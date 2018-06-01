Соболев: Бондаренко выдумала про Париж, чтобы отмыть Анну Герман

Скромный и не очень публичный глава оппозиционного правительства, народный депутат трех созывов, член команды БЮТ Сергей Соболев недавно оказался в центре некоего скандала. Нардеп от Партии регионов Елена Бондаренко заявила, что он отдыхает в Париже с пятью своими детьми. К этой новости она присовокупила собственные размышления: откуда, мол, у нардепа деньги на такой отдых и что «Соболев устал от шоу (суда), поэтому сидит на Елисейских полях, или, может, он туда эмигрировал». Идею регионалки продлил ее коллега по фракции Владимир Олейник, который достал старую цитату Соболева 2001 года, где он критикует Тимошенко. Мы позвонили Сергею Владимировичу в пятницу с просьбой прокомментировать высказывания оппонентов, а в понедельник утром он пришел к нам в УНИАН.

ТЯЖЕЛО НАЙТИ СЛОВА, ЧТОБЫ ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ ЭТУ... ЛОЖЬ Сергей Владимирович, нардеп от “Регионов” Елена Бондаренко сказала, что вы с пятью детьми и женой отдыхали в Париже. Вашим детям понравился Париж?

Меня сейчас все подкалывают, включая собственную жену. Она спрашивает: когда ты успел в Париж, когда ты был со мной. Подумайте сами, у меня двойняшки, которым год. Дочка на днях родила. Я уже дважды дед. Мы все были на море. У меня же даже визы ЕС нет.

Что касается слов госпожи Бондаренко... У нас с ней нет дружеских отношений. Но моя жена родила двойню в то же время, когда рожала Елена. Мы же даже поздравили друг друга. И мне тяжело подобрать слово, чтобы прокомментировать эту откровенную ложь. Тем более когда врет женщина. Говорит, что Соболев в Париже, и добавляет: а возможно, он там в эмиграции и не хочет возвращаться. И дальше развитие темы, когда одна ложь порождает другую ложь.

Если конкретно, то я за последний год бывал в Париже пролетом. Я летал на заседание Совета Европы. У меня же в личном паспорте нет визы ЕС, а по дипломатическому паспорту я летаю только в служебных целях. Если служба безопасности ПР отслеживает это, то позор, что они не могут обнаружить такие элементарные вещи.

Может, меня обвиняют, что я отдыхал именно с женой? Наверно, для Партии регионов это странно. Так и есть. Я - консервативный человек, старых традиций и взглядов, я отдыхаю с женой, с которой мы женаты уже почти тридцать лет.

А вообще хочу посоветовать госпоже Бондаренко. Детей такого возраста, как наши с вами, желательно вывозить на море, что я собственно и сделал.

Думаю, регионалам надо было отмывать Герман после скандала, когда она провела три дня в лучших гостиницах Ниццы. Нужно было выдумать Париж. Решили привязать Соболева...

Я разберусь со своими детьми. Они не шляются пьяными по Киеву, как это было с сыном президента. У меня дети разного возраста, я очень ими горжусь. Моя первая дочка родила восемь назад. 28 июля моя вторая дочка родила. Я уже дважды дед.

ОПЫТ, ПРИОБРЕТЕННЫЙ В ЧАСТНОМ БИЗНЕСЕ, ТИМОШЕНКО ИСПОЛЬЗОВАЛА ДЛЯ ГОСУДАРСТВА

Остаетесь ли вы в команде БЮТ?

Я не давал повода утверждать, что я не в команде БЮТ.

Господин Олейник цитировал ваши неодобрительные высказывания о Тимошенко десятилетней давности, когда вы были советником тогдашнего премьера Ющенко. Я понимаю, что взгляды на человека меняются. Когда именно вы изменили отношение к Тимошенко?

В 2001 году я публично выступил, критикуя слова вице-премьера Юлии Тимошенко о долге Украины. Напомню, что она перед этим выступила с речью, в которой заявила, что госдолг страны составляет 2,4 миллиардов долларов. Я в ответ сделал заявление - что мы не должны путать долги компании с государственным долгом Украины. После этого раздался телефонный звонок. Я работал представителем правительства в ВР. Мне позвонила вице-премр по вопросам энергетики Юлия Тимошенко и попросила о встрече. На встрече она сказала, что никогда не позволит путать долги компаний с государственным долгом, а во-вторых, рассказала в общих чертах, что она делает и что будет делать дальше в энергетике. Если вы помните, в то время были “веерные” отключения электроэнергии. Села и поселки помнят те страшные времена, когда электроэнергию включали по графику, когда расчетов предприятий за электроэнергию вообще не было, а было такое понятие, как бартер, когда можно было не платить пенсию с полгода, а затем ее выдавали калошами, фуфайками, зерном. Тогда мы говорили с ней час-полтора. И я сделал вывод: если все, что она сказала, она будет делать, это будет для меня лучшим показателем доверия.

