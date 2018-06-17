Драка на стройке Януковича-младшего: «люди с планеты Земля» били женщин по почкам, милиция наблюдала

8 июня в центре Донецка жители пятиэтажного дома№48-А по улице Университетской отчаянно пытались отвоевать свою придомовую территорию, на которой расположена детская площадка, у застройщиков - корпорации «МАКО»… Но бой был не равный, наверное, потому, что президентом этой корпорации является Александр Янукович, старший сын Президента Украины.

Подходя к бывшей гостинице «Дружба» около 17.00, я лишь заметила через пустые дыры окон здания несколько строителей, которые перекладывали кирпичи, а также высокий металлический забор, обнесенный вокруг достаточно большой территории. Конечно, ограждение поглотило недавно стоящую здесь детскую площадку сзади отеля, оставив детворе только песочницу, которая теперь вплотную прижималась к металлическому забору.

Во дворе было уже тихо и мирно, но возле одного из подъездов дома№48 три молодые женщины с малолетними детьми, по-прежнему что-то бурно обсуждали.

Как оказалось, они, будучи непосредственными участниками данного конфликта, вспоминали произошедшее и договаривались о совместном походе в отделение судебной медэкспертизы.

Женщины, узнав, что я журналист, охотно представились и подробно рассказали, что произошло в этом дворе днем 8 июня, и поведали, что они при этом пережили.

Виталина Копылова, Неля Кравцова и Ирина Пастницкая, услышав около 10.00, что строители начали устанавливать металлический забор у них во дворе, попытались выяснить – на законных ли основаниях это происходит. Они, стоя у детской горки вместе с другими жителями дома, не захотели уходить и потребовали у строителей показать документы на право ограждения детской площадки.

«Мы хотели воспрепятствовать… Мы считаем, что они захватили незаконно детскую площадку, не предоставив нам на то ни документов, ничего. Тем более, что никаких общественных слушаний по поводу этого строительства не было, никто с жильцами ничего не согласовывал», - сказали собеседницы. При этом они добавили: «Мы совершенно недавно из Интернета узнали, что здесь будут строить 24-этажный элитный дом с подземным паркингом… Но эта придомовая территория тоже нам принадлежит, ведь у нас у всех есть дети, и им нужна эта детская площадка».

Однако, по словам женщин, никто ничего им не стал объяснять, а неожиданно подошли около 20 человек молодых людей спортивного телосложения в черных футболках и стали силой оттеснять их за границы предполагаемого возводимого ограждения.

По словам Копыловой, Кравцовой и Пастницкой, их «толкали в спину, хватали и оттягивали за руки, щипали», а на вопрос о том, кого представляют эти молодые люди, отвечали: «Мы с планеты Земля».

«Нас с силой начали пинать. Мы тогда уселись на землю, но нас эти молодчики в черном начали выносить, хватая буквально за руки и за ноги», - рассказала Копылова.

Женщины с негодованием вспомнили, что за всем происходящим спокойно наблюдали правоохранители в форменной одежде - милиционеры и бойцы «Беркута», которые тоже неожиданно появились, но с другой стороны гостиницы.

«Милиция была, но стояла в стороне. Когда мы просили их о помощи, они не предпринимали никаких действий…. В ответ на удары в спину я начала отмахиваться просто сумкой, но тогда ко мне сразу же подлетели бойцы «Беркута», у них опознавательные нашивки были на рукавах, схватили меня и стали насильно тянуть…

Значит, когда я их раньше звала и просила помочь, ведь меня пихали в спину, ударяя по почкам, … тогда они меня не слышали», - сетует Копылова.

Женщины рассказали, что всеми бойцами, милиционерами и «спортсменами в черных футболках» командовал один «представительный мужчина в бежевых брюках и серой рубашке».

- Среди этих присутствующих молодчиков в черном был представительный мужчина в бежевых брюках и серой рубашке, который давал команду всем бойцам. Мы слышали, когда он им неоднократно говорил: «Вы что, слабаки, справиться не можете? Давайте быстро этих девок выносите!». Этот представительный в светлой одежде, который вроде и не участвовал сам лично, руководил всей группой в черных футболках. После чего они хватали нас за руки и за ноги и выносили…. Этот человек также разворачивался и говорил милиции и бойцам «Беркута»: «А ну, быстро задержать вот этого» и т. д.

После того, когда всех протестующих оттащили подальше в сторону, милиционеры Ворошиловского райотдела внутренних дел Донецка только предложили всем написать заявления о насильственных действиях со стороны неизвестных молодых людей и посоветовали «сходить и освидетельствовать побои», выдав направления в судмедэкспертизу.

- Нас милиция забрала, и каждый писал заявление. Нас отволакивали на угол дома и возле милицейской машины мы писали… Мы у милиционеров спрашивали: «Как вы опознаете тех, кто к нам применял насилие, почему вы сейчас их не задерживаете?», а они отвечали, что «все снято на камеру», то есть, они их всех знают в лицо…. И пока мы писали заявления, строители ставили оградительный забор.

