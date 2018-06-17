Вехи недели. Песня про злых бюрократов Януковичу уже не помогает

Начались отставки в правительстве... Профессиональные претенденты на премьерство напомнили о себе... Глава Нацбанка Арбузов сделал ход письмом...

Ария доброго царя на батареях отопления

Президент в полном объеме использует возвращенные минувшей осенью Конституционным Судом полномочия. Поскольку у власти наблюдаются серьезные проблемы с реализацией сколько-нибудь реальной программы реформ, Янукович прибегнул к испытанному средству: волевым решением назначил крайних. В их числе оказались кураторы жилищно-коммунальной сферы Виктор Тихонов и Юрий Хиврич, увольнение которых премьер-министр Николай Азаров назвал неизбежным. Действительно, состояние коммунальных сетей и разнобой в тарифах, который государство не способно преодолеть уже не первый год, не способствует эффективной работе ЖКХ. Хуже другое: как оказалось, президентская команда не смогла за год навести порядок в стране, практически не встречая противодействия со стороны оппозиции. Байки о сопротивляющихся чиновниках подошли бы менее фактурному, чем Янукович, президенту. Ему же пока остается только игра в «доброго царя».

Небольшое геополитическое отступление. Экс-вице-премьер Виктор Тихонов, бывший одним из организаторов печально известного съезда в Северодонецке, поедет представлять Украину в Минск, откуда уже отозван Роман Безсмертный. Бывшему коменданту Майдана не простили наличия собственного мнения относительно происходящего в Беларуси. Он был одним из последних «оранжевых» во власти, и теперь будет вновь выстраивать политическую карьеру. Стоит заметить, что уже третий подряд посол в Беларуси оказывается политическим выдвиженцем, а не кадровым дипломатом. Несколько странное отношение со стороны официального Киева к государству, интересы которого Украина пытается отстаивать в Европе.

Вошедший в раж Виктор Янукович на заседании Совета регионов щедрой рукой выписал «черные метки» представителям гуманитарного блока правительства. Наверное, не зря, хотя после интервью министра науки, образования, спорта и семьи Дмитрия Табачника радиостанции «Эхо Москвы» тому стоило покинуть свой пост добровольно. При всей известной пророссийскости украинской политики столь откровенно лебезить перед северо-восточным соседом официальные лица Украины себе еще не позволяли. Но г-н Табачник успешно доказал, что для способного человека нет ничего невозможного.

Парад-алле вице-премьеров

Николай Азаров, состав кабинета которого после назначения премьером изменился на треть, продолжает демонстрировать патологический оптимизм. Песнь о том, что кредиты МВФ Украине по большому счету ни к чему, может стать для Николая Яновича в политическом смысле слова похоронным маршем. Хотя Азаровым никто и никогда в коридорах власти не был очарован, сегодня там растет глухое недовольство работой главы правительства. От увольнения его спасает пока отсутствие достойного сменщика. Юлия Тимошенко чутко обратила внимание на стремление Януковича избавиться от главы правительства. Правда, Юлии Владимировне вряд ли суждено работать премьером при нынешнем президенте.

Персональную рекламную кампанию провел первый вице-премьер Андрей Клюев. Он успел не только пообещать подписание соглашения об ассоциации с ЕС до конца года, но и предположил возможность новых газовых контрактов с Россией. Андрей Петрович оттачивает свое мастерство переговорщика на разных направлениях, но слишком богат, чтобы легко стать новым главой правительства. Не беден и Сергей Тигипко, публично пекущийся о проведении пенсионной реформы. По мнению вице-премьера, ее необходимо принять до 4 июля, в противном случае лидер «Сильной Украины» собирается уйти в отставку. Казалось бы, Сергею Леонидовичу не должна быть свойственна наивность – он располагает еще комсомольским опытом работы, и должен понимать, что пугать президента отставкой небезопасно. Парламентский комитет завернул в правительство и новый вариант пенсионной реформы, за который в нынешних экономических условиях могут голосовать только депутаты, начисто лишенные инстинкта политического самосохранения.

Созревающий Арбузов

Неожиданный удар по позициям правительства нанес председатель правления Национального банка. Сергей Арбузов обвинил исполнительную власть в инфляционных тенденциях и дал понять, что именно правительство несет ответственность за проблемы в отношениях с МВФ.

Хочется верить, что горничную гиперсексуальному Доминику Стросс-Кану подослали не по распоряжению Азарова. Если быть серьезным, то возглавляющий Нацбанк протеже старшего президентского сына делает первые шаги в большой аппаратной игре. Это естественно для чиновника, недавно перебравшегося в столицу. Пока Сергею Геннадиевичу не стоит примеряться к премьерскому портфелю – уж больно сложна ситуация в украинской экономике.

Евгений Магда