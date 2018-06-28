Движение «Вперед!»: Когда надо, предприниматели будут вместе с афганцами и чернобыльцами

На днях УНИАН посетили организаторы Автомайдана и движения «Вперед!» И рассказали об акции, которую готовят на 1 декабря, - общенациональный страйк предпринимателей «Переучет власти».

Акции протеста, которые на прошлой неделе происходили ежедневно, 1, 2 и 3 ноября были главной темой всех украинских СМИ. Правда, журналисты больше обращали внимание на то, почему эти акции, которые начинались так мощно, оказались разобщенными в последние дни. Вместо единого дня и единственного выступления различных движений и общественных организаций мы увидели многочисленные митинги и пикеты, участников которых объединяло только одно: призыв распустить парламент. Тогда эксперты выдвинули гипотезу: власть невидимо возглавила волну протеста и направила ее против законодательного органа, якобы работая громоотводом для исполнительной власти. Однако протестующие на прошлой неделе "посетили" и Кабмин, и Администрацию президента, так неужели власть провоцирует толпу против самой себя?

В экспертных дискуссиях звучало и другое мнение. Не стоит расстраиваться и дискредитировать гражданские протесты, даже если они фрагментированы и не скоординированы. Автомайданы и акции протеста, которые организовывает движение «Вперед!», - это пример постоянно действующей структуры, которая представляет и защищает классовый интерес - интерес малого и среднего бизнеса. В их поддержку, кстати, неоднократно выступала Наталия Королевская. И эти защитники бизнеса способны вывести протест за пределы мегаполисов и своих городов, а впоследствии и расширить его за счет других социальных групп. Кроме того, такие протесты выполняют важную функцию - выдвигают новых лидеров и воспитывают общество. Вчерашняя пресс-конференция лидеров движения «Вперед!» предоставила журналистам возможность задать непростые вопросы лидерам и выслушать их мнение. В ней участвовали начальник штаба всеукраинской гражданской акции «Вперед!» Андрей Панаэтов, глава организации «Наступ» Руслан Секела и вице-президент общественного объединения «Союз перевозчиков Украины» Сергей Овчинников.

Руслан Секела, председатель организации «Наступ»:

"3 ноября мы собирались у парламента. Кроме наших активистов, а мы заявили две тысячи человек, пришли другие участники акций характерной «силовой» внешности. И тогда опять был сломан забор возле парламента. А через день было возбуждено уголовное дело в отношении организаторов мероприятия. Мы не боимся. Мы будем отстаивать наши права и права граждан.

Милиция, кстати, не имеет права возбуждать уголовное дело за сломанный забор. Согласно законодательству Украины, любая архитектурная форма должна иметь заказчика, сметную стоимость, проект, разрешение Киевской городской госадминистрации, архитекторов, санэпидемстанции. А согласно Государственным строительным нормам забор высотой более метра должен иметь проект. Тот забор, что возле Верховной Рады, - это незаконная архитектурная форма, юридически его не существует. Поэтому народ Украины демонтировал незаконно установленную архитектурную форму.

Журналисты порой пишут, что власть нас «разводит», раскалывает. Власть всегда умела «разводить». И на Налоговый майдан представители власти отсылали провокаторов, которые потом прорывались за периметр, устраивали салюты и накладывали непонятные вето на Налоговый кодекс, а потом за ночь выдавали непонятные законы. В результате люди все равно остаются без бизнеса. Действительно, власти делают много закулисных вещей, чтобы нас развести. Однако общественные организации учатся, мы также учимся. Нам хватает ума увидеть, что уступок со стороны власти не сделано.

В регионах наши активисты присутствовали на пикетах афганцев. И поверьте, что в день «Ч» мы все будем вместе: и афганцы, и чернобыльцы, и предприниматели".

Вице-президент общественного объединения «Союз перевозчиков Украины» Сергей Овчинников:

"1 декабря в Украине состоятся региональные Автомайданы. Наши двигатели заведены. Участники акции не боятся работников ГАИ и будут координировать свои действия с помощью социальных сетей в Интернете ".

Начальник штаба всеукраинской гражданской акции «Вперед!» Андрей Панаэтов:

"Предварительно на 19 ноября назначено проведение съезда всеукраинской гражданской акции «Вперед!», а 1 декабря в рамках всеукраинской забастовки «Переучет власти» сотни тысяч предпринимателей не выйдут на работу. Чтобы эта акция удалась, надо чтобы по крайней мере сто, двести тысяч предпринимателей по всей стране повесили соответствующие таблички. Весной в Киев приедет уже не пять тысяч, а пятьдесят. И те десять тысяч «Беркута», которых было вдвое больше, чем участников акции 3 ноября, уже ничего сделать не смогут. Ни этому парламенту, ни этому правительству не место во власти. Наша задача не только, чтобы ушел парламент. Наша цель - установление контроля гражданского общества за властью каждого следующего парламента. Нас спрашивают, какой смысл требовать роспуска парламента, если мы живем в президентской республике? Поэтому президент во всем виноват. Мы понимаем это.

Однако я хотел бы напомнить, что наша страна стала президентской чуть ли не за одну ночь. Поэтому мы должны выбрать такую ​​Верховную Раду, которая бы не позволяла себе так манипулировать Конституцией. И если в ВР придут люди, которые будут слушать своих избирателей, ни один президент не сможет на нее повлиять. ВР за одну ночь сменила Конституцию, кто будет мешать новой ВР сделать это еще раз, но в сторону улучшения этой Конституции? Сейчас мы не можем добиться отставки и отстранения президента.

Но мы сможем добиться избрания такой Верховной Рады, которая не будет принимать законы по требованию Кабмина. Если мы по крайней мере будем стоять и смотреть, как после выборов члены избирательной комиссии считают наши голоса, мы уже частично сможем оказать влияние на формирование будущей ВР ".

Леся Дидковская