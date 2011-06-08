Азаров намекнул, что дорогой российский газ можно заменить

Украина предпринимает серьезные усилия для организации поставок энергоносителей из разных стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в среду, 8 июня, выступая на заседании Венского экономического форума «Инновации: расширение инновационного пространства.

«Мы предпринимаем очень серьезные усилия для поставок нам энергоносителей из других стран», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что диверсификацией поставок энергоносителей Украина занимается, в частности, из-за того, что цены, выставляемые Россией за энергоносители Украине, являются «неоптимальными» для Украины.

Н.АЗАРОВ отметил, что в текущем году в Украине начинается реализация проекта по строительству LNG-терминала по приему сжиженного газа мощностью 10 млрд. куб. м.

Кроме того, по организации поставок энергоносителей Украина, по словам Н.АЗАРОВА, ведет переговоры со странами Центральной Азии. «Это абсолютно естественно. Это не во вред никому. Это, прежде всего, на пользу нашей стране», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 7 июня, на совместной пресс-конференции с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ по итогам заседания Комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии в Москве Н.АЗАРОВ подчеркнул, что формула ценообразования на газ для Украины не так идеальна, как говорит о ней российская сторона.

Вместе с тем украинский премьер отметил важность согласия В. ПУТИНА предметно обсуждать вопрос о возможности изменения цены на газ.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по сооружению терминала по приему природного сжиженного газа объемом 10 млрд. куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.