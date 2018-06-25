БЮТ и Наша Украина в Киевсовете: раскол или очищение?

Вчера депутат Киевсовета Александр Бригинец (фракция БЮТ) после того, как «Наша Украина» отказалась вместе с другими оппозиционерами из БЮТ и Блока Кличко покинуть сессионный зал, обвинил её в том, что фракция НУ окончательно сдалась Черновецкому и что именно её голосами проводятся решения Киевсовета. Потому на «Нашей Украине», как и на промэрском большинстве, лежит ответственность за принятые в тот день решения.

В ответ спикер «Нашей Украины» Зорян Шкиряк напомнил, что решения сессия принимает не только за счет голосов депутатов от «Нашей Украины», а и за счет тех, кто вышел из БЮТ. «Напоминаю господину Бригинцу, что сегодня в сессионном зале присутствовали более 80 депутатов Киевсовета, из них нашеукраинцев – 12. 82 минус 12 равняется 70, тогда как для принятия решений достаточно 61 голоса. Таким образом, успешные голосования по сомнительным вопросам обеспечивали в самый раз те 15 бывших членов фракции БЮТ, которые перебежали в промэрское большинство. Поэтому господину Бригинцу лучше комментировать качество списка своего блока и откровенно рассказать громаде, как туда попали нынешние перебежчики», – заявил нашеукраинец. – Очень досадно, что наши коллеги по «ДемКиеву» (БЮТ, Наша Украина, Блок Кличко. – Ред.) не поддержали нашей инициативы по введению в Киеве до конца текущего года моратория на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и цен на хлеб – наверное, легче убежать с поля боя. Приходится предположить, что таким образом действуют приближающиеся выборы. Кое-кто начинает видеть в «Нашей Украине» не союзников, а конкурентов».

Что означает неожиданная публичная перебранка в рядах киевских оппозиционеров? Раскол, спровоцированный хитрой тактикой Черновецкого, или что-то вроде «милые ругаются – только тешатся»?

– Уверен, что союз БЮТ и «Нашей Украины» наиболее естественен в нынешней ситуации, – говорит Александр Бригинец, – Надеюсь, что именно в таком формате мы и сформируем большинство как в Киеве, так и в стране. Тем не менее, по просьбе Зоряна Шкиряка, прокомментирую ситуацию с перебежчиками.

Далее слудует текст, написанный Александром Бригинцом.

О списках, предателях и непредателях

Не секрет, что политические силы на выборах 2006 года – первых реально партийных выборах – включили в свои списки слишком много «неидеологических» депутатов. А проще говоря – аполитичных представителей бизнеса, цель которых быть во власти любой ценой. Это, увы, касается всех политических сил на всех уровнях – от сельсовета до Верховной Рады

Но в бескомпромиссных оппозиционных политических силах – таких, как БЮТ, – происходит очищение. Именно то, что БЮТ бескомпромиссен и оппозиционен, не оставляет своим депутатам возможности быть одновременно и с теми, и с теми. Аполитичные бизнесмены ищут возможности находится во или при власти, потому предают, потому переходят к провластным оппонентам. У неоппозиционных и непринципиальных фракций необходимости такого выбора нет. А зачем? Если бы БЮТ сотрудничал с Черновецким, а не боролся с ним, никто бы из бизнесменов не вышел из БЮТ. То же касается «Нашей Украины» – там, где эта политическая сила оппозиционна и бескомпромиссна – в Верховной Раде – из неё в силу этих характеристик бегут предатели целыми партиями и в одиночку. Там, где фракция компромисcничает, потенциальные предатели остаются внутри партии. Партию регионов, например, эти процессы вообще не затронули именно потому, что она не оппозиционна и не бескомпромиссна. Вывод: не стоит хвастаться тем, что у кого-то не нашлось предателей. Сначала надо понять, что предать можно, например, идеи, а если нет идей, то и предавать, собственно, нечего.

