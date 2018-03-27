Бело-голубой Майдан требовал всего и сразу

Федерация профсоюзов Украины грозилась собрать на главной площади столицы пятьдесят тысяч человек. Цифра оказалась, конечно, завышенной... Участники акции против повышения цен и тарифов на электроэнергию и газ (а они были повышены для населения страны на 25% с 1 мая) довольно плотно стояли на территории от «Глобуса» на нечетной стороне Крещатика до Лядских ворот. Милиция еле сдерживала толпу, чтобы та не преградила путь машинам, проезжающим по улице.

Бросалось в глаза обилие бело-голубых флагов. Правда, то была не символика Партии регионов, это цвета Федерации, полотнища которой также отличает небольшое вкрапление желтого цвета. Присутствовали здесь также коммунисты, социалисты и отдельные БЮТовцы. Отметились на Майдане эстетствующие левые – участники движения «Че Гевара» и какие-то радикалы. У тех были стильные флаги, образующие из серпа и молота свастику.

Майдан собрал всю Украину от Закарпатья до Луганщины, причем, в отличие от исключительно коммунистических тусовок, где присутствуют в основном старики, здесь было много молодежи. Но основной контингент – люди среднего возраста, работники бюджетных сфер. «Уранщики говорят «Нет!» повышению тарифов!», «Для европейских цен на газ – европейские зарплаты и пенсии!», «Ще не вмерла Україна – вимирає медицина!», «Не меняйте нам газовой печки на костры и свечки!» Таковы были основные лозунги майского Майдана-2006.

Среди всех особенно выделалась группа работников комбината «Азовстали». Сто двадцать человек, они держались вместе, и узнать их можно было по красным фирменным бейсболкам.

- Трудно об этом говорить без мата, но все же скажу, - заявил заместитель председателя профсоюза комитета «Азовсталь» Александр Кривунь. – Повышение цен уже обернулось для нашей «Азовстали» падением производства в этом году не менее 7 процентов, а это миллионы гривен нашего дохода. В чем-то мы понимаем правительство и готовы с ним договариваться, но давайте все делать открыто. Не надо будить профсоюз. Это спящий лев. У нас на предприятии трудится 25 тысяч человек, и в случае чего мы готовы сюда приехать все.

Профсоюзные лидеры дежурно критиковали правительство, а простые участники акции со злобой смотрели на проезжающие иномарки и промывали кости семье Президента. Судя по разговорам, здесь собрались люди, которые ни на йоту не сомневались в том, что охранник Андрея Ющенко стрелял в прокурора.

Через полтора часа после начала акции люди стали расходиться: кто отправился на вокзал, кто в ожидании поезда еще решил посмотреть Киев. Что ни говори, а провинция живет на порядок бедней столицы, поэтому большинство протестующих оказались приезжими. «Пока мы выдвигаем только экономические требования, но можем перейти и к политическим», - резюмировали лидеры профсоюзов, и в случае невыполнения требований пригрозили разбить на Майдане палаточный городок. На выполнение своих требований профсоюзы дали властям десятидневный срок. При том российская сторона неоднократно заявляла о том, что не за горами очередное повышение экспортных тарифов на газ для Украины.

Алексей Просекин