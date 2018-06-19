Источник из синода УПЦ (МП): Наши архиереи не отдадут самостоятельности

Когда предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Владимира в прошлом году забрали в больницу и он попал в реанимацию, то не только клир, но и православная паства просто замерли в тревоге...

В свое время Блаженнейшего Владимира Москва прислала, как духовную альтернативу УПЦ КП. Но настоящая аскетичность монаха, образованность богослова, духовная зрелость и украинские корни Владимира имели обратный ожидаемому Москвой эффект. Через двадцать лет после своего возвращения в Киев, удерживая Церковь в единстве, достигнув ее прекрасного расцвета, Владимир, не озвучивая идеи поместности, фактически стал ее носителем. Церковь становилась украинской, а ее Московская юрисдикция становилась все, скажем так, символичнее. Знала ли об этом Москва? Знала. Но покойный патриарх РПЦ Святейший Алексей не вмешивался в дела Украинской Церкви. А российские власти молчали. Ибо никакая дискредитация против Владимира не могла сработать здесь по одной причине. На него ничего нет: ни у Москвы, ни у спецслужб.

Мы не думаем, что Блаженнейший Владимир имеет встречи с предстоятелем УПЦ КП Филаретом. Хотя представители обеих православных церквей имеют такие контакты. Но, безусловно, это его заслуга в том, что священство Украинской православной церкви по крайней мере в "головах" видит свое единство со священством УПЦ КП и УАПЦ. Это благодаря его усилиям из украинской прессы и проповедей священников исчез дискурс "ненавистных раскольников", а в кругу высшего церковного руководства сложилось здоровое проукраинское крыло. Если пресса строит идеологему "один народ - одна церковь", то Блаженнейший отстаивает ее молитвой.

Но говорить о самостоятельности церкви невозможно. Государство не становится сильнее. Москва строит Советский или Евразийский союз и Украинская церковь не может это не чувствовать.

Именно поэтому и паства, и священники нервно реагируют на информацию о болезни Блаженнейшего. Это не только страх потерять Пастыря, это осознание, что Украина не готова потерять человека, который так крепко держит церковь. Но, судя по многочисленным публикациям в СМИ, "кадровый" вопрос завладел умами высших церковных чинов. Об этом мы расспрашиваем у одного из членов синода УПЦ, который согласился поговорить с нами на правах анонимности.

"Митрополит Владимир сейчас идет на поправку, и поэтому наши тревоги отодвинулись. Потому что именно он является той личностью, которая держит в равновесии как Восток, так и Запад. Среди лиц, которых пресса называла среди его преемников, - Одесский митрополит Агафангел.

Но его приход почти нереален, так как он является представителем резко пророссийских сил. И вообще он, как говорят католики, не папабельний. Агафангел может быть определенным рупором или бульдозером, который будет расчищать кому-то дорогу. Поэтому в самой церкви серьезно его кандидатуру никто не рассматривает. Кто может быть? Говорят об Иларионе (Донецком), владыке Павле (наместнике Лавры), владыке Буковинском Онуфрии. Это первый эшелон. Ко второму эшелону принадлежит владыка Митрофан. Он вроде бы такой незаметный, но он равный. Хочу подчеркнуть, что ни у одного из владык нет контрольного пакета голосов. Сейчас все равны.

Когда избирали Патриарха Кирилла, то этот выбор был прогнозируем по многим причинам.

Москва будет пробовать влиять на выбор украинской церкви, но все же все будет решаться здесь, потому что Москва сейчас не имеет таких рычагов влияния, как имела раньше. Наши архиереи привыкли к самостоятельности, которая есть сейчас, и они не отдадут эту самостоятельность. И возврата назад нет. Поэтому, думаю, может выплыть некая новая кандидатура, которая будет компромиссным вариантом.

Сейчас вообще нельзя говорить об одной кандидатуре, потому что ситуация все время меняется. Например, год назад была одна кандидатура, несколько месяцев - другая, сейчас вообще нет.

С человеческой точки зрения, такие вещи можно понять, когда руководитель государства или какой-то организации находится в тяжелом состоянии и здоровье его такое, что возникают ожидания близкой смерти, тогда не у одного человека возникает вопрос, а что будет дальше?

