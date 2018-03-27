Бело-голубой Майдан требовал всего и сразу
24 мая на главной площади украинской столицы собрались тысячи людей, которые не сомневались, что охранник сына Ющенко подстрелил прокурора...
Федерация профсоюзов Украины грозилась собрать на главной площади столицы пятьдесят тысяч человек. Цифра оказалась, конечно, завышенной... Участники акции против повышения цен и тарифов на электроэнергию и газ (а они были повышены для населения страны на 25% с 1 мая) довольно плотно стояли на территории от «Глобуса» на нечетной стороне Крещатика до Лядских ворот. Милиция еле сдерживала толпу, чтобы та не преградила путь машинам, проезжающим по улице.
Бросалось в глаза обилие бело-голубых флагов. Правда, то была не символика Партии регионов, это цвета Федерации, полотнища которой также отличает небольшое вкрапление желтого цвета. Присутствовали здесь также коммунисты, социалисты и отдельные БЮТовцы. Отметились на Майдане эстетствующие левые – участники движения «Че Гевара» и какие-то радикалы. У тех были стильные флаги, образующие из серпа и молота свастику.
Майдан собрал всю Украину от Закарпатья до Луганщины, причем, в отличие от исключительно коммунистических тусовок, где присутствуют в основном старики, здесь было много молодежи. Но основной контингент – люди среднего возраста, работники бюджетных сфер. «Уранщики говорят «Нет!» повышению тарифов!», «Для европейских цен на газ – европейские зарплаты и пенсии!», «Ще не вмерла Україна – вимирає медицина!», «Не меняйте нам газовой печки на костры и свечки!» Таковы были основные лозунги майского Майдана-2006.
Среди всех особенно выделалась группа работников комбината «Азовстали». Сто двадцать человек, они держались вместе, и узнать их можно было по красным фирменным бейсболкам.
- Трудно об этом говорить без мата, но все же скажу, - заявил заместитель председателя профсоюза комитета «Азовсталь» Александр Кривунь. – Повышение цен уже обернулось для нашей «Азовстали» падением производства в этом году не менее 7 процентов, а это миллионы гривен нашего дохода. В чем-то мы понимаем правительство и готовы с ним договариваться, но давайте все делать открыто. Не надо будить профсоюз. Это спящий лев. У нас на предприятии трудится 25 тысяч человек, и в случае чего мы готовы сюда приехать все.
Профсоюзные лидеры дежурно критиковали правительство, а простые участники акции со злобой смотрели на проезжающие иномарки и промывали кости семье Президента. Судя по разговорам, здесь собрались люди, которые ни на йоту не сомневались в том, что охранник Андрея Ющенко стрелял в прокурора.
Через полтора часа после начала акции люди стали расходиться: кто отправился на вокзал, кто в ожидании поезда еще решил посмотреть Киев. Что ни говори, а провинция живет на порядок бедней столицы, поэтому большинство протестующих оказались приезжими. «Пока мы выдвигаем только экономические требования, но можем перейти и к политическим», - резюмировали лидеры профсоюзов, и в случае невыполнения требований пригрозили разбить на Майдане палаточный городок. На выполнение своих требований профсоюзы дали властям десятидневный срок. При том российская сторона неоднократно заявляла о том, что не за горами очередное повышение экспортных тарифов на газ для Украины.
Алексей Просекин