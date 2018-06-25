Данилыч вернулся!
Очередную работу Леонида Кучмы сравнивают с передачами «Дискавери». Скоро его новая книга «После Майдана» о событиях в Украине появится в Украине... Репортаж
Презентация книги «После Майдана» второго Президента Украины собрала как действующих политиков, так и тех, чьи имена стали уже забываться. Портретами этих людей можно украсить любую страницу истории десятилетнего правления Леонида Даниловича. Здесь можно было увидеть как «неформальную» косичку бывшего лидера украинских «зеленых» Виталия Кононова, так и крепкий череп академика Николая Жулинского.
|Леонид Кучма и Иван Драч. Литераторы
– В ней нет ни зла, ни злобы, я делал попытку объективно осветить события, – сказал в своем вступительном слове автор о своей книге.
Вторым по значимости после Кучмы на презентации был, безусловно, главный редактор газеты «2000» Сергей Кичигин. Он сообщил, что книга написана в «редком жанре теплой истории». По версии журналиста, история делится на горячую и на холодную. В первом случае описывающий события автор становится слишком пристрастным, во втором он, наоборот, чересчур отстранен. Заслуга Леонида Кучмы в том, что он нашел середину. Газета «2000» регулярно печатает главы из его книги, и будет это делать до тех пор, пока не опубликует ее полностью.
|Леонид Кучма и Сергей Кичигин. Журналисты
– Это азбука строительства государства, – выразил свое мнение об этой книге военный. В целом же выступление Кузьмука было выдержано в верноподданнических тонах: он, в частности, сообщил, что видел в метро надписи: «Данилыч, прости и вернись!» (Правда, когда это он в метро ездил?)
Высказываясь о текущей политической ситуации, автор старался быть корректным, хотя некоторое недовольство нынешним курсом Ющенко скрыть не удалось. Вместе с тем он сделал небольшой реверанс в сторону коалиции, однако выразил надежду на то, что досрочные выборы приведут страну к стабильности.
Литературные достоинства нового произведения Леонида Даниловича мы попросили оценить Бориса Олейника. Поэт сказал, что ему это трудно сделать, так как он пока не читал книги.
– А как Вам «Украина – не Россия»?
– Я просматривал ее «по диагонали». Скажу: пристойно.
|Просто Леонид Кучма
Жаль только, что книг на всех не хватило: организаторы мероприятия сказали, что выделили журналистам всего пятьдесят экземпляров (из двадцати тысяч), а многие брали по два-три. Оказывается, новый бестселлер печатали в России, в екатеринбургской типографии «Уральский рабочий», и, когда везли, много взять с собой просто физически не смогли. Придется немного подождать, пока не придет тираж.
Антон Зикора