Поэтому в Московском патриархате возникают такие вопросы и даже определенные действия, особенно у тех, кто беспокоится, проникается этой ситуацией, чтобы направить развитие событий в приемлемое для себя направление".

Поскольку наш собеседник отказался комментировать качества претендентов, мы попросили это сделать епископа УПЦ КП Евстратия Зарю. Он внимательно наблюдает за происходящим в церкви-сестре и с огромным уважением относится к предстоятелю УПЦ МП.

- На выбор преемника Владимира могут влиять три основных фактора.

Первый - настроения среди епископата Украинской церкви, который собственно и будет делать выбор, так как по уставу выбор митрополита осуществляет архиерейский собор Украинской православной церкви Московского патриархата.

Второй фактор - московский патриарх. Потому что по тому же уставу, ему принадлежит право благословения новоизбранного митрополита. То есть фактически он имеет право поддержать эту кандидатуру или не поддержать. Это с формальной точки зрения. Фактически, безусловно, московская патриархия действует и будет действовать, чтобы еще на стадии выбора повлиять таким образом, чтобы был выбран такой кандидат, который бы с ее точки зрения был приемлем.

Третья сила, которая будет влиять на это событие, - это, бесспорно, украинский государственный фактор, поскольку УПЦ московского патриархата является большой церковью, одной из влиятельных церквей в обществе, которая тесно связана с определенными политическими кругами, представителями власти, то для них тоже, как для верующих этой церкви, будет не безразлично, кто будет избираться главой этой церкви. Поэтому можно предполагать, что будут также определенные действия с политической стороны, чтобы поддержать какую кандидатуру или наоборот - противодействовать влияниям Москвы, чтобы был избран все-таки кандидат здесь в Украине, а не был назначен кто-то из Москвы. Особенно это актуально на фоне достаточно непростых отношений украинской власти с Кремлем. Здоровье митрополита ухудшилось в прошлом году, но в действительности оно было не лучше достаточно много лет, соответственно, рассуждения на тему, кто может стать его преемником, длятся не один год. В этой связи называются имена некоторых архиереев. Среди основных претендентов чаще всего называют имена митрополита Одесского Агафангела, митрополита донецкого Илариона, также есть кандидатура митрополита Буковинского Онуфрия. Думаю, может еще и возникнуть кандидатура наместника Лавры Павла.

-Какая наиболее приемлемая кандидатура?

- Трудно сказать... Митрополит Агафангел и в светской среде известен своей одиозной деятельностью относительно Украины, украинцев как нации. Именно ему принадлежат слова, что Львов - это наша Чечня. Он благословлял установку памятника Екатерине II в Одессе, которая известна своим разгульным образом жизни, а также она была той императрацей, которая окончательно закабалила Украину и церковь. Против именно этой деятельности выступал митрополит Арсений Мациевич ростовский, за что и поплатился своей свободой и жизнью. Кстати, русской церковью был канонизирован как исповедник веры.

Митрополит Агафангел давно проявляет себя как русский шовинист. Такой человек вряд ли может возглавить украинскую церковь. Тем более, в церковной среде его деятельность вызывает неоднозначную реакцию. Но так как он является самым старшим по рукоположению среди епископов УПЦ после митрополита Владимира, то во время болезни митрополита Владимира по уставу у него есть определенное преимущество перед другими кандидатами, поскольку он имеет право возглавлять заседания священного синода и в случае смерти или отставки главы церкви избирает временного руководителя.

Вторым кандидатом является донецкий митрополит Иларион. В отличие от Агафангела, он является украинцем по своей национальности, потому что Агафангел - этнический русский. Более того, Иларион - галичанин, родом со Львовщины, но он достаточно давно находится в Донецке как архиерей и имеет тесные связи с местным руководством еще с тех давних времен и, возможно, на эти связи он и рассчитывает в своих планах на возглавление.

Насколько он имеет поддержку в самой церкви, трудно сказать, но я не думаю, что его поддержка является такой, которая бы давала возможность уверенно говорить, что он будет избран.

