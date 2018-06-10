Демократы опять объединились (фото)

В блок вошли девять политических партий, а в конференц-зал – соответственно – 9 политлидеров: Вячеслав Кириленко (НСНУ), Юрий Луценко («Вперед, Украина!»), Борис Тарасюк (НРУ), Анатолий Матвиенко (УРП «Собор»), Юрий Костенко (УНП), Владимир Стретович (ХДС), Владислав Каськив (“Пора”), Юрий Кармазин (Партия защитников отечества), Николай Катеринчук (Европейская партии Украины).

Вошли как победители и так же, несколько пафосно, принялись рассказывать о победе единства больших и малых демократов, о поддержке политики Президента, о народном походе против депутатской неприкосновенности, о создании единой партии национально-демократического толка по завершении избирательной кампании. О том, что наконец сбылась мечта демократов ("решительный крестовый поход против коррупции и преступности”).

Ни слова о том, что же демократы не могли поделить, пока народ следил с нетерпением, “объединятся наконец или нет?”

Не захотели говорить и о том, почему Правице не досталось ни одного место в первой десятке. “Будем жить”, – выдал одну из любимых фраз Юрий Луценко, вступившийся за скромных лидеров Правицы. А те, в свою очередь, не совсем поняли вопрос, готовы ли они сделать политическое харакири, объединившись с мегаблоком (при условии, что партиями при этом придется пожертвовать). Опять вступился Луценко, назвав неуместным использование иностранных терминов – то ли намекнул, мы, мол, не самураи, то ли японского слова не понял.

Дмитрий Стаховский