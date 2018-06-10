На съезде Тимошенко играли любимую мелодию Кучмы, крутили арию Кармен и песню про Юлю

Утро, станция метро Левобережная, территория у выставочного центра, кругом белым-бело от футболок, бейсболок, бандан с красными сердцами и сердечками. Именно здесь должен пройти межпартийный съезд БЮТ, которому предстоит утвердить избирательный список блока. За час до начала съезда на лужайке сидят делегаты, завтракают. А на площадке у самого входа в выставочный центр - духовой оркестр. Хорошо играет замечательную мелодию, говорят, любимую песню Кучмы: «Сердце, тебе не хочется покоя».

На фоне развевающихся флагов с сердцами и сердечками, песня про мятежное сердце, которому не хочется покоя, звучала как никогда уместно. Нет, даже на минуту не правы те, кто смеет сравнивать съезды Юлии Владимировны со съездами лидера Беларуси Лукашенко. Потому что съезды Юлии Владимировны это ощущение праздника. Если вы заглядывали в штаб Тимошенко, в ночь голосования выборов в прошлом году, вы помните царящее там веселье. Кажется, что этот дух перекочевал на все партийные съезды БЮТ. И оставим разговоры о внутрипартийной демократии, не тот сейчас момент.

Хотя и тут не все так сомнительно… Вот стоит депутат 5 созыва от БЮТ, миллионер Александр Абдулин, самолично распаковывает коробки и бойко и весело и раздает делегатам съезда футболки с сердечками.

- Не волнуйтесь, - успокаивает Александр Рафкатович, стоящих рядом крупных мужчин, - XXL сейчас принесут. А бейсболки на входе раздают, там их сотни тысяч.

Ну и как обычно, кругом полно девушек, из тех, которые зимой носят платья с фонариками и кружевными вставками (а-ля Тимошенко на утверждении премьером), а летом изо всех сил пытаются уложить короткие и не очень густые волосы в косу вокруг головы. Получается забавно.

Я зашла в зал, где должен был проходить съезд, играла музыка. Сначала звучала такая очень агрессивная обработка оперы «Кармен», та самая ария, где пылкая цыганка «укатывает» Хосе: меня не любишь ты, так что ж… так берегись любви моей. На экранах позади сцены менялся видеоряд, и на минуту мелькнуло лицо Ющенко… Классика звучала недолго, вскоре стали крутить песню про Юлю, и ее не выключали уже на протяжении получаса. «У нас одна Украина, Юля», - этой фразой заканчивался каждый рефрен песни. (К слову, к такому именному песенному творчеству до сих пор прибегала только Партия Регионов). Возле сцены прогуливались народные депутаты-бютовцы Николай Томенко и Николай Баграев. Судя по жестикуляции, обсуждали детали действа.

За организацию съезда легко можно поставить пятерку. Огромное количество людей быстро проходило контроль, легко рассаживались по своим местам. Людей была не одна тысяча, и соблюсти такой порядок, без толкотни очень сложно, организаторы БЮТ сумели.

До начала съезда стали мелькать кадры, и в записи зазвучал пересказ политических событий последних полутора лет. Текст для начитки был как всегда афористичный.

Ну, например, «Александр Мороз не выдержал искушения, и сменил заветы Маркса на капитал Ахметова». Или «политический мир потерял сознание» (это про коалицию в парламенте). «Никто не верил в возможность досрочных выборов (на экране - политологи, приближенные к Президенту и Юрию Луценко, Вадим Карасев и Олесь Доний), кроме Юлии Тимошенко. И это ее персональная победа».

Депутаты расселись. Они держали плакаты отличного полиграфического качества с надписями: «За Юлю! За Україну», и «Юля при владі – щастя громаді”.

Донецкая делегация активно махала флагами БЮТ.

Вошла Юлия Владимировна… Делегаты приветствовали ее стоя… Они ее обожают, они все, независимо от пола, по уши влюблены в своего партийного лидера. Этого не придумаешь, не сымитируешь. И этот восторг в глазах делегатов не пропадает даже когда Юлия Владимировна картинно спрашивает: «Неужели хоть кто-то из вас верит в победу Януковича? Я не слышу…» «Нет», - после паузы срочно загудели задние ряды.

