В СИЗО скрывали диагноз Луценко

Как только жена и защитники узнали о циррозе, сразу обратились к судье Вовку, чтобы тот дал разрешение на лечение в специальном медзаведении. “Разрешаю... в пределах СИЗО”, - был ответ...

На последнем судебном заседании по делу экс-министра внутренних дел Юрия Луценко защита просила провести его медицинский обзор.

- Последние месяцы он стал жаловаться: нет сил - падаю, сплю, - рассказывает жена Луценко Ирина на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, в 2010 году Юрий Витальевич уже имел проблемы со здоровьем и лечился в немецкой гастроклинике в Киеве. Тогда экс-министру поставили диагноз: панкреатит (воспаление поджелудочной железы) и сахарный диабет второго типа, приобретенный. С этим диагнозом он зашел в СИЗО в декабре 2010 года.

- Поджелудочная не лечилась, и сахар постоянно поднимался в состоянии стресса, это привело к двадцати эррозиям и язве двенадцатиперстной кошки, - говорит Ирина Степановна. - Но об этом диагнозе мы узнали только вчера.

Защита указывает, что выводы специалистов МОЗ, которые провели медицинское обследование Луценко 28 мая 2011 года, скрывали до вчерашнего дня.

Жена - защитница Луценко вспоминает, как 23 мая ее мужа сразу из больницы скорой медицинской помощи привезли на судебное заседание.

- После суда Луценко доставили в СИЗО, и он сразу потерял сознание. Оно и не удивительно - человек 8 часов, пока длился суд, истекал кровью. На что пенитенциарная система сказала: он не терял сознание. Если бы не его сокамерник, Луценко просто бы умер. Зная эту ситуацию, они (сотрудники СИЗО. - Авт.) потихоньку вызвали специалистов, получили диагноз, скрыли этот диагноз от самого Луценко и всех нас, скрыли ситуацию, что его нужно лечить. Уже тогда были подозрения, что у него проблемы с печенью. Уже тогда печень была поражена в связи с длительным лечением.

- Три месяца никаких действий не происходило. Никакое лечение не предоставлялось. Заключение врачей скрывали, - отмечает народный депутат Юрий Грымчак.

Позже жена и адвокаты узнали, что в июле Лукьянивское СИЗО по собственной инициативе обращалось к судье Сергею Вовку с просьбой о дополнительном обследовании Луценко.

- Эти обследования вызвали у нас беспокойство, - говорит жена экс-министра. - По их результату было обнаружено варикозное расширение сосудов пищевода, портальная гипертензия печени, поражение печенки по типу хронического гепатита и хронический холецистит. Поэтому мы подали ходатайство о привлечении в СИЗО специалистов здравоохранения: главного гастроэнтеролога и главного диетолога Украины, которые были приглашены в мае и поставили Луценку начальный диагноз. 30 августа в 11.00 в СИЗО они осмотрели Луценко. По результатам обследований врачи поставили окончательный диагноз - цирроз печенки криптогенный с явлением портальной гипертензии и варикоз вен пищевода.

Ирина Луценко отмечает, что еще в мае врачи рекомендовали неотложно обследовать Луценко дополнительно в гастроэнтерологическом стационаре, прогнозируя в противном случае непоправимые следствия. Но никаких дополнительных обследований не было. О рекомендациях специалистов защита узнала только сейчас.

- За три месяца произошло катастрофическое ухудшение здоровья мужа, - констатирует она.

Вовк не отпускает Луценко в больницу

Как только жена и защитники узнали о циррозе, то сразу обратились к судье Вовку с просьбой дать разрешение на лечение в специальном медзаведении.

“Разрешаю проведение мероприятий медицинского характера Луценко в пределах СИЗО медицинскими работниками заведений МОЗ”, - был письменный ответ судьи.

- Судья Вовк, учитывая такие страшные катастрофические диагнозы, которые могут привести к непоправимым последствиям, не позволил лечить мужа по рекомендациям, сделанным ведущими гастроэнтерологами Украины, то есть в специальном медицинском заведении! - возмущается жена Луценко.

