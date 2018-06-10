Списки Нашей Украины - перезагрузка?

Еще за день до партийного съезда «Нашей Украины» никто не ожидал от него каких-то сюрпризов. Прогнозировалось, что это мероприятие станет сугубо техническим этапом накануне объединенного съезда блока «Наша Украина» - «Народная самооборона», запланированного на 7 августа. Именно на этом совместном съезде должны утвердить программу блока и совместный избирательный список. А партийный съезд НУ рассматривался исключительно как подготовительная стадия, на которой делегаты должны были просто подтвердить статус-кво относительно вопросов входа в блок с «Народной самообороной» и утвердить избирательный список.

Вместо этого съезд НУ, который прошел 2 августа, оказался полным приятных неожиданностей. Он продемонстрировал намерения партии идти на выборы с новой стратегией и тактикой. И сделал это наиболее выразительным образом - «перезагрузив» избирательный список «Нашей Украины».

Стоит обратить внимание на несколько наиболее показательных примеров этой “перезагрузки".

На первом месте, бесспорно, - решение руководителя избирательного штаба блока “Наша Украина - Народная самооборона” Виктора Балоги не идти на выборы и сосредоточиться на руководящей работе в Секретариате Президента. Недооценивать весомость такого шага могут лишь те, кто не знаком с украинской политической кухней. Отказавшись баллотироваться в депутаты, Балога одержал сразу несколько важных побед. Во-первых, дал понять: Секретариат Президента не является «временным пристанищем» перед финальным забегом к депутатским креслам, а серьезным центром власти. Отказ от депутатских перспектив дал Балоге все возможности и в дальнейшем усиливать именно этот центр.

Во-вторых, блестящим тактическим шагом стало решение о том, что вообще никто из высокопоставленных должностных лиц Секретариата не входит в избирательный список. Это не только усиливает руководящие функции Балоги в Секретариате, уменьшая риски «бунта на корабле» с последующим побегом мятежников в ВР, но и автоматически переводит возможных «беглецов» в статус конъюнктурщиков, которые не согласились пожертвовать собственным политическим благосостоянием во имя интересов государства.

Стоит отметить, что упреки в адрес Балоги о том, что он отказался от депутатства, потому что якобы получил гарантии будущего премьерства, вряд ли являются обоснованными. Выполнение подобных обещаний в украинских политических условиях не более вероятно, чем осуществление прогнозов Нострадамуса, и Балога это прекрасно знает. Более того, имея в руках синицу - депутатский мандат, - намного легче вырастить из нее журавля солидной должности в исполнительной власти. Если бы Балога был в избирательном списке, он гарантированно становился бы депутатом, даже если блок набрал бы не прогнозируемые 16-18, а 6-8 процентов голосов. Вместо этого, очутившись вне списка, он не оставил для себя «запасного выхода». Чтобы сохранить политическое влияние, нужно побеждать на выборах.

Не менее значимым является отказ Петра Порошенко от депутатских перспектив. Благодаря усилиям политических оппонентов, Порошенко имеет в обществе репутацию «оранжевого олигарха номер один». Несмотря на то, что подавляющее большинство обвинений в его адрес являются следствием черного пиара, его присутствие в списке давало бы возможность недоброжелателям говорить о засилии в “Нашей Украине” скандальных личностей. Выйдя из игры «Выборы-2006», Порошенко выбил этот козырь из рук оппонентов. Похоже, он осознал: выигрыша на политической шахматной доске не бывает без жертв фигур на собственной половине доски.

По ориентировочным оценкам, выход Порошенко из списка повышает результаты «Нашей Украины» на выборах по меньшей мере на один процент - а именно этот процент может стать решающим при создании будущей властной коалиции в новом парламенте, а следовательно, и при распределении властных должностей. «Отходя в сторону» в вопросах депутатства, Порошенко усиливает свои перспективы относительно получения полномочий в исполнительной власти.

Одной из неожиданностей съезда стало включение в список советника Президента Укераины Ярослава Лесюка, чью кандидатуру (единственную на съезде) прибавили «с голоса» уже во время заседания. Поговаривают, что этот вопрос был пролоббирован на уровне Президента Украины. Ярослав Лесюк является разработчиком символики кампании Ющенко в 2004 году (оранжевый цвет, подкова и лозунг «Так!»). Люди, сведущие в кухне украинской политтехнологии, называют еще несколько успешных кампаний, в которых он играл одну из ключевых ролей: парламентская кампания Народного руха на выборах 1998 года и «Нашей Украины» - в 2002-ом. Однако пять лет тому назад Лесюк не входил в проходную часть списка.

В этот раз, очевидно, речь идет о проходном месте. Говорят, технологическое раскручивание лозунга относительно преодоления депутатской неприкосновенности «Наша Украина» намерена поручить именно Лесюку.

Еще один показательный момент - радикальное омоложение списка «Нашей Украины». Разговоры о вливании свежей крови и приходе новых сил в Верховную Раду являются неизменным атрибутом как минимум двух последних парламентских избирательных кампаний. Однако в действительности демонстративное включение «молодых и перспективных» в избирательные списки было скорее декорацией. В новом списке «Нашей Украины» действительно оформилось новое поколение молодых политиков, которое имеет все шансы еще больше укрепиться после невхождения в список «политических зубров» из Секретариата Президента или облгосадминистраций.

Кстати, присутствующий в списке губернатор Житомирщины Юрий Павленко - исключение. Его включили в список как представителя молодого поколения. Вячеслав Кириленко в роли лидера партии чувствует себя довольно комфортно, и сегодня вряд ли кто-то стал бы говорить, что это «декоративная фигура», как казалось раньше.

«Молодежное крыло» в партии получило реальное влияние, и это нашло отражение в списке. Состоялась и своеобразная «музыкальная перезагрузка» - вместо певицы Русланы на депутатскую должность претендует лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Наличие “звезды” в списке - это в первую очередь «приманка» для аполитичной молодежи, но срабатывает такой ход только один раз. Поэтому замена Русланы на Вакарчука в этом смысле является вполне оправданной.

Понятно, что «перезагрузку» списка «Нашей Украины» нельзя считать стопроцентной - но вряд ли в нынешних политических условиях такое вообще является возможным и нужным. Но до 7 августа, когда состоится съезд мегаблока, процесс, наверное, еще будет длиться. Кое-кто из старых кадров, не имеющих поддержки в регионах, может добровольно отказаться от участия в выборах, и их места пополнят молодые перспективные политики. Однако существует и очень серьезный риск того, что в этот период состоится ревизия принятых решений, «откат» на предыдущие позиции.

Впрочем, отступать назад - не в правилах Балоги. Это он доводил уже не раз.

Олег Данько

Полный список кандидатов от Народного союза “Наша Украина” можно посмотреть здесь.