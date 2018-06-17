Кто персонально приблизит Украину к Русскому таможенному миру

Впервые за несколько месяцев наши чиновники позволили себе публично спорить с российской властью… Янукович создал комиссию по углублению работы с ТС. Кто есть кто в этой группе…

УКРАИНСКИЕ ЧИНОВНИКИ ПОЗВОЛИЛИ СЕБЕ ПУБЛИЧНО ПРЕРЕКАТЬСЯ С РОССИЙСКОЙ ВЛАСТЬЮ Вчера в Москве прошло заседание восьмой межгосударственной комиссии Украина – Россия, где два премьера обсудили цену газа. Результат заседания комиссии был прогнозируемый, о нем позже, но невероятно любопытно было наблюдать за созданием информационного фона, на котором должна была проходить встреча двух премьеров. Если Украина накануне визита в Украину Путина демонстративно заводила газовое дело на Тимошенко, давая понять, как нас не устраивает цена на газ, то российские лидеры, желая получить членство Украины в Таможенном союзе, подготовку к визиту начинают с русских прогнозных газовых частушек на тему, сколько будет стоить газ для Украины в следующем квартале.

500 долларами пугал нас глава Газпрома Алексей Миллер. Позже пораздумали, «спустили» цену до 390-420 долларов за тысячу кубов.

Плюс российские медиа, со ссылкой на источники, накануне визита сказали, что россияне по-прежнему целятся на создание СП Нафтогаза и Газпрома и очень настойчиво зовут Украину присоединиться к Таможенному союзу. За пять дней до визита россияне написали списокантидемпинговых мер, из которых три были посвящены Украине. К этому, случайно или неслучайно, россияне добавили инспектирование членами Таможенного союза украинских мясных и молочных производств. И дали понять, что готовы практически утроить процентные ставки для достройки атомных блоков на Хмельницкой атомной станции. Это, скажем так, Украина дает заработать не только российским атомщикам, привязывая себя к русским атомным реакторам, но и при этом очень крепко может дать заработать российским банкам, которые вкатают такой процент на строительство реакторов, что отдавать их придется едва ли не столько, сколько будет работать станция.

Любопытно, что поначалу главная повестка визита вообще не предавалась огласке. В СМИ появилась информация, что Янукович поручил Азарову обговорить усиление товарооборота между нашими странами. Но когда русские, пусть и косвенно, дали понять, что главная тема – газ, и таким же косвенным образом выкатили вышеперечисленные требования, то Партия регионов тоже огласила:Азаров едет обсуждать «вопрос жизни и смерти», цену российского газа.

У экспертов не было больших ожиданий от этого визита. Заметила, что все комментарии аналитиков (после обычно безрезультатных встреч газовых министров или премьеров Украины и России) сводятся к следующему тезису. Все окей, раз они ни о чем не договорились, значит, Украина ничего не сдала. Все советы, которые давали независимые наблюдатели и неправительственные эксперты после двусторонних газовых встреч (и апрельского визита Путина, когда он отменил пресс-конференцию, и после майского визита в нашу столицу Миллера) сводились к утверждению: газ дорогой, у украинской стороны есть аргументы для смены формулы и без того, чтобы делать очередную уступку.

Как и предполагалось, этот визит в Москвуне принес результатов. Создание совместной «газовой комиссии» кажется чем-то очень условным, а обещание россиян «продолжить переговоры» слишком общим. Но впервые за несколько месяцев наши чиновники позволили себе публично спорить с российскими партнерами. И называть вещи своими именами/ «Контракт не идеальный», «европейские государства получают газ дешевле, чем мы», «цена на газ растет, а цена на транзит заморожена» - выражения дипломатичные. Но деловой и сухой тон, в котором Азаров перечислял Путину аргументы, категорически отличался от того тона мягкого неудовольствия, в котором нынешний премьер отзывался своему российскому коллеге о контрактах еще год назад. Я бы сказала так, если раньше он призывал Путина вместе мочить Тимошенко, то теперь он давал понять, что хорошо знает цену и самому Путину. Более того, он позволил себе поддержать нашего коллегу, журналиста УНИАН. На вопрос УНИАН Путину, почему цена на газ для Украины выше, чем для стран Европы, а транзит осуществляется по ставкам, которые ниже, чем в европейских странах, Путин заявил: «У вас искаженная информация». На что Азаров позволил себе поправить Путина, мол, журналист таки прав. Вчера встреча закончилась ритуальным созданием рабочей группы по газовому вопросу. Азаров в этот же день улетел в Вену.

