал к сторонникам широкой коалиции, а потом, слушая выступления Азарова, определил вашу политику как реставрацию старого режима. Видимо, потому, что вы не приняли ценности Оранжевой революции?

С точки зрения экономической политики, вряд ли Пасхавер мог винить нас за наведение порядка в бюджете. Что касается ценностей революции, я вас прошу... Такой пафос не для меня. О каких ценностях вы мне рассказываете? Госдепартамент, Борис Березовский говорят, потратили...

Это я Вас прошу, Вы оскорбляете людей, которые стояли там не за деньги...

Я их не оскорбляю, и я не о людях говорю, которых обманули. Верховный Суд, неправедный, который придумал третий этап, не мог доказать ни одного пункта фальсификации. Были нарушения, и когда бабка приходила с двумя десятками паспортов всех, кто из этого села уже давно работает в Испании, и когда гоняют автобусы с открепниками. Это нарушение законодательства, но не было фальсификации. Почему людей вывели на Майдан? Почему не отчитается Президент за два с половиной года своего “царствования”? Меня утомил Президент своим “нравоучениями”. Он меня постоянно учит, какой я должен быть моральный, а я еще никого не обманул – ни избирателя, ни женщины. Почему он назначил Турчинова председателем СБУ, а потом снял? Кто Тимошенко поставил главой правительства? А затем говорил, что ее действия – это красная карточка. Где результаты отравления? Он говорил, что камазов на всех не хватит, яда на всех хватит. Где имена нардепов, которые завозили диоксин? Назначили виновных по делу Гонгадзе... Мы никогда не узнаем, кто убил Гию, Кравченко, Кирпу. Не трогайте меня с идеалами Майдана...

КОРРУПЦИЯ В ПАРЛАМЕНТЕ – ЭТО ТАКАЯ ЖЕ ПРАВДА, КАК И ТО, ЧТО ВСЕ ЖУРНАЛИСТЫ – ЖУЛИКИ

Президент на днях говорил, что сорок процентов плохого мяса завозится через одну очень известную в Украину зону...

Президент превращается в одно радио...

Нет, он по-джентльменски, учитывая, что идут выборы, не хотел называть, где эта зона...

Ждите... Он по-джентльменски не хочет говорить, кто его отравил, кто камазом наезжал, кто из членов ЦИК брал два миллиона. Кто же из народных депутатов брал три миллиона? Я же не пропустил ни одного заседания. Почему никто мне не предлагал?

Коррупция в парламенте – это очевидная вещь, давняя болезнь Рады...

Она же настолько очевидна, как и то, что все журналисты – жулики.

Неправда...

Возможно, что неправда. Почему же вы верите в ложь о депутатах? Вы же как пресса не должны превращаться в мещанское болото.

Он задолбал меня своими льготами и зарплатами...

Давайте о льготах депутатов поговорим. Феофания? Там лечится сорок семь тысяч больных. Нас там – четыреста пятьдесят. Неприкосновенность? Пятьдесят четыре тысячи человек имеют форму “непривлечения” к криминальной ответственности. Нас – четыреста пятьдесят. В 1954 году Муссолини, разыгрывая эту карту, концлагеря пооткрывал, куда поотправлял оппонентов.

Чего Президент хочет? Сколько он может шельмовать Верховную Раду? Сказать, что все мы плохие, а его компания из Секретариата хорошая? Когда я был партийным начальником, мне из КГБ докладывали оперативную информацию, но я не лез с этим на трибуну пленума. Я просто принимал к сведению. Разве же можно быть таким мстительным?

ЖАЛЬ, ЧТО ПОРОШЕНКО УШЕЛ ИЗ ПОЛИТИКИ

Как вы расцениваете отход Петра Порошенко от публичной политики?

То, что Порошенко ушел из политики, – плохо. Он был квалифицированным политиком. Он мне не друг, не товарищ и не брат. Но то, что в обществе воспитывается ненависть к богатым, это ошибка. Какой может быть благосостояние без национального капитала?

Какой будет следующая коалиция?

Партия регионов идет на выборы, будет выигрывать и избирать себе союзников. Мы создадим ее с коммунистами и социалистами.

А разве СПУ будет в новой Раде?

Будет из тридцать человек...

Они еще не начинали свою разъяснительную работу. Я здесь недавно прочитал программу – прорыва куда-то там... Это обычная демагогия, болтовня. Перепортили идею Кинаха, взяли название.

Я не верю в коалицию с “Нашей Украиной”, но верю в общие ситуативные голосования с ней. Социальные ресурсы популизма исчерпаны в 2005 году.

Мы выиграем и еще долго будем при власти...

Очень скоро мы это сможем проверить...

Беседовала Лана Самохвалова