Путин хитрит по отношению к Украине

Предвыборная кампания (выборы состоятся 30 сентября), едва началась, а премьер-министр Виктор Янукович уже пытается постепенно оказывать давление на нее. Янукович - человек, пытавшийся фальсифицировать результаты президентских выборов 2004 года, что и послужило толчком к началу "оранжевой революции"`.

Но результаты были получены честным путем, так как тогдашний президент Украины Леонид Кучма отказался прибегнуть к насилию (которое предлагал Янукович для своего избрания). Но на этот раз Янукович, по-видимому, готов ко всему, лишь бы удержать власть.

Нечестная игра началась в полночь 11 августа, когда Центризбирком Украины (состоящий из чиновников Януковича) отказался допускать к участию в выборах самую большую оппозиционную партию, блок бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко.

Приведенные при этом доводы были бы смешными до абсурда, если бы их последствиями не стал отказ ЦИК в регистрации только потому, что кандидаты от блока Тимошенко указали лишь названия своих городов, а не точные адреса.

Однако партия Тимошенко успешно предоставила свои документы в таком же формате на мартовских выборах 2006 года, продемонстрировав тем самым явную узкопартийную направленность действий комиссии.

Пытаясь всеми правдами и неправдами удержать власть, Янукович навлекает на себя "всемирный потоп"`. Для Украины это будет значить: массовые беспорядки, экономический спад и возобновление использования силы для подавления беспорядков.

В конечном итоге это может привести к большой волне уличных протестов (повлекших "оранжевую революцию") и к попыткам их жестокого подавления.

Недавняя история наполнена тревожными примерами диктатуры, и всегда будут существовать диктаторы, отказывающиеся признать, что их время вышло. Но в последние двадцать лет их кричащему политическому крючкотворству противостоит новая политическая сила: многочисленные голоса обычных людей, не желающих быть запуганными.

Начиная с революции "Сила народа"`, свергшей Фердинанда Маркоса на Филиппинах в 1986 году, и до попытки переворота, предпринятой Борисом Ельциным против Михаила Горбачева в августе 1991-го, а также "розовой","оранжевой" и "кедровой" революций диктаторов заставляли признать поражение, когда достаточное число людей противостояло им.

Неужели повторение "оранжевой революции", осуществленное вновь собравшимися миллионами людей, действительно необходимо Украине для смены политического курса Януковича (дважды до вступления в политику отбывавшего заключение как уголовный преступник)?

Есть один человек, способный заставить Януковича следовать демократическим нормам и тем самым не допустить таких протестов. Это президент России Владимир Путин. Предотвращение хаоса в стране, являющейся большим соседом, - в национальных интересах России.

Но представление Путина о национальных интересах России делает такой тип вмешательства маловероятным. Страны, являющиеся слабыми соседями, Кремль может контролировать, так почему бы не расширить влияние России, допустив движение Украины в сторону протеста и анархии, если таковые действия возвращают эту страну под контроль Владимира Путина?

Более того, Путин сам делает бессмысленной российскую демократию, готовя себе преемника и заставляя суды и избирательные комиссии блокировать своих политических оппонентов от участия в политической деятельности, зачастую называя их предателями. Человек с таким отношением к демократическим правам своих граждан вряд ли станет защищать их в другой стране.

Являясь бывшим сотрудником КГБ, Путин хитрит по отношению к Украине, но он заблуждается, думая, что, будучи на стороне Януковича, вернет России контроль над Украиной. Время империи прошло. И только когда Украина сохранит свою независимость, имперская ностальгия российской элиты пошатнется.

Таким образом, Евросоюзу и США следует оказать нажим. В 2004 году и ЕС и США с опозданием выступили в защиту украинских демократов. Только когда смелость миллионов простых украинцев, собравшихся в центре Киева, оживила мировое мнение, США и ЕС встали на защиту честных результатов выборов.

Единственная страна, которая уже тогда встала на сторону демократичной Украины, - Польша - теперь противостоит мнению большинства стран ЕС (и особенно Германии) из-за параноидального поведения ее теперешних лидеров. Таким образом, влияние Польши на Совет Европы в данный момент практически отсутствует.

К счастью, лидеры трех самых больших стран Европы - Анжела Меркель, Николя Саркози и Гордон Браун - обладают более четким пониманием проблем безопасности ЕС на востоке, и, таким образом, смогут проявить волю действовать более решительно, чем их предшественники в 2004 году, когда Украина переживала кризис.

До тех пор, пока украинская демократическая оппозиция не будет допущена к участию в выборах, новый кризис неизбежен. Тимошенко, пережившая три покушения на убийство по политическим мотивам, не тот человек, который прекратит свою предвыборную кампанию из-за технических проблем.

И хотя "оранжевая революция"` дала простым жителям Украины такое осознание своих прав, какого никогда раньше не было, одно лишь это не может гарантировать, что они наверняка увидят восстановление этих прав в ближайшие недели. Однако, благодаря этому, ущемлять их права будет значительно более сложной задачей, чем ранее. И не в этом ли заключается суть борьбы за демократию?

Нина Хрущева - преподаватель университета Новой школы в Нью-Йорке

”Postimees”, Эстония (16 августа)