Тем более, насколько известно, патриарх Кирилл не доверяет ему как кандидату в митрополиты на том основании, не изменятся ли его взгляды, когда он переберется в Киев, как это произошло с митрополитом Владимиром. Он же тоже сначала был бы ставленником Москвы, но в последние годы его все больше и больше обвиняют в том, что он сторонник церковной независимости.

Есть еще кандидатура митрополита Онуфрия из Буковины. Он является человеком, который свой церковный рост прошел в Москве и считается пророссийским консерватором. Вместе с тем, в публичных скандалах, как, например, митрополит Агафангел с его шовинистическими высказываниями, не замешан. Оснований подозревать его в нелояльности к Москве тоже нет, поэтому такая кандидатура могла бы быть компромиссом между Москвой и Украиной.

Еще есть кандидатура митрополита Павла. О ней говорят в связи с тем, что он находится в Лавре как ее наместник. Он достаточно тесно знаком с руководством государства в силу своего положения в Лавре. Однако с его именем связан не один медиа-скандал.

Но если подытожить, то какого-то явного кандидата, о котором можно было с уверенностью сказать, что он действительно сможет найти компромисс, нет.

Называют еще кандидатуру секретаря митрополита Владимира архиепископа Александра (Драбинко), но это скорее домыслы, потому что владыке Александру всего 35 лет и это не позволяет ему баллотироваться на эту должность. Но он имеет значительное влияние в УПЦ (МП), к его мнению многие прислушиваются, поэтому его поддержка может сыграть такую ​​весьма существенную роль.

Насколько известно, весной прошлого года существовал план прислать кого-то из Москвы, когда было мнение в Московской патриархии на замену престарелому митрополиту харьковскому Никодиму, который в мае отмечал 90-летие, а осенью умер, прислать ему на харьковскую кафедру митрополита Илариона (Алфеева), который является руководителем духовной дипломатии МП и одним из ближайших помощников патриарха Кирилла. Но когда информацию обнародовали, от этого отказались, правда, не окончательно, насколько известно.

Но реализовать такой план будет сложно, по нескольким причинам... Учитывая то, что отношения между Украиной и Россией являются напряженными, учитывая, что в самом епископстве УПЦ многие не является сторонником такой идеи и хотел бы, чтобы митрополит избирался в Украине, а не был прислан из Москвы. Поэтому реализовать такой замысел практически невозможно, потому что тот, кто когда-то после митрополита Владимира должен возглавлять УПЦ МП, должен быть человеком более тесно связанным с Украиной, чем митрополит Иларион (Алфеев).

Наш собеседник из УПЦ (МП) также подтверждает версию Евстратия Зори о невозможности попасть на престол предстоятеля УПЦ московского пришельца.

- Ставленник из Москвы, скорее всего, исключен, - утверждает он. - Хотя владыка Иларион (Алфеев) в целом был бы неплохой кандидатурой, поскольку он человек образованный, европейского воспитания и он в Украине был бы неким аналогом Главе УГКЦ Святославу (Шевчуку). Но владыка Иларион в должности главы УПЦ - фантастика.

И вообще не ощутимо, чтобы Москва работала сегодня в этом направлении, потому что там своих много проблем, в частности Болотная площадь. У них, как представляется сейчас, нет четкой кандидатуры, они просто следят за происходящим в Киеве.

Яркий пример того, что никто не может быть прислан из Москвы, - патриарх Кирилл...

К сожалению или к счастью, если мы посмотрим на последние визиты патриарха Кирилла в Украину, мы увидим, что он становится чужим лицом для Украины. В то время когда Митрополит Владимир является очень родным лицом. Вспомним приезд в Ровно... Патриарх Кирилл испугался поехать туда из-за протестов, а Блаженнейший Владимир уехал, не боялся, и ему никто не кричал «долой московского попа», хотя он как бы тоже относится к МП.

Хотим, чтобы все же в УПЦ был духовный отец такой, как митрополит Владимир, а не бизнесмен, реформатор... То есть наши архиереи очень боятся повторения российского сценария, ибо в самой России сейчас хватаются за голову и не знают, что делать с патриархом Кириллом.