Защитники показывают перечень заболеваний, утвержденный Департаментом Украины по вопросам выполнения наказаний совместно с МОЗ, служащих основанием для направления в суд материалов об освобождении осужденных от дальнейшего пребывания в СИЗО. В частности, при болезнях органов пищеварения и циррозе печени заключенные не могут находиться в СИЗО.

- Сегодня власть сознательно скрывает от общества и защиты, близких и самого Луценко его болезни, его не лечат. Они решили его просто уничтожить, - считает Ирина Луценко. - Удобно всем: не нужно объявлять приговор, не нужно его выпускать, человек просто тихо умрет... Власть сознательно уничтожает моего мужа, не оказывая ему медицинской помощи.

Адвокат Алексей Баганец наводит скорбную статистку: по данным пенитенциарной службы, в 2010 году в СИЗО и в учреждениях отбывания наказаний умерло 739 человек.

- При нехватке полноценного лечения возможен дальнейший прогресс цирроза печени с его декомпенсацией, развитием осложнений, то есть кровоизлиянием и трансформацией в рак, - цитирует заключение обследовавших Луценко специалистов Минздрава Баганец.

Защита убеждена, что дальнейшее содержание в “клетке” Луценко угрожает его жизни, поэтому требует немедленно освободить его из СИЗО “как имеющего болезни, в том числе цирроз печени, не совместимые с пребыванием в указанном учреждении”.

- У нас более 20 дней перерыв в судебном заседании. Пока вы отдыхаете на морях (понятно, Луценко не отпускаете, потому что власть не позволяет), позвольте нам эти дни использовать на обследование и лечение, - риторически обращается Грымчак к судьям, напоминая, что в официальном заявлении суда перерыв в три недели мотивировался предоставлением времени на обследование и лечение Луценко.

Адвокат Луценко Игорь Фомин отмечает, что защита экс-министра не ставит вопрос об освобождении Луценко из СИЗО, а лишь просит предоставить Луценку необходимо медицинское лечение, которое невозможно сделать в изоляторе.

- Он даже не находится в санчасти в таком состоянии, - отмечает Фомин.

- Мы просили не освободить его из-под стражи. Мы просили: дайте возможность лечить, - добавляет госпожа Луценко.

- Сегодня как политик я могу сказать, что наша власть во главе с Виктором Януковичом ведет дело к тому, чтобы Юрий Луценко, извините мне, Ирина Степановна, не дожил до своего приговора в тюрьме, - отмечает Юрий Грымчак.

Главный диетолог Минздрава: в СИЗО болезнь Луценко только будет прогрессировать

Мы также позвонили по телефону главному диетологу Минздрава Украины Олегу Швецу, который проводил обследование Луценко и в мае, и несколько дней назад, и поинтересовались, как изменилось за это время состояние здоровья экс-министра.

- За три месяца состояние его здоровья ухудшилось очень существенно. Чего не было в мае, а сегодня есть, и это очень серьезно - заболевание печени, - рассказывает Олег Швец. - Чтобы цирроз печени не прогрессировал и не было осложнений, ему рекомендовано лечение в условиях специализированного гастроэнтерологического стационара.

- Вы, наверно, давали работникам СИЗО какие-то рекомендацию по результатам обследования Луценко в мае. Соблюдали ли они их?

- Мы давали рекомендации. Но не могу сказать, выполнялись ли они. Тогда была также очень серьезная ситуация - язвенная болезнь. И он нуждался в специализированном лечении. Мы и тогда считали, что ему следует лечиться в стационаре. Но он не был переведен в больницу, как мы это рекомендовали.

- Суд и сегодня не позволяет лечиться Луценко за пределами СИЗО. Насколько это опасно для его здоровья?

- Это очень опасно, - заверяет главный диетолог Минздрава Украины. - В следующие недели в тех условиях, где он сейчас находится, заболевание только будет прогрессировать.

Анна Ященко