Из киевской фракции «Наша Украина», кстати, тоже убежало два депутата. Но когда? Тогда, когда под руководством предыдущего лидера фракции «Наша Украина» была более оппозиционна и принципиальна. Как только НУ стала на путь частичного сотрудничества с Черновецким, отток депутатов прекратился. Да и киевсоветовских «предателей» съезд «Нашей Украины», в отличие от оппозиционного и бескомпромиссного БЮТ, не исключил из депутатов. Думаю, потому что Черновецкий заступился за своих перед Ющенко, который пока не занял чёткую позицию по отношению к мэру. Надеюсь, заметив раздачу земли в Пирогово, и другие антинародные поступки команды Черновецкого, Президент займёт соответствующую позицию, несмотря на личную симпатию к Леониду Михайловичу его друзьям и родственникам. Взять, к примеру, отданные в частные руки 100 гектаров зелёных зон в урочищах Покал и Бычок… Но о них ниже...

Мне симпатичны многие заявления Зоряна Шкиряка. 14 июня на сессии Киеврады после исхода из зала БЮТ и Блока Кличко он заявил журналистам, что, хоть его фракция и осталась в зале, он лично не пойдёт туда и не будет голосовать. После этого я готов был простить ему даже то, что 24 мая он вместе со своими 5 однопартийцами проголосовал за создание Киевского медиа-холдинга», т.е. за выведение киевских муниципальных СМИ из-под контроля киевлян. Решение тогда не было принято, не хватило голосов. Но на заседании нашей фракции я заявил, что выйду в индивидуальном порядке из объединения «Демократический Киев» (БЮТ, НУ и Блок Кличко), если НУ поддержит это решение на следующей сессии. Кстати, мне пообещали, что этот вопрос поднимут перед НУ на самом высоком уровне и объяснят некоторым киевским не вышедшим из «Нашей Украины» депутатам, в том числе и Зоряну Шкиряку, что значит отстаивать интересы киевлян. Спасибо, объяснили. На следующей сессии НУ не дала голосов за это решение.

Так вот я как коллега по оппозиции готов был простить Зоряну то «предательское» голосование, но Зорян снова успел поменять точку зрения и начал выступать против позиции БЮТ по отказу от участия в сессии столь же напористо, как несколько дней назад её поддерживал.

Неужели нам нужно каждый раз обращаться к руководству партии «Наша Украина», чтобы некоторые не предавшие ее нашеураинцы вспоминали, как нужно себя вести тому, кто отстаивает интересы киевлян? Надеюсь, что нет.

Кто такие герои и на каком поле боя они сражаются

По поводу «убежать с поля боя»… Если исходить из логики господина Шкиряка, то фракция «Нашей Украины» в Верховной Раде (за исключением группы Кинаха, депутатов Головатого, Беспалого и ещё нескольких предателей) тоже убежала с поля боя, не просто уйдя с сессии, но и сдав мандаты нардепов. Они трусы, потому что вместо того, чтобы как истинные герои Юрий Артеменко, Борис Беспалый, Сергей Бычков, Александр Волков, Лев Гнатенко, Сергей Головатый, Александр Горошкевич, Василий Гурьев, Давид Жвания, Владимир Заплатинский, Валерий Келестин, Виктор Лещенко, Виталий Майко, Николай Одайник, Антон Ружицкий, Николай Сокирко, Лесь Танюк, Геннадий Удовенко, Алексей Федун, Анатолий Шкрибляк, исключенные из нардепов съездом «Нашей Украины», продолжать заседать в компании с другими героями во главе с Морозом и принимать суперважные для страны решения, – убежали, стали поддерживать Президента, который почему-то захотел распустить героический орган – Раду.

Разная оценка таких поступков лидером партии Вячеславом Кириленко и одним из наиболее активных киевских нашеукраинцев Зоряном Шкряком – это внутрипартийные вопросы «Нашей Украины», и не мне выяснять, что для «Нашей Украины» героизм, а что – трусость, хотя лично мне ближе и понятнее позиция Кириленко.

Сколько будет – 100 гектаров плюс 10 нашеукраинцев?

