Заменит ли ГУАМ СНГ и как это скажется на российско-украинских отношениях?

Круглый стол с такой занятной темой провел российско-украинский информационный центр ИА «Новый Регион». И хотя эксперты были единодушны в том, что ГУАМ не начинает заменять СНГ, но другие рассуждения на тему ГУАМ, мнения по поводу создания совместного миротворческого батальона, возможность сотрудничества в рамках ГУАМ Ющенко и Януковича показались нам любопытными. Отдельные мнения экспертов мы публикуем.

Виктор Небоженко, политолог:

БЛИЖАЙШЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ – ОДИН ИЗ САМЫХ ПРОВАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПРЕЗИДЕНТА ПУТИНА

Неожиданное скандальное возвышение ГУАМ, это, скорее всего, результат неэффективной политики России в СНГ. Я уже не раз говорил: Россия должна была решить – либо она реконструирует СНГ под себя, либо занимается проектом ЕЭП, либо занимается системой военной безопасности в рамках Ташкентского договора. В результате ими ничего не было сделано. Кремль интересовали большие быки, большие страны и большие эффекты. А ближайшее зарубежье – это один из самых провальных национальных проектов Президента Путина. Путину легче работать с бывшей ГДР, Данией, Италией, чем с соседними государствами. Но и страны ГУАМ мало что связывает друг с другом.

Важная и неартикулируемая тема – зона свободной торговли между Грузией и США. Те страны, которым повезло поджениться на США, и будут ядром союза. Да, мы – Украина – самые большие, мы самые печальные и романтичные. И наш Президент самый интересный среди их президентов, но при этом надо понимать, что у Азербайджана и Грузии есть перспективы быстро продвигаться, а у нас играть роль подтанцовки. Не надо делать Украину неким эпицентром. Возвышение ГУАМ одинаково неожиданно и для нашего, и для российского МИДов.

Вне сомнения, ГУАМ – это клуб новых лидеров. Именно новых лидеров, потому что СНГ – это был клуб старых президентов. России не на кого обижаться: им или надо торжественно умертвлять СНГ либо своими руками, либо руками Украины (думаю, Украина легко примет погребальные функции), либо попытаться найти свою место в отношениях с ГУАМ.

Разговоры о евроазиатском энергетическом коридоре – пока просто разговоры. Но это некий повод затронуть проблему РосУкрЭнерго. Это – огромная империя в центре Евразии, полностью непроницаемая с массонско-мафиозно-алькаидным оттенком. До сих пор не вышло ни одного литературного произведения про РосУкрЭнерго. Это говорит о том, что Россия пошла на очень неприличный ход, она создала какую-то очень герметичную зону.

И последнее, про миротворческий контингент. В ГУАМ собрались самые слабые армии, и, видимо, из этих самых слабых армий выведут самых сильных и толстых солдат и сделают миротворческий батальон.

Владимир Фесенко, директор центра прикладных и политических исследований «Пента»:

МИРОТВОРЧЕСКИЙ КОНТИНГЕНТ СТАЛ УЖЕ РАЗДРАЖИТЕЛЕМ ДЛЯ РОССИИ

ГУАМ не начинает заменять СНГ, это – контрСНГ. Боюсь, что и перспектива у него будет такая же, как в СНГ. Какой-то там очень клубный формат. Никаких серьезных политических и геополитических последствий от существования ГУАМ я не вижу, но как фактор раздражителя России он действует.

Конечно, тут есть проблемы. Создаваемый в рамках ГУАМ миротворческий контингент стал уже раздражителем для России.

Создание энергетического коридора в рамках ГУАМ – не блеф. Но реализация этого проекта будет зависеть от двух сторон: Туркменистана и ЕС. Пока же Европейский Союз Украину в качестве значимого энергокоридора не рассматривает.

Сергей Таран, директор Международного института демократии:

ПОПЫТОК ОПОРОЧИТЬ МИРОТВОРЧЕСКИЕ СИЛЫ СО СТОРОНЫ РОССИИ БУДЕТ МНОГО

ГУАМ создавался как экономическая организация, направленная на решение экономических проблем. СНГ – это, прежде всего, политика. Более того, если ГУАМ четко направлено на решение будущих проблем, то СНГ обращено в прошлое. Это разговор об общей истории, общих корнях. За СНГ стоит тень Советского Союза. В СНГ есть один четкий лидер – Москва. В ГУАМ такого четкого лидера нет. Одни говорят, что это Украина, другие говорят, что это Азербайджан и Грузия.

Это две совершенно разные организации, разные цели, разные векторы развития. ГУАМ для Украины – священная корова. Не знаю ни одного политика, который бы плохо сказал о ГУАМ. И, конечно, чтобы корова не оказалась мертворожденной, важно договариваться об энергетических проектах.

Совместный миротворческий батальон не станет причиной для холодной войны с Кремлем, но поводом для горячих маневров в горячих точках будет.

Вы можете представить, что будет с миротворческим контингентом, который не будет подконтрольным России, но будет находиться на территории бывшего Советского Союза... Попыток опорочить миротворческие силы со стороны России будет много… Нужна профессионализация батальона. Если туда будут нагонять призывников, а не военных, работающих на профессиональной основе, то это опасно. Этот батальон должен быть создан на профессиональной основе.

Владимир Горбач эксперт Института евроатлантического сотрудничества:

ЕСТЬ УГРОЗА ГОРЯЧЕЙ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ МИРОТВОРЧЕСКИМИ СИЛАМИ РФ И ГУАМ

Грузия и Азербайджан нуждаются в украинских миротворческих услугах и терпеливо ждут, пока Украина ратифицирует устав ГУАМ. Но вытеснить Российскую Федерацию, которая уже присутствует в этих странах, будет очень сложно. Есть угроза «горячей» конкуренции между миротворческими силами РФ и ГУАМ в регионе.

Ситуация может развиваться вплоть до блокирования Россией выдачи мандата ООН на миротворческую деятельность на Кавказе силам ГУАМ.

Тем не менее, участие миротворцев ГУАМ в урегулировании Карабахского конфликта возможно уже в ближайшее время.

Записала Маша Мищенко