А утром следующего дня в качестве послесловия к московскому визиту сказал: «Мы предпринимаем очень серьезные усилия для поставок нам энергоносителей из других стран». И добавил, что диверсификацией поставок энергоносителей Украина занимается, в частности, из-за того, что цены, выставляемые Россией за энергоносители Украине, «не оптимальны» для Украины. Хорошо излагают в последнее время…

КТО ЕСТЬ КТО В УКРАИНСКОЙ ГРУППЕ ПО ТАМОЖЕННОМУ СОЮЗУ Но, понимая, что газовые переговоры остаются делом непрозрачным, а диалог остается открытым, мы, изучая последние решения президента, все-таки не снимаем вопрос, насколько Украина готова поступиться своим суверенитетом ради уменьшения цены газа. Путин, напомним, продолжает приглашать нас в Таможенный союз. Накануне визита в Россию Президент Виктор Янукович создал рабочую группу по развитию взаимодействия Украины с Таможенным союзом в рамках Единого экономического пространства (Россия, Беларусь, Казахстан). Соответствующее распоряжение от 6 июня обнародовано на официальном сайте главы государства. Мы решили взглянуть на поименный состав группы, чтобы понять, люди с какими принципами и взглядами будут создавать формат со странной формулой «3+1». Президент поручил группе подготовить и внести в двухмесячный срок (до 6 августа) предложения относительно стратегии развития взаимодействия Украины с Таможенным союзом ЕЭП в формате «3+1».

Соратник Бойко Руководителем рабочей группы назначен министр иностранных дел Украины Константин Грищенко. Константин Грищенко – соратник по Республиканской партии главы Минтопа Юрия Бойко. Опытный дипломат, чьи адаптационные к любой власти способности безграничны. Трудно сказать, к чьим пожеланиям будет адаптироваться министр в вопросе формирования формата «3+1»: к пожеланиям президента или к пожеланиям соратника по партии Юрия Бойко (думаем, что не всегда линия министра Бойко и линия президента – это одно и то же).

Глаза и уши Януковича

Александр Анищенко, министр здравоохранения. Бывший педиатр и начальник медицинского управления Донецкой облгосадминистрации. СМИ долго недоумевали, как вышло, что педиатр стал министром. Но, скорее всего, в рабочей группе врач Анищенко будет глазами и ушами для президента.

Еще один про-Бойко Замглавы МИДа Виктора Майко газеты когда-то назвали членом группы Юрия Бойко. Не знаем, насколько это правда, но факт то, что он пять лет, с 2005 года, руководил украинской дипмиссией в Туркменистане. И именно во время его работы в Ашхабаде, с 1 января 2006 года, туркмены перестали продавать газ Нафтогазу напрямую, поставки туркменского газа перешли под контроль компании «РосУкрЭнерго».

С этим все понятно Валерия Мунтияна, уполномоченного Кабинета министров по сотрудничеству с РФ, странами СНГ и Евразийского экономического сообщества называют главным лоббистом Таможенного союза в Украине. Господин Мунтиян на своем посту уполномоченного сделал практически невозможное. Он типа подсчитал и озвучил выгоды Украины от Таможенного союза. При отсутствии любых профессиональных и научных подсчетов, обнародовании методики этих подсчетов господин Мунтиян огласил, что в денежном выражении Таможенный союз принесет нам порядка 10 дополнительных миллиардов долларов. И поверг в глубочайшее удивление руководителей экономических программ большинства аналитических центров.