Был избран президиум, мандатная и счетная комиссии, секретариат и редакционная комиссия съезда. «Зачем была нужна счетная комиссия? – позже интересовалась я у депутатов, она ведь ничего ни разу не посчитала. Все решения принимались за одну минуту единогласно». «Понимаете, объясняли нардепы 5 созыва, все было отработано, это уже третий съезд БЮТ, там ходили люди, если бы были дискуссионные мысли, то их бы озвучили, а так все со всем согласны». «Мы ведь не такая партия, где допоздна договориться не могут и все спорят», - услышала в ответ. Да уж, однозначно не такая.

Юлия Владимировна в своем 45-минутном докладе презентовала программу: «Украинский прорыв – к сильной и конкурентноспособной Украине». В нем она обозначила, двенадцать линий прорыва, или можно сказать, двенадцать направлений реформ, фактически план стратегического развития страны. Хороший получился документ (судя по всему, команда потрудилась), который сейчас послужит хорошим пакетом сообщений для избирателя, а в будущем может в стать хорошей заготовкой для программы премьера. И, наверное, нет ничего нового в желании создать страховую медицину, помочь селу, создать общественное телевидение, дать каждому инвестору по омбудсмену, который поможет довести инвестиционный план или намерение до конкретного воплощения. Но в четко и коротко заявленных целях всегда есть свое обаяние. Раз понятно говорят, значит хорошо знают, что нужно делать.

Нет, не обошлось, конечно, и без слишком заметной ложки популизма. Например, Юлия Владимировна предложила в запале антикоррупционного прорыва чиновникам-взяточникам давать пожизненное заключение. Это «дивный» опыт Китая, где коррупционеров принято расстреливать вряд ли согласуется с евроинтеграционным курсом Украины. К тому же, есть мнение, что Юлины былые премьерские наскоки на коррупцию только породили новый виток коррупции

- А вы бы посадили чиновника взяточника на всю жизнь? – поинтересовалась я у одного делегата.

- Знаете, я сам бывший чиновник, и ушел из налоговой на стройку, - рассказал Михаил Майор из Закарпатья. - В налоговую службу можно попасть только за деньги… И я не знаю, надо ли сажать, но думаю, что нужно предпринимать что-то очень решительное.

Началось утверждение списков. Тут было без сюрпризов. Список возглавила лидер БЮТ Юлия Тимошенко. Под вторым номером в списке Александр Турчинов, третьим - Николай Томенко, четвертым - Иосиф Винский, пятым - Андрей Шевченко, шестым - Виктор Пинзеник, седьмым - Григорий Омельченко, восьмым - Виталий Курило, девятым - Николай Петрук, десятым - Евгений Корнийчук.

- Я читаю медленно весь список, если у кого возникнут возражения, говорите, - объявил Александр Валентинович, - Мы согласовывали его в штабах.

Возражений не возникло.

Юлию Владимировну никто не превзошел по части эффектов… Она и перформенсы просто неразлучны. Вот и теперь Юлия Тимошенко учредила медаль «За віддане служіння Україні”, о чем и сообщила со сцены. Она наградила ею всех депутатов своей фракции прошлого созыва, которые добровольно сложили свои депутатские полномочия, и еще экс-социалиста Иосифа Винского, который выступил против предательства Мороза. Президиум съезда воспринял это сообщение, потупив взоры.

- А вы будете носить свою медаль? – спросила я у Владимира Яворивского, писателя, народного депутата 5 созыва.

- Ну, у меня много медалей. А вы подсмеиваетесь над этим? – спросил в ответ писатель, - Согласитесь, это все-таки поступок, взять и добровольно сложить мандаты.

Съезд завершал работу. И последний момент, с потолка посыпалось много-много воздушных шариков. Юлия Владимировна поулыбалась, и в кольце охраны стала пробираться к выходу, а делегаты пытались поближе пробраться к своему лидеру, чтобы потрогать и сфотографироваться.

Маша Мищенко