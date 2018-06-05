Спасут ли оппозицию моральные авторитеты “уровня Лины Костенко”?

На днях Юлия Тимошенко написала открытое письмо, в котором призвала лидеров оппозиционных партий объединиться, пойти единым списком на будущие парламентские выборы и пригласить возглавить этот список “высоконравственного и патриотического человека уровня Лины Костенко”.

Спасет ли интеллигенция украинскую оппозицию? Удастся ли Тимошенко приобщить к политике представителей “совести нации”? И может ли моральный авторитет открыто поддерживать ту или иную политическую силу без угрозы для своей репутации? С этими вопросами мы обратились к известным украинцам.

Юрий Андрухович, писатель:

ОТБЫВАЯ ТЮРЕМНЫЕ ПЫТКИ, ТИМОШЕНКО И ЛУЦЕНКО УЖЕ СТАНОВЯТСЯ МОРАЛЬНЫМИ АВТОРИТЕТАМИ

Конкретное имя Лины Васильевны Костенко сработало в этой ситуации, как всегда, как взрыв, оттянув все внимание на себя.

В свою очередь куда большего внимания заслуживает сама суть предложения – единый партийный список. Хорошо это или плохо, стоит его создавать или не стоит, какие преимущества и какие риски... Вот что нуждается в дискуссии. Если окажется, что идти единым списком таки лучше, чем несколькими, и будет найдена оптимальная версия, то не так уж и важно будет, кто там его возглавит. По моему мнению, возглавлять все равно должен политик.

У нас по объективным причинам превалирует несколько искаженное понимание политической деятельности как чего-то априори грязного, поэтому обществу навязан некий стереотип, что вот это – политики, а вот это – моральные авторитеты. И это какие-то противоположности. В действительности же политики и должны быть моральными авторитетами. Отбывая в настоящее время свои тюремные пытки, Тимошенко и Луценко уже ими становятся.

Андрей Курков, писатель:

УКРАИНА МОЖЕТ ВООБЩЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ МОРАЛЬНЫХ АВТОРИТЕТОВ

Честно говоря, я эту идею не поддерживаю. Думаю, что и Лина Костенко не согласится. Потому что она уже имела негативный опыт быть доверенным лицом президента Ющенко, ее очень долго тогда уговаривали.

Лина Костенко отдала свою репутацию Виктору Ющенко, и она не пострадала, хотя все мы знаем результат победы Оранжевой революции. Но думаю, второй раз без потерь вступить в это политическое болото невозможно.

Моральный авторитет не отображает нравственности целой партии, лидером которой предлагают быть. Этот человек не будет отвечать за решение правительства или парламента, если партия победит. Это очень опасная игра, которая может привести к тому, что Украина вообще останется без моральных авторитетов.

У нас политика не интеллигентна априори. И за последние пару лет она стала еще антигуманитарной и антиинтеллигентной.

У населения просто нет доверия к политикам, а осталось еще доверие к представителям интеллигенции, которые себя не запятнали членством или активностью в разных партиях.

Мне когда-то уже предлагали идти в партийные списки. Но я всегда отказывался. И слава богу, что так делал.

Александр Палий, политолог:

ДЕСЯТОК ЛЮДЕЙ УРОВНЯ ЛИНЫ КОСТЕНКО ВЫТЯНУЛИ БЫ СЕЙЧАС ЛЮБУЮ ПОЛИТСИЛУ

Безусловно, это очень правильная идея. Но как часто бывает у наших политиков, она пришла очень поздно. В свое время Юлия Владимировна свой список напихала такими людьми, которые потом оттуда дружно сбежали, а с теми, которые остались, – тоже возникают вопросы.

Почему политики выступили с этой идеей не в 2006 или 2007 году, это понятно – потому что сейчас политикам делить нечего.

Политики в настоящее время – это в сущности балаболки и балласт, к ним сегодня страшное недоверие. Поэтому опираться нужно на общественных авторитетов.

Можно ли их найти? Думаю, с десяток людей такого уровня, приблизительно как Лина Костенко, вытянули бы сейчас любую политическую силу с очень хорошим результатом. Они есть в стране.

Есть ли у них мотивация идти в список? В Польше в 1944 году было Варшавское восстание против фашистов. Есть кладбище этого восстания – там одни поэты, писатели, музыканты. То есть приходит такой момент, когда люди, которые в стране что-то значат и которые имеют определенный авторитет, должны его применить. Поэты очень часто идут в политику просто из-за того, что многие из них осознают свою ответственность, и их общественно-политический нерв (ощущение справедливости) очень обострен.

Конечно, если идти в списки к нашим политическим силам, есть репутационные риски. Но если человек с общественным авторитетом четко выставит требования и докажет, что эта политическая сила будет кардинально другой – это, напротив, будет демонстрацией гражданской позиции и ответственности.

Сейчас у нас такая ситуация в стране, когда быть рядовым солдатом намного честнее и почетнее, чем претендовать на какие-то первые роли. Поэтому те люди, которые сегодня готовы не соревноваться между собой, а делать работу, будут очень успешными – в обществе такой запрос точно есть.

Владимир Вятрович, историк:

МОРАЛЬНЫЕ АВТОРИТЕТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАД ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ

Я скорее негативно отношусь к такой идее. Думаю, люди уровня Лины Костенко, которые являются моральными авторитетами, должны быть, возможно, не вне политики, но по крайней мере над политическими партиями. Чтобы быть моральными арбитрами общества, а не представлять какую-то одну политическую партию...

Политические партии должны понимать: если они хотят мобилизовать электорат вокруг себя, то должны рассчитывать прежде всего на собственные силы, думать, как самим реорганизоваться и повысить свою эффективность, а не использовать людей, авторитетных в других сферах, для поднятия своего электорального уровня.

История независимой Украины показывает, что творческие люди, которые пытались вписаться в современную политику, не оказались особо удачными политиками. Поэтому пока еще позитивного опыта какой-то инкорпорации морального авторитета в определенную партийную структуру у нас нет.

Хотя имеем заграничный опыт, когда человек, который был моральным авторитетом нации, – я имею в виду покойного Вацлава Гавела, – стал политиком и сумел совместить одно и второе. Но это немножко другое... Вацлав Гавел пошел в политику и стал лидером и руководителем всего государства, а не какой-то одной политической силы.

Опрашивала Анна Ященко