Господин Мунтиян не видит проблем в пересмотре договоров со всеми странами ВТО и вовсю пропагандирует многовекторность. А еще блещет оптимизмом, мол, как только Украина вступит в это региональное объединение, то грядет пересмотр формулы цены газа и всяческое двустороннее благоденствие.

Не знаю, на кого рассчитаны статьи уполномоченного по Таможенному союзу, но он пишет, что и Азаров, и Клюев хотят в Таможенный союз.

Думаю, что Мунтиян в этой группе работает бальзамом для россиян. Он будет озвучивать их чаяния и служить им утешением в случае нашего невступления в ТС.

Сторонник Европы Антиподом Мунтияна в этой группе является замминистра экономики Валерий Пятницкий. Валерий Пятницкий – глава украинской делегации на переговорах по созданию зоны свободной торговли с ЕС. Он долго и кропотливо работает над вхождением Украины в ЗСТ, сделал этот процесс публичным для прессы, детально информирует журналистов об успехах в продвижении, фактически дает интервью по каждому из раундов переговоров, рассказывая о каждой товарной позиции. Если вы наберете в поисковике его имя, то выйдет порядка сотни тысяч ссылок, интервью Пятницкого за два года о переговорах по созданию зоны свободной торговли.

Человек Азарова Еще одного члена группы, замминистра энергетики и угольной промышленности Владимира Макуху называют человеком Азарова. Он сам признавался, что работал с Азаровым вместе с 2004 года. До назначения в Минтоп в 2006-2007 гг. Макуха возглавлял Министерство экономики. В публичных интервью господин Макуха никогда не давал оценок настолько резких, что дало бы основания отнести его к русофилам или западникам. Скорее всего, его выбор и экспертное заключение по Таможенному союзу будет диктоваться ситуацией.

И другие официальные лица…

Будут ли еще два дипломата группы – советник президента Андрей Гончарук и заместитель министра иностранных дел Павел Климкин – декларировать свою самостоятельную позицию в вопросах Таможенного союза, сказать трудно. Но Павел Климкин много раз уже при новой власти заявлял приверженность Украины курсу на создание ЗСТ. Гончарук, впрочем, тоже.

Чем будет заниматься в группе замминистра инфраструктуры Владимир Корниенко, сказать трудно. Почти ничего не известно о его внешнеполитических и внешнеэкономических симпатиях.

Тут даже есть аналитик

Фигура Андрея Ермолаева, директора Национального института стратегических исследований, в этой группе призвана показать, что в ней имеются также аналитики.

Думаю, самое большое вдохновение эксперта пришлось на тот период, когда его работодатель Виктор Янукович был в оппозиции. После того, как Янукович стал властью, а Ермолаев возглавил властную аналитическую структуру – Институт национальных стратегий, - его критика авторитаризма (которую он озвучивал в период Тимошенко), точные образы и системный анализ уступили место системному обоснованию правоты шагов президента.

Интересно, сохранит ли Ермолаев профессиональную честность при выборе Украиной внешнего курса, или будет говорить о важности и необходимости Таможенного союза для Украины?

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Таким образом, подытоживая состав группы, можно сказать, что большая часть ее членов – это люди, кто «сердцем», кто в силу деятельности, работающие на европейскую интеграцию, одним из этапов которой является ЗСТ, а никакой не Таможенный союз. Еще одна часть – те, кто примет решение президента. Можно предположить, что сам президент (наследуя Кучму) сможет использовать группу, как аргумент в переговорах с Россией. Помните, как делал Леонид Данилович, иногда желая отказаться от какой-то инициативы, навязываемой Россией? Он мог сказать: я бы с дорогой душой, ну вот рабочая группа (или, например, парламент) категорически не хотят этого принять. Я бы рад, но ни могу. Хорошо представляю, как нынешний президент, улыбаясь своему визави из РФ в телекамеры говорит: «Вы уж простите, но рабочая группа по Таможенному союзу заседала по 24 часа в сутки. Согласия по большинству позиций достичь не удалось».

Впрочем, обратную реакцию и озвучку противоположного месиджа из уст президента тоже хорошо представляю. Такая вот украинская политика.

Маша Мищенко