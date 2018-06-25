Когда Киреев заходит в зал суда, не встает уже никто

Судебный процесс с Юлией Тимошенко 11 июля уже традиционно не обошелся без театральных сцен, толкотни, словесных баталий, истерического хохота... В зале суда уже никто не встает, когда заходит судья Киреев. Секретарь суда даже не произносит традиционную для судебных процессов фразу: «встать, суд идет». Поэтому не только «подсудимая» не удостаивает такой чести господина судью – не встает никто. Поднимался с места лишь Николай Титаренко, который еще до обеда 11 числа исполнял роль защитника госпожи Тимошенко. Однако она отказалась от его услуг, поскольку «суд не захотел дать надлежащего времени для выполнения его адвокатских обязательств». Потому ЮВ, пользуясь положениями Уголовно-процессуального кодекса, попросила, точнее потребовала от господина Киреева три дня на поиски нового защитника. (Напомним, что дело Тимошенко насчитывает почти пять тысяч страниц).

– Если вы и в дальнейшем будете нарушать УПК, мы будем находить возможности ставить вас на место, – пригрозила “подсудимая” Кирееву.

Отказ от адвоката Титаренко воспринимался как элемент стратегии ЮВ, направленной на затягивание процесса и его еще большую “абсурдизацию”. Однако сама Тимошенко свой шаг назвала «вынужденным», поскольку у нее как у человека, против которого запустили «репрессивную, силовую машину», не было другого выхода. Еще она расценила отказ Киррева дать ее защитнику больше времени для ознакомления с делом как прямой приказ от Януковича, который во время пресс-конференции 8 июля заявил, что хотел бы, чтобы это дело закончилось «как можно скорее».

Судья, в свою очередь, воспринял отказ Тимошенко от Титаренко едва ли не как личную обиду, в целом как и все остальное.

Киреев ритуально возмущается, что «подсудимая» разговаривает по телефону, не встает, когда к ней «суд обращается», заявляет, что она не в театре... Он периодически начинает читать мораль, но Тимошенко это не пронимает... Судья раздражается, у него дергается бровь, он часто «гыгыкает»... При этом сам Киреев запрещает смеяться вслух «подсудимой» и остальным собравшимся.

– Подсудимая, вы себя хорошо чувствуете? – спрашивает он, когда ЮВ срывается на театральный смех. – Это не представление и не театр. Это зал судебных заседаний. А вы – подсудимая в уголовном деле, придерживайтесь, пожалуйста, порядка в зале судебного заседания.

...Когда нардеп Чорноволенко (НУ-НС) громко заявил, что Киреев «помогает строить Януковичу тоталитарную страну», судья приказал спецподразделению «Грифон» удалить его из зала, и силовики немедленно выполнили распоряжение судьи, вытолкав народного избранника.

Господин Киреев решил почитать мораль еще и депутатам.

– Уважаемые народные избранники используют свой высокий статус и доверие народа для того, чтобы срывать судебное заседание. Суд обязан и будет принимать все меры на недопущение таких действий, – косноязычно возгласил Киреев.

...Чтобы рассмотреть заявление ЮВ относительно адвоката, судья Киреев сделал перерыв в несколько часов, после чего опоздал на полчаса. За эти полчаса нардепы в присутствии прокуроров и «Грифона» выкрикивали в зале обидные слова в его адрес. «Удалить судью!”, Зомби!» – раздавалось отовсюду...

В целом с отказом Тимошенко от адвоката сложилась абсурдная ситуация: прокурор сказал, что Титаренко имел возможность ознакомиться с делом еще 16 июня, когда был техническим помощником защитника Власенко – мол, по его данным, он делал копии материалов дела. Для обвинения, выходит, не суть важно, что в действительности Титаренко был допущен к делу как защитник лишь 29 июня. Якобы копирование документов имеет какое-то отношение к процессу официального ознакомления...

– Это даже для человека, который не имеет правового образования, – нонсенс, абсурд, – возмущалась Тимошенко.

Киреев вместо этого начал вдаваться в детали: чуть ли не до минуты высчитывать, сколько Титаренко имел времени для ознакомления, однако больше чем два дня все равно не выходило...

После перерыва Титаренко, не дождавшись постановления Киреева, просто ушел из зала суда, поскольку написал заявление на имя Тимошенко. Судья решил удовлетворить ходатайство ЮВ сначала «частично», то есть принять заявление об отказе от адвоката. Дальше вместо того, чтобы дать Тимошенко, согласно с УПК, три дня на поиски нового адвоката, начал выяснять, где защитник Власенко. ЮВ в десятый раз объяснила, что он собирает доказательства, проводит свои «незаангажированные» экспертные выводы, ездит на предприятия и тому подобное, чтобы дать достойный отпор “репрессивной машине”. И ей необходимо больше одного защитника, потому что сам Власенко не сможет справиться со всей работой. А по закону судья, мол, не имеет права требовать объяснений, куда делся Власенко и почему она отказывается от Титаренко.

Однако господин Киреев пошел еще дальше в своем “расследовании”: он зачитал письмо бывшей жены Власенко - Окунской, которое она якобы написала ему лично. Власенко врет суду, утверждает экс-супруга, когда заявляет, что он за рубежом, потому что уже несколько дней как вернулся из Вены. (Напомним, что пара Окунская-Власенко недавно рассталась, и до сих пор не может мирно урегулировать некоторые семейные вопросы).

Абсурдности ситуации добавил прокурор, который сказал, что «поскольку установлено, что защитник Власенко находится уже не за рубежом, а в пределах страны», то суд должен «обеспечить» присутствие Власенко в суде. Интересно, какой нормой закона руководствуется обвинение, выдвигая такое требование? Да и в конце концов, кем установлено, где находится Власенко? Экс-супругой Окунской? Как будто она следователь или судебная инстанция...

…Киреев на протяжении часа выяснял, где находится Власенко, Тимошенко парировала судье, ей вторили депутаты-бютовцы.

– Власенко исполняет свои обязанности. Единственный человек, который здесь не выполняет свои, – это вы, пан Киреев! – заявила Тимошенко.

Под конец дня Киреев все больше срывался на “гыгыканье”, бровь непрерывно дергалась, судья даже шутил:

– Подсудимая, если у вас проблемы с оплатой, то суд готов вам обеспечить защитника, – ядовито заметил он.

ЮВ в ответ захохотала:

– О, так Виктор Федорович хочет мне еще и защиту определить? У меня нет проблем с оплатой, - парировала она. - Мне хватает здесь прокуроров и судьи.

...Господин судья таки не смог простить адвокату Титаренко «затягивание» суда и написал на него жалобу в Киевский областной апелляционный суд. Мол, Титаренко, отказавшись защищать ЮВ и сознательно нарушив этику адвоката, затянул судебный процесс.

Однако если кто-то переживает, что госпожа Тимошенко осталась без надлежащей защиты, пусть успокоится: 15 июля ее будет защищать, как она сама пообещала Кирееву, Власенко, или будет еще какой-то другой защитник. А может, опять Титаренко, ведь согласно УПК подсудимый имеет право увольнять и назначать одного и того же адвоката бесконечное количество раз.

Продолжение следует...

Оксана Климончук