И через два месяца я увидел осуществление ее планов. Прекратились “веерные” отключения. Бартер был сведен до 10-15%, за электроэнергию начали платить те, кто никогда не платил, - владельцы компаний, которые крали с энергорынка.

Я уважаю специалистов. Когда специалист работает на увеличение капитала собственной компании, это хорошо. Но когда специалист такого уровня идет на государственную службу, когда все, что он знает, весь опыт использует на благо бюджета, - это приятный шок. И я уже тогда его пережил. И вот когда Ющенко во время акции «Украина без Кучмы» в публичном письме назвал участников этой акции «фашистами»...

Мы, группа советников, подошли к нему и сказали, что после этого заявления думаем, что шли работать к совсем другому человеку. Он стал оправдываться, что его неправильно поняли, что он даст опровержение. Опровержения не дал, его отправили в отставку те же, кто требовал от него подписаться под этим письмом. Это был удар для меня. Я понял, что Ющенко может сдать в один момент.

Второй удар. Я хорошо запомнил эту дату - 8 сентября 2005 года, когда Ющенко подписывает указ об отставке Тимошенко. Я работал представителем правительства в парламенте. Я не знал, что Фирташ бывает в кабинете Ющенко чаще, чем в кабинете Януковича. Тогда я написал заявление об увольнении. Нынешний судебный процесс все проясняет в нашей энергетической истории. Все схемы заведения Фирташа на энергетический рынок разрабатывались в кабинете Ющенко и согласовывались им. Фирташ - это та цепь, которая связала двух Викторов: Ющенко и Януковича. Так рейтинг Ющенко упал до 5% на выборах, и сейчас - до одного. Рейтинг Януковича падает катастрофически.

Не демонизируя Фирташа, скажу, в конечном счете Ющенко лично принимал решение: брать схему Фирташа или выходить на прямые контракты с РАО Газпром. Но он выбрал путь через Фирташа.

Ющенко стал разочарованием.

К Тимошенко я относился настороженно, но жизнь показала их совершенно противоположные действия на государственных должностях и их понимание государственных интересов. Да, я изменил свое отношение к Тимошенко еще в 2001 году. Когда увидел, что свои знания и опыт, которые она приобрела в одной из крупнейших частных компаний, она использовала для того, чтобы пресечь все схемы расхищения государственного бюджета, для государственного интереса. Это феноменально, она за год уничтожила бартер и ввела прозрачный расчет за электроэнергию.

ПАРУ НЕДЕЛЬ КИРЕЕВЩИНЫ, И УКРАИНА ЗАВЕРШИТ КОЛИИВЩИНОЙ

Возвращая к процессу над Тимошенко... Если бы тогда зимой не победило желание Юлии Владимировны снять скальп с Фирташа (в конечном итоге чем он хуже других олигархов?), но она бы не приняла предложение Газпрома забрать газ РУЭ из хранилищ, то не было бы оснований для такого иска.

Еще тогда в 2009 году я провел очень много дискуссий, в том числе с правительственными чиновниками, которых знал лично. Для меня было парадоксально: все критиковали соглашение. Но на мой вопрос: что было делать, никто не ответил. Ющенко предлагал топить зимой соломой, мол, продержимся. Очень хорошо рассуждать, когда сидишь в теплом кабинете при плюс 30. Мы когда-то вспоминали с бывшим губернатором Запорожской области Александром Старухом, который очень хорошо помнит, что было в то время прямо по часам в его области - в сердце энергетики Украины. Он говорит, что прекрасно помнит, как разрабатывался план отключения таких заводе, как «Мотор-Сич», «Запорожсталь». Все боялись, что еще день-два и при такой нагрузке на газоносную систему Украины она не выдержит. Давление падало на ключевых заводах. Была задача максимально спасти восточный регион, чтобы не допустить коллапса.