Немножко арифметики. На заседании президиума Киевсовета именно Зорян Шкиряк внёс в повестку дня сессии вопрос о передаче почти 100 га лесопарковой зелёной зоны в урочищах Покал и Бычок в частные руки под строительство. За это решение проголосовало 9 нашеукраинцев. Может, Президент Ющенко обратит внимание и на эту ситуацию, которая ничем не краше, чем раздача земли в Пирогово? Как точно заметил Виктор Андреевич, Черновецкий раздаёт зелёные зоны за хорошее голосование. А Олесь Довгий, сын бывшего нардепа-нашеукраинца, кстати, ограничивается публичными похвалами. Их в адрес «Нашей Украины», со стороны Довгого-младшего вчера было больше чем достаточно. Вот уж угодили наши партнёры по оппозиции команде Черновецкого!

Какое ж голосование НУ так воодушевило Олеся Станиславовича? Может, за передачу под строительство 1,5 га зелёной зоны в районе площади Шевченко? 64 депутата поддержали это решение. 11 из них – «Наша Украина». Если бы не «оппозиционеры», Черновецкий бы не провёл это антиэкологическое решение. В его большинстве набралось только 53 депутата, поддержавших этот акт экологического вандализма. Тут как нельзя кстати оказались 11 оппозиционеров от НУ.

Или, может, Довгому понравилось так сильно голосование НУ по передаче под строительство зелёной зоны в урочище Чорторый в парке Дружбы народов? 67 депутатов поддержали уменьшение лёгких Киева. Из них – 10 нашеукраинцев. Снова не хватило большинства Черновецкого, которое почему-то было против. А тут помощники из оппозиции… Ну, просто спасители, хоть бери и в МЧС записывай! Всего «Наша Украина» проголосовала за 14 земельных вопросов, которые были вынесены на голосование без соответствующих документов.

Конечно, не всегда и не все нашеукраинцы проявляли такую непринципиальность. Например, за передачу под строительство почти 30 га в Святошинском районе возле лагеря «Свитанок» проголосовало только 3 депутата от «Нашей Украины», а от большинства – 45. Я крайне благодарен и нашеукраинцам, и сознательным депутатам от большинства, что этот и некоторые другие, столь же неприятные вопросы не прошли. Благодарен за это и Довгому лично, потому что он, конечно, мог «нажать» на депутатов и протянуть это и другие решения. Но не сделал этого. Может, и в нём осталось что-то человеческое?

Прикроет ли мораторий на тарифы раздачу земли?

Ну, и самая смешная история – «с мораторием на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и цен на хлеб». Во-первых, по ценам на хлеб уже работает прокуратура, поэтому никакого повышения не будет и так. А по коммуналке – цыплят по осени считают. Ведь, я уверен, любое решение, которое, может, и примет перед выборами в интересах киевлян Киевсовет (а пока решения не приняты, а лишь взяты за основу), она же благополучно отменит после выборов.

Мы не вернём Киевсовет к тому соотношению сил, какое было после выборов. А тогда, напомню, у БЮТ было 41 депутат (сейчас 25), у «Нашей Украины» – 15 (сейчас – 13), у Блока Кличко 14 (сейчас 8). Изначально у наших трёх оппозиционных фракций было 70 депутатов (всего в Киевраде 120, большинство составляет 61 депутат. – Ред.), а сейчас только 44. Разве это не то же самое, что пытались сделать в Верховной Раде и за что поплатились перевыборами?

БЮТ и «Наша Украина» – наиболее естественный в нынешней ситуации союз. Надеюсь, что именно в таком формате мы и сформируем большинство – как в Киеве, так и в стране. А сейчас самое время очиститься. И нам, БЮТ (что мы и делаем, не защищая своих, если они становятся предателями), и «Нашей Украине». Чтобы сомкнуть очищенные ряды во благо нашего народа. Я в это верю. К этому призываю и Зоряна Шкиряка, и киевских нашеукраинцев, и все демократические силы Украины.

Александр Бригинец, депутат Киевсовета