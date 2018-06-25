Данилыч вернулся!

Презентация книги «После Майдана» второго Президента Украины собрала как действующих политиков, так и тех, чьи имена стали уже забываться. Портретами этих людей можно украсить любую страницу истории десятилетнего правления Леонида Даниловича. Здесь можно было увидеть как «неформальную» косичку бывшего лидера украинских «зеленых» Виталия Кононова, так и крепкий череп академика Николая Жулинского.

Среди гостей, посетивших Фонд Леонида Кучмы «Украина», – «национал-коммунист» Борис Олейник, и поэт, рифмовавший во время путча 1991 года слова «Ельцин» и «Еднiсть» Иван Драч. Здесь же народный экс-мэр столицы Александр Омельченко и «гламурный» заместитель нового киевского головы Виталий Журавский. А еще: Владимир Горбулин, Адам Мартынюк, Александр Кузьмук, зять «именинника» Виктор Пинчук с женой.

– В ней нет ни зла, ни злобы, я делал попытку объективно осветить события, – сказал в своем вступительном слове автор о своей книге.

Вторым по значимости после Кучмы на презентации был, безусловно, главный редактор газеты «2000» Сергей Кичигин. Он сообщил, что книга написана в «редком жанре теплой истории». По версии журналиста, история делится на горячую и на холодную. В первом случае описывающий события автор становится слишком пристрастным, во втором он, наоборот, чересчур отстранен. Заслуга Леонида Кучмы в том, что он нашел середину. Газета «2000» регулярно печатает главы из его книги, и будет это делать до тех пор, пока не опубликует ее полностью.

– Это, может быть, самая добрая и искренняя книга, написанная об Украине за несколько лет, – заявил Кичигин и зачитал письмо одного читателя из провинции. Трудящийся сердечно благодарил редакцию, просил ни в коем случае не прекращать публикацию. Кичигин также сообщил, что одна из работниц его газеты сравнивает «После Майдана» с передачами «Дискавери» – так интересно. Владимир Горбулин сказал, что, несмотря на обещание Леонида Даниловича больше не писать, он надеется, что это не последняя его книга. Бывший министр обороны, ныне вице-премьер Владимир Кузьмук, оказывается, тоже читал произведение.

– Это азбука строительства государства, – выразил свое мнение об этой книге военный. В целом же выступление Кузьмука было выдержано в верноподданнических тонах: он, в частности, сообщил, что видел в метро надписи: «Данилыч, прости и вернись!» (Правда, когда это он в метро ездил?)

Высказываясь о текущей политической ситуации, автор старался быть корректным, хотя некоторое недовольство нынешним курсом Ющенко скрыть не удалось. Вместе с тем он сделал небольшой реверанс в сторону коалиции, однако выразил надежду на то, что досрочные выборы приведут страну к стабильности.

Литературные достоинства нового произведения Леонида Даниловича мы попросили оценить Бориса Олейника. Поэт сказал, что ему это трудно сделать, так как он пока не читал книги.

– А как Вам «Украина – не Россия»?

– Я просматривал ее «по диагонали». Скажу: пристойно.

Как сказано в аннотации, в книге «После Майдана» экс-Президент вспоминает прошлое, рассказывает о встречах с лидерами разных стран. Среди них Борис Ельцин, Владимир Путин, Иоанн Павел II, Сильвио Берлускони, Гельмут Коль, Франсуа Миттеран, Цзян Цземинь, Уго Чавес и многие другие. В целом в книге «После Майдана» 685 страниц, написана она была на протяжении 2005–2006 годов. Выходит, Леонид Данилович выдавал в среднем по странице в день. Что ж, неплохо для бывшего ракетчика.

Жаль только, что книг на всех не хватило: организаторы мероприятия сказали, что выделили журналистам всего пятьдесят экземпляров (из двадцати тысяч), а многие брали по два-три. Оказывается, новый бестселлер печатали в России, в екатеринбургской типографии «Уральский рабочий», и, когда везли, много взять с собой просто физически не смогли. Придется немного подождать, пока не придет тираж.

Антон Зикора