Когда Киреев задает вопрос, а сколько бы мы могли продержаться без газа, мне странно это слышать. Есть хроника той войны. Европа так же страдала и говорила: договаривайтесь при любых условиях. Тогда возникло предложение (уникальный факт, подтвержденный всеми сторонами) россиян: забрать газ у Фирташа, за который он не заплатил. Причем предложение сделал Газпром - учредитель РУЭ на 50%. Это у нас Ющенко говорил, что ничего не знаю, кто такие РУЭ, не имею ничего с «вонючим газом». Это было предложение Газпрома: возьмите газ, который куплен по 154 доллара, и зачтем в общем балансе, если вы рассчитаетесь. Если бы кто-то другой предложил гениальный план спасения ситуации, его бы приняли, за ним бы пошли. Но в 2009 году мы перешли на прямые контракты без сдачи Севастополя. Каким образом? Мы использовали газ РУЭ, который по всем контрактам Газпром передавал Украине. Это был тяжелый, но единственный выход из ситуации. Дубина говорит: разрывайте контракт. Почему же “регионалы” не делают этого?

Могу ли я вам задать вопрос?

Да, пожалуйста...

Скажите, что происходит в любой стране, когда она становится перед лицом угрозы?

Консолидация...

Да. В США, когда страна стоит перед лицом внутреннего дефолта, республиканцы и демократы договариваются. Следующий год - президентские выборы, республиканцам выгодно поражение Обамы, но они договариваются и выносят общий законопроект. То же было во время кризиса в Германии: ХДС и ХСС договариваются о плане антикризисных действий. Что происходит у нас во время энергетического кризиса? Янукович прячется. Назовите хоть одно его предложение. Ющенко, который понимает, что есть почти договоренная цена на газ в 250 долларов, отзывает Дубину с переговоров, а в этот момент появляется Фирташ, который предлагает 290 долларов. Все для того, чтобы убить прямой контракт между РАО “Газпром” и НАК “Нафтогаз”. И ведется война, когда оппозиция кричит, что все пропало... Почему пропало? Партия регионов - сестра “Единой России”, покажите хорошие отношения, помогите Украине. Нет. А Тимошенко выходит из безвыходной ситуации. И за это ее хотят судить. Страна сейчас находится в ситуации испытания. Устоим ли мы как государство, или нет. Сегодняшняя власть не выдерживает этого испытания. Она еще в оппозиции делала все, чтобы уничтожить это государство, а сегодня провластные нардепы находятся в большинстве лишь ради собственного обогащения.

Следите ли за судебным процессом над госпожа Тимошенко?

Конечно. Когда он начался, я был в Киеве. Процесс - самая лучшая иллюстрация того, что происходит в судебной системе Украины. Киреев не исключение. Это то, о чем мы предупреждали, когда Кивалов, Портнов и другие выполняли поручение Януковича по разгрому судебной системы и вносили законопроект о судоустройстве и соответствующих изменениях в другие законы.

Еще пару недель киреевщины, и Украина закончит Колиивщиной. То, что происходит, - нарушение на нарушении. Киреев втянулся в свою роль сразу же. Он даже при желании уже не может остановиться. Он на крючке АП, но и юридическое сообщество за ним следит. Ведь такой судья не имеет перспективы ни судейской, ни адвокатской. Более того, порядочный человек руки ему не подаст. Этот процесс - олицетворение судебной реформы...

...которой в недавнем прошлом не провела Юлия Владимировна и ее политическая сила, будучи у власти...

Мы всегда были правительством меньшинства. Вспомните, Тимошенко проходила на должность премьера с преимуществом в один голос. Путем вставания каждого народного депутата. И буквально после этого голосования из большинства выпали двое.

Поэтому думать, что парламент принял бы законопроект правительства, не стоит.

Произошло самое страшное. И судьи потеряли любую возможность влиять на ход дел, если дела связаны с политикой или интересами бизнес-кругов, близких Януковичом. Судья становится подневольным лицом. Порядочные судьи нашли выход. Порядочный судья не будет участвовать в таком процессе. Так называемая электронная роспись предусматривает еще одну должность - программиста. Программист - зависимый от АП...

Ну как вышло, что судья Вовк судит все политические дела оппозиции?

Киреев, как утверждают, - человек Портнова, бывшего соратника Тимошенко. Кем Юлия Владимировна себя обставляла?

А откуда Портнов взялся? Он не упал из улицы. Таких политических колобков - не один десяток... Фильтр отсева таких деятелей еще не установлен. Нынешние власть имущие настаивают на мажоритарке. Я дважды избирался по мажоритарной системе, у нас в то время были рекордсмены, каких полтора десятка раз меняли фракции. От фильтрования колобков уходят исторически. Когда люди увидят и поймут, что перебежчики - это те, кто своими недостойными поступками удовлетворяют свои потребности, то они просто уйдут из истории.

Беседовала Лана Самохвалова