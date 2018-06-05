Когда слепые ведут зрячих...

Сразу хочу предостеречь: пишу эту заметку не как журналист, а как гражданин, который решил для себя самого подвести итоги уходящего года. И определиться с «планом действий» на год грядущий.

Провал вчерашнего саммита «УКРАИНА-ЕС» стал (не) достойным финалом провального для украинской власти 2011 года. Невозможно назвать ту сферу жизни, ту отрасль экономики, то направление политики, которые Янукович энд компани не завалили бы, как двоечник – экзамен.

С евроинтеграцией все стало понятно еще тогда, когда Янукович не только наотрез отказался выпускать из СИЗО больную, лежащую Тимошенко, но и удивил весь мир ее «двойным арестом» и судебным заседанием прямо в камере. Вряд ли хоть кто-то сомневается в полном контроле Президента над силовыми структурами и судами. И европейские политики в том числе.

Европейцы не подарили Януковичу даже символической, сугубо технической процедуры парафирования соглашений об ассоциации и ЗСТ. Нуль. Полное зеро. Болезненная публичная пощечина, аналогичная посадке в свое время Кучмы по французскому алфавиту.

Они преодолели даже свой традиционный страх перед угрозой «побега Украины под Россию». Ведь российское направление для Украины тоже завалено наглухо. Уже и бюджет-2012 верстают на основе невероятной цены на российский газ в 416 долларов за тысячу кубов. Не дождались «новогодних подарков» от Кремля и «Газпрома».

Разве что отдадут ГТС и подземные газохранилища. Тогда нас ожидает белорусский сценарий: газ на некоторое время дешевеет, а затем опять дорожает, экономика обваливается, а Россия осуществляет новое наступление, поглощая последние рентабельные предприятия Украины.

Экономика и без того на грани краха. Золотовалютные запасы скоро упадут до критической отметки 30 млрд. дол. (Янукович на конец года обещал 40 миллиардов). Негативное сальдо внешней торговли за январь-октябрь выросло в 1,65 раза - до 11,37 млрд. дол. Банковское кредитование – на точке замерзания, в обращении нет ни доллара, ни гривни. Инвестиций нет, даже в долг не дают. МВФ замолчал.

А главное – ужасная коррупция (152 второе место в мире!), которая обогатила за счет малообеспеченных кучку приближенных к власти олигархов. Количество миллиардеров выросло втрое. Сложно посчитать, во сколько раз параллельно выросло количество бедняков.

Сегодня недокраденной в Украине осталась лишь земля. Но и на нее уже нацелились олигархи и чиновники. Соответствующий закон уже принят в первом чтении.

Отсутствие у правительства средств больно бьет по социальной сфере. Кабинет министров без лишнего шума отозвал свои (и Президента) обещания повысить зарплаты в 2012 году. Были пересмотрены прогнозы экономического и социального развития страны в будущем году. Конечно, в худшую сторону: снижен рост ВВП, динамика внешней торговли. Соответственно, практически заморожен рост зарплат украинцев.

В условиях сильной инфляции это будет означать дальнейшее падение реальных доходов и уровня жизни большинства граждан Украины. И это после Налогового кодекса, который задавил мелкий и средний бизнес. После так называемой «Пенсионной реформы», которая сократила пенсии основной массе пенсионеров. После законодательного удара по льготникам.

Недаром раз за разом загорались в 2011 году социальные протесты «афганцев», «чернобыльцев», предпринимателей и представителей других категорий населения. Власть реагировала на них неадекватно: милицией, возведением железных заборов, штурмами палаток голодающих.

Зря пыталась власть отвлечь внимание от тяжелых проблем с правами человека, свободой слова спектаклями, которые должны были подтвердить, что «священных коров» нет, под следствие и под суд может попасть кто угодно. Даже политический «отец» Януковича - Леонид Кучма. Дело против Кучмы завершилось громким пшиком, а за убийство Гии Гонгадзе теперь очевидно понесут ответственность лишь исполнители.

Все чаще слышу, как знакомые и незнакомые люди спрашивают самих себя: «Куда идем?» И сами себе отвечают: «В бездну». Поневоле вспоминаю знаменитую картину Питера Брейгеля-старшего «Слепые». Это наглядная иллюстрациия известной библейской притчи «если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму».

В Украине сегодня другая ситуация: слепые главари тянут за собой в бездну зрячих сограждан. Тянут свирепо и упрямо. Те ропщут и упираются – или, разуверившись, молчат и покорно переставляют ноги.

Есть лишь один выход: убрать этих вождей. На то есть парламентские выборы 2012 года. Если в очередной раз по-мазохистски вздыхать «все одинаковые», «лучше на дачу или по грибы», «моя хата с краю», бездна сама подползет к тебе.

И заглянет в глаза.

Николай Писарчук