В целом у жителей этого дома сложилось твердое убеждение, что все насилие со стороны неизвестных проходило с согласия правоохранителей, отметили собеседницы.

- Милиция, получается, просто помогала им ставить забор.. У нас защиты не было. Никаких документов нам не показывали. На наши возражения: «Можно ли ломать этот забор, если его незаконно ставят?», милиция отвечала: «Нет».

Правоохранители утверждали, что у застройщиков якобы есть какие-то документы. А на наш вопрос: «Вы их видели?», говорили: «Нет. Но наше руководство сказало, что у строителей есть документы. И мы здесь находимся для того, чтобы драки не было». То есть, документы в глаза никто не видел.

У всех присутствующих жителей дома, участвующих в этих разборках, сложилось впечатление, что и милиция, и бойцы «Беркута» были готовы заранее к произошедшему.

«Такое было чувство, что все они готовились. Когда эти «спортсмены» в черном прибыли, была и милиция, и бойцы «Беркута», - хором повторили женщины. И добавили, что были правоохранители, которые в неофициальной беседе предостерегали их: «С кем вы связываетесь? Эта стройка старшего сына Януковича».

Собеседницы сообщили, что после инцидента уже сходили в местную поликлинику на прием к хирургу, который зафиксировал побои, ссадины, кровавые царапины, описал, что и как.

Хирург посоветовал Копыловой сделать рентген руки, потому что она припухла, и посоветовал мазать больное место лечебным гелем, а Кравцовой назначил лечебные физпроцедуры, чтобы убрать боли в мышцах шеи, назначил рентген… В четверг, 9 июня, все они собираются съездить в травматологию и по направлению милиции - в судмедэкспертизу.

Участницы этого конфликта выразили искреннее недоумение по поводу того, что остались беззащитными в родном городе и «с родной властью».

«Почему наша власть не может нас защитить? - заявила Пастницкая, вспомнив главу государства, - Мы верили в него, мы голосовали за него и тогда, когда он не прошел… И мы опять переживали за эти выборы, голосовали за него в прошлом году! И все равно… Ну что это такое?».

«Мы уже переживаем, что приедут точно такие же люди, и просто выселят нас, и мы останемся на улице… Где власть, где закон?», - со слезами на глазах говорили женщины.

Обменявшись телефонами, я рассталась с ними и попыталась найти координаты этой строительной корпорации «МАКО», но пока безуспешно.

По словам одной из коллег-журналисток, которая на другом строительном объекте хотела у одного из представителей «МАКО» узнать контакты для комментария данного инцидента, ей в категоричной форме отказали.

Коллегам из Интернет-издания «Остров» удалось взять комментарий у заместителя Донецкого городского головы Николая Волкова. По его словам, градостроительный совет Донецка пока не дал корпорации «Менеджмент ассетс компании» («МАКО») разрешения на строительство 24-этажного здания на месте сносимой гостиницы «Дружба».

Отвечая на вопрос, возможен ли вариант, по которому строительство 24-этажного здания на месте ликвидируемой гостиницы не будет разрешено, Н. Волков сказал: «Это определит соответствующий градостроительный совет, который посчитает всю документацию: какой высоты необходимо здание на указанном участке земли».

На уточняющий вопрос, имеет ли корпорация «МАКО» в настоящее время разрешительную документацию на строительство «высотки», заместитель мэра отметил: «Мы говорим, какая высота должна быть. Есть соответствующая норма государственная в правилах. Будет просчитано специалистами и сказано, какой высоты должно быть здание».

Управление внутренних дел города Донецка 8 июня разослало журналистам пресс-релиз о том, что они «урегулировали конфликт».

Так, в этом сообщении отмечается, что в милицию поступило сообщение о том, что возле дома № 48 по ул. Университетская происходит конфликт между гражданами.

«Прибыв на место происшествия, сотрудники милиции выяснили, что между жителями близлежащих домов и работниками, которые устанавливают оградительный забор, обеспечивающий безопасность строительных работ по сносу здания, возник спор.

В связи с тем, что конфликт грозил перерасти в драку, были вызваны дополнительные силы милиции. Правоохранители препятствовали противоправным действиям как с одной, так и с другой стороны», - сказано в сообщении.

И добавлено, что «для разрешения конфликта на месте было опрошено 18 граждан и принято 8 заявлений, было установлено, что один из рьяных зачинщиков конфликта, который провоцировал жильцов, не является жителем близлежащих домов и даже данного района».

В заключение сообщения подчеркнуто, что «в настоящее время проводится проверка» случившегося.

Елена Колгушева

Фото frankensstein и изблога журналиста Мустафы Найема

Видео конфликта на ул. Университетской в центре Донецка смотрите тут