В антидемпинговом перечне ТС три пункта посвящены Украине

Комиссия Таможенного союза (КТС) России, Белоруссии и Казахстана решила одобрить перечень из девяти антидемпинговых и специальных защитных мер, подлежащих распространению на единую таможенную территорию Таможенного союза (ТС) по результатам пересмотров национальных мер защиты рынка. Об этом сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на решение КТС.

В перечень, в частности, вошли антидемпинговые меры в отношении:

- некоторых видов стальных труб происхождением из Украины (обсадные, насосно-компрессорные, нефтепроводные, газопроводные и горячедеформированные трубы общего назначения);

- машиностроительного крепежа происхождением из Украины;

- полиамидных технических нитей происхождением из Украины;

- подшипников качения и подшипниковых труб происхождением из Китая;

- никельсодержащего плоского проката из коррозионностойкой стали происхождением из Бразилии, КНР, Республики Корея и ЮАР.

Также предусмотрены специальные защитные меры в отношении импорта нержавеющих труб, столовых приборов и крепежных изделий.

Предполагается, что на рассмотрение очередного заседания Комиссии Таможенного союза будут внесены проекты соответствующих решений о применении на единой таможенной территории ТС указанных антидемпинговых и специальных защитных мер, с учетом позиций сторон по итогам консультаций с иностранными государствами.