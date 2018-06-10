Списки Нашей Украины - перезагрузка?
В списке «Нашей Украины» не будет чиновников из Секретариата Президента, губернаторов и скандальных личностей. Вместо этого в него вошли молодые лица партии, автор оранжевой символики и лидер культовой рок-группы...
Еще за день до партийного съезда «Нашей Украины» никто не ожидал от него каких-то сюрпризов. Прогнозировалось, что это мероприятие станет сугубо техническим этапом накануне объединенного съезда блока «Наша Украина» - «Народная самооборона», запланированного на 7 августа. Именно на этом совместном съезде должны утвердить программу блока и совместный избирательный список. А партийный съезд НУ рассматривался исключительно как подготовительная стадия, на которой делегаты должны были просто подтвердить статус-кво относительно вопросов входа в блок с «Народной самообороной» и утвердить избирательный список.
Вместо этого съезд НУ, который прошел 2 августа, оказался полным приятных неожиданностей. Он продемонстрировал намерения партии идти на выборы с новой стратегией и тактикой. И сделал это наиболее выразительным образом - «перезагрузив» избирательный список «Нашей Украины».
Стоит обратить внимание на несколько наиболее показательных примеров этой “перезагрузки".
|Виктор Балога
Во-вторых, блестящим тактическим шагом стало решение о том, что вообще никто из высокопоставленных должностных лиц Секретариата не входит в избирательный список. Это не только усиливает руководящие функции Балоги в Секретариате, уменьшая риски «бунта на корабле» с последующим побегом мятежников в ВР, но и автоматически переводит возможных «беглецов» в статус конъюнктурщиков, которые не согласились пожертвовать собственным политическим благосостоянием во имя интересов государства.
Стоит отметить, что упреки в адрес Балоги о том, что он отказался от депутатства, потому что якобы получил гарантии будущего премьерства, вряд ли являются обоснованными. Выполнение подобных обещаний в украинских политических условиях не более вероятно, чем осуществление прогнозов Нострадамуса, и Балога это прекрасно знает. Более того, имея в руках синицу - депутатский мандат, - намного легче вырастить из нее журавля солидной должности в исполнительной власти. Если бы Балога был в избирательном списке, он гарантированно становился бы депутатом, даже если блок набрал бы не прогнозируемые 16-18, а 6-8 процентов голосов. Вместо этого, очутившись вне списка, он не оставил для себя «запасного выхода». Чтобы сохранить политическое влияние, нужно побеждать на выборах.
|Петр Порошенко
По ориентировочным оценкам, выход Порошенко из списка повышает результаты «Нашей Украины» на выборах по меньшей мере на один процент - а именно этот процент может стать решающим при создании будущей властной коалиции в новом парламенте, а следовательно, и при распределении властных должностей. «Отходя в сторону» в вопросах депутатства, Порошенко усиливает свои перспективы относительно получения полномочий в исполнительной власти.
|Ярослав Лесюк
В этот раз, очевидно, речь идет о проходном месте. Говорят, технологическое раскручивание лозунга относительно преодоления депутатской неприкосновенности «Наша Украина» намерена поручить именно Лесюку.
Еще один показательный момент - радикальное омоложение списка «Нашей Украины». Разговоры о вливании свежей крови и приходе новых сил в Верховную Раду являются неизменным атрибутом как минимум двух последних парламентских избирательных кампаний. Однако в действительности демонстративное включение «молодых и перспективных» в избирательные списки было скорее декорацией. В новом списке «Нашей Украины» действительно оформилось новое поколение молодых политиков, которое имеет все шансы еще больше укрепиться после невхождения в список «политических зубров» из Секретариата Президента или облгосадминистраций.
|Юрий Павленко
«Молодежное крыло» в партии получило реальное влияние, и это нашло отражение в списке. Состоялась и своеобразная «музыкальная перезагрузка» - вместо певицы Русланы на депутатскую должность претендует лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Наличие “звезды” в списке - это в первую очередь «приманка» для аполитичной молодежи, но срабатывает такой ход только один раз. Поэтому замена Русланы на Вакарчука в этом смысле является вполне оправданной.
Понятно, что «перезагрузку» списка «Нашей Украины» нельзя считать стопроцентной - но вряд ли в нынешних политических условиях такое вообще является возможным и нужным. Но до 7 августа, когда состоится съезд мегаблока, процесс, наверное, еще будет длиться. Кое-кто из старых кадров, не имеющих поддержки в регионах, может добровольно отказаться от участия в выборах, и их места пополнят молодые перспективные политики. Однако существует и очень серьезный риск того, что в этот период состоится ревизия принятых решений, «откат» на предыдущие позиции.
Впрочем, отступать назад - не в правилах Балоги. Это он доводил уже не раз.
Олег Данько
Полный список кандидатов от Народного союза “Наша Украина” можно посмотреть здесь.