Открытия 2011 года и перспективы оппозиции на выборах-2012

2011 год выдался богатым на политические события, в том числе и в стане оппозиции. Громкие заявления об объединении, подковёрные обвинения в предательстве, слухи о расколе в БЮТ и назначение нового руководства фракции, массовые митинги и «камерные» выступления... Мы спросили экспертов, какие новые политические лица проявились за этот год и что ожидает оппозицию в 2012 году?

Виктор Небоженко, директор центра «Украинский барометр»:

ОРАНЖЕВЫЙ ЭЛЕКТОРАТ НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ, ОН ЖДЕТ НОВЫХ ЛИДЕРОВ

Если говорить об оппозиции непримиримой, независимой, той, которая не скрывает своих взглядов, не собирает меняться, то ей "светит" не больше 10-12 процентов. А если включая «Фронт змин», то все 35.

Кто для меня из оппозиционеров стал открытием за прошлый год? Ну, мне нравится активность Наливайченко. Того же Бондарчука, который пытается переделать «Нашу Украину». Думаю, если у них это получится, они быстрее пойдут вперед. Также нравится Александр Данилюк, который принимал участие в «налоговом майдане».

И еще – Александр Ковалев, который с афганцами работал.

О них могу сказать, что они молодцы.

Может, им не хватает остроумия, но они уже умеют организовывать людей. Конечно, если они не попадут в руки какому-нибудь вице-премьеру по футболу или энергетики, то дай бог, чтобы они продержались.

Но у нас проблема не в протесте, проблема в том, что мало людей, которые не поддаются на подкуп, на политическую коррупцию. Потому что вы видите, что сейчас творится – половина «Фронта змин», половина БЮТа, половина «Нашей Украины» – все люди, которые крутят головами и думают, как найти общий язык с властью.

Но это тоже все неплохо, потому что люди все помнят, помнят и Майдан… Поймите самое главное, что оранжевый электорат никуда не делся, просто сейчас нету личности, кто бы мог все это поднять. 57 процентов людей, которые имеют свое представление о том, какая должна быть Украина и это представление совпадает с европейским, этих людей уже не поменяешь. Ну да, они разочаровались, их обманули вожди, но ничего, они подождут новых лидеров.

Андрей Золотарев, руководитель центра "Третий сектор":

БЮТ НАХОДИТСЯ В РАЗОБРАННОМ СОСТОЯНИИ

У большинства украинских избирателей с новыми лицами ассоциируется тот же Арсений Яценюк, Виталий Кличко. Я думаю, в 2012 году в эту компанию добавится и фигура Наталии Королевской. Больше на политической сцене, пожалуй, я никого не отмечу.

Оппозиционные партии в том виде, в котором они сейчас находятся, организационно разобранном, не имеют шансов что-либо противопоставить катку партии власти. Поэтому для оппозиционных партий перспектива только одна – это объединение усилий и координация своих действий, прекращение надоевших всем междоусобиц. Помимо этого они должны показать четкую альтернативу, то есть видение, куда они хотят вести страну. То есть, если люди увидят не просто политическую конкуренцию за то, чтобы дорваться к корыту власти, а увидят иной путь, ориентированный больше на интересы большинства украинцев, тогда люди могут поверить в то, что это оппозиция. В противном случае, если люди будут видеть только конкурентов в борьбе за власть, оппозицию ждет фиаско, а с учетом того, что ПР продемонстрировала свое намерение играть не по правилам, а с правилами, и выборы будут беспрецедентно грязными, то в этих условиях разобщенная и неконсолидированная оппозиция никаких шансов иметь не будет.

Интересные процессы сейчас происходят в БЮТ. Знаете, в советской армии, если часть теряла знамя, то эту часть расформировывали. Думаю, что для того, чтобы сохранить это знамя, создается такая площадка, куда уходят лично преданные Тимошенко люди. Очевидно, что создалась ситуация, когда им надо думать о своем будущем, каких-то иных площадках, а тут им места и перспективы нет. БЮТ находится в разобранном состоянии. Поэтому в УСДП я вижу попытку создания запасного аэродрома, такой тыловой позиции, с которой Тимошенко начнет свое новое наступление. Ключевую роль в этом играет фигура Королевской.

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий:

ГЛАВНЫЙ КОНФЛИКТ СЕГОДНЯ – МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И ВЛАСТЬЮ

Оппозиция должна исходить из того, что главный конфликт в стране сегодня – это конфликт между обществом и властью, – и она должна стать на сторону общества, сформировать объединенный список. Выдвинуть именно общественные идеи, подтянуть новых гражданских лидеров, и пойти единым общественным объединением против власти. И выиграть выборы 2012 года! Таким образом, оппозиция может решить вопрос контрнаступления нынешней власти на завоевания демократической эпохи 2000-х годов.