Конечно, не исключаем, что будут консультации с руководством государства, но все равно последнее слово будет за Синодом. Это все-таки Украина и всем надо понимать, что Украина - таки не Россия, и здесь очень трудно дать тупое указание.

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26 января должно состояться очередное заседание Священного синода УПЦ МП. Из разных источников ширится информация, что одного из членов синода могут назначить временно исполняющим обязанности митрополита вплоть до выздоровления действующего главы церкви митрополита Владимира.

Российский политолог Андрей Окара утверждает, что тот, кого чаще всего называют реальным кандидатом на эту должность, - митрополит Одесский и Измаильский Агафангел - может вызвать раскол в церкви.

И причиной раскола, считает Окара, может стать личная позиция Агафангела.

«Причем принципиальным будет даже не его москвофильство или украинофобия, а именно его понимание роли церкви в современном мире. Для Агафангела характерно то понимание церкви, которое распространено в окружении московского патриарха Кирилла и которое связано с концепцией «политического православия». В этой концепции земная церковь является не частью гражданского общества, а частью государственной машины. Поэтому церковь, вместо того, чтобы быть заступницей перед жестоким полицейским государством всех униженных и оскорбленных, чего от нее сейчас и ждет общество, сосредоточилась на вопросе о легитимизации верховной власти - много идеологов церкви заняты апологетикой президентской власти и существующего порядка вещей - прежде всего , нынешней политической системы», - объясняет эксперт.

«Такое понимание церкви в современной Украине даже в среде УПЦ МП становится все менее актуальным, а в альтернативных конфессиях в Украине оно вообще маргинально и встречается довольно редко. Примечательно, что Агафангела не рассматривают как приоритетного или высокорейтингового кандидата в следующие предстоятели церкви. Агафангел - это очень жесткая крайность, а крайность - это всегда раскол.

Но избрание Агафангела временным и.о. - это позиция, которая позволит ему продвинуть на ключевые позиции своих людей и единомышленников.

Разумеется, в этом случае неочевидно - будет ли эта «партия» в случае своего доминирования заниматься отменой автономии УПЦ в составе РПЦ и продвижением концепции «русского мира». По поводу последнего следует заметить, что в прошлом 2011 году эта концепция практически сошла на нет, о «русском мире» все реже вспоминает и патриарх Кирилл. А один из идеологов доктрины Игумен Филипп (Рябых), который был назначен представителем Московского Патриархата в Совете Европы и настоятель прихода Всех святых в г. Страсбурге, снизил свое влияние на идеологические проекты Московской Патриархии".

В то же время пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ протоиерей Георгий Коваленко отмечает, что, согласно уставу Церкви, временно исполняющего обязанности выбирают в двух случаях: либо после смерти главы Церкви до избрания преемника, или в случае отречения от престола действующим главой Церкви.

Поэтому, по его словам, во время следующего Священного Синода, запланированного на 26 января, не планируется назначение временно исполняющего обязанности главы Церкви до выздоровления митрополита Владимира: «Это не имеет смысла ни с точки зрения канонов, ни с точки зрения устава, поэтому мне не понятно, откуда такой разговор».

Однако Коваленко признает, что когда заболел митрополит, эти слухи (об избрании временного исполняющего обязанности главы Церкви) начали активно распространяться (значит, кому-то они нужны? - Авт).

«Наоборот, мне кажется, что болезнь Предстоятеля объединяет Церковь. Во всех храмах молятся за Блаженнейшего... Кроме этого, прошлый Синод показал, что все институты в Церкви работают во время болезни Предстоятеля», - отметил пресс-секретарь главы УПЦ.

Постскриптум. Блаженнейший Владимир 8 января, в праздник Собора Пресвятой Богородицы, уже возглавлял Божественную литургию в соборном храме Свято-Покровского женского монастыря города Киева.

Церковь вздохнула с облегчением, а верующие люди между собой говорят, что Владимир теперь проживет столько, сколько захочет, и ни в чем ему Господь не откажет. И он не может умереть, до тех пор, пока не подготовит Церковь. Не знаем так ли это. Но в любом случае - многая ему лета!

Ксения Лесив, Лана Самохвалова, Роман Цимбалюк