Среди лидеров оппозиции я выделяю тех, кто сегодня позиционирует себя не как представитель элит, а как представитель общества. Тот, кто будет на стороне общества – тот и будет главным оппозиционером, тот и выиграет в конечном счете. Выиграет не столько выборы в ВР, сколько свое будущее, будущее своей политсилы и страны в целом. Именно сегодня общество может стать донором нового оппозиционного драйва, в котором нуждается анемичная, дезорганизованная и, в какой-то степени, деморализованная оппозиция. А та оппозиция, которую мы знаем, привыкла, прежде всего, опираться на финансовое донорство олигархических рук, привыкла быть проектами в чьих-то руках. Оппозиция тогда выиграет, если она перестанет быть проектами, перестанет рассчитывать на финансовое донорство большого бизнеса, и станет просто проводником или улавливателем новых общественных настроений, новых гражданских чувств, нового общественного драйва, который сегодня генерируется в толще людской массы.

Из оппозиционеров выиграет тот, кто сумеет опереться на общество и на людей – и в партийном строительстве, и в избирательной кампании, и своей политической деятельности. Тот, кто будет позиционировать себя не вождем, а лидером, умеющим слушать, слышать, чувствовать именно общество, кто поймет, что он сможет быть донором успехов страны, донором политических достижений, донором, в конце концов, своего личного политического успеха. Можно стать лидером любой партии, но если партия не будет опираться на людей – у этой партии не будет будущего. Если лидер сможет это сделать, если он сможет оседлать общественное недовольство, общественные протесты, новые общественные настроения, если он сможет втянуть в свои структуры, группы поддержки, партийные списки, вот этих «новых злых украинцев», «новых средних украинцев», – это путь к успеху и личному, и политическому успеху партии, и, в конечном счете, успеху страны.

Виталий Бала, директор Агентства моделирования ситуаций:

ПРОБЛЕМА ОППОЗИЦИИ В ТОМ, ЧТО ОНА СЧИТАЕТ, ЧТО ОППОЗИЦИЯ – ЭТО ТОЛЬКО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ПАРТИИ

Думаю, что новыми лицами в политике станут региональные лидеры, которые будут заходить по мажоритарным округам или соберется некая команда, которая не будет партией лидерского типа. Кстати, очень интересно будет наблюдать за тем, как будет развиваться УСДП. Суслов пошел к Королевской первым заместителем. Это может стать площадкой для людей, желающих предложить Украине новую повестку дня. С технологической точки зрения, у них есть электоральная ниша, поддержка предпринимателей. Расширять аудиторию надо за счет прямого общения. То есть, надо выходить на улицу, становиться уличными политиками. Если эта молодая команда это сделает, то может произойти чудо и эта партия пройдет в парламент. Если альтернатива власти будет нормальная, то я думаю, что будет не трудно набрать 5-7%, но надо работать и работать серьезно.

Все зависит от того, как будет происходить коммуникация с обществом. Самое главное, чтобы общество верило этим новым политическим проектам и политическим лидерам. Если оно им поверит, то, безусловно, шанс есть, поскольку люди могут пойти проголосовать за них на зло кому-то. Технологически правильно нужно выстроить эту кампанию.

Сейчас основная проблема оппозиции в том, что они почему-то думают, что оппозиция – это только парламентские партии, и уже между собой что-то делят (кстати, так же считает и власть), вместо того, чтобы вести диалог и консультации с политическими и общественными лидерами в регионах. Если бы оппозиция пыталась объединить всех, кто против власти, то им было бы гораздо легче добиваться успеха.

Владимир Фесенко, директор Центра прикладных и политических исследований «Пента»:

НОВЫЕ ЛИЦА ВСЕГДА НОВЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНО

Среди партийных лидеров не ждите новых лиц, этого просто не может быть – они не могут появиться «откуда-то». Они должны завоевать определенный статус, стать известными, чтобы их воспринимали как конкурентоспособных политиков. Поэтому новые лица всегда новые относительно, они скорее избирателями воспринимаются как новые. Это, как правило, сравнительно молодые люди, новая волна относительно тех политиков, которые работают с 90-х годов (с, условно, дореволюционного периода), которые работали до 2005 года. Те, кто появился после, – те относительно новые. И здесь как новые воспринимаются Яценюк, Кличко, Гриценко и его партия.

Среди новых политиков можно выделить Королевскую. Последний год она довольно плодотворно работала совместно с предпринимателями страны. Сегодня мало кто из оппозиционеров вообще сотрудничает с отдельными социальными группами, а предприниматели являются одним из наиболее активных. Кроме того, Наталья Королевская была достаточно активной на фоне иногда беспомощной оппозиции.

Маргарита Сокольская