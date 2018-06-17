Нам бы грузинского министра образования, или Как побороть коррупцию

Система образования Грузии переживает эпоху реформ. С 2005 года выпускники школ поступают в вузы по результатам Единого национального экзамена – аналог нашего Внешнего независимого оценивания. Страна активно информатизирует и компьютеризирует среднюю и высшую школу. В сентябре все грузинские первоклассники получат нетбуки – подарок Президента. Зарплаты учителей растут. Прошел сертификацию – получил надбавку. Знаешь английский и компьютер – снова премия. Английский изучают в обязательном порядке с первого класса. Президент Михаил Саакашвили уверен, что через 4 года для грузинских детей английский станет вторым родным.

О том, как Грузии удалось искоренить коррупцию в высшей школе и почему образование в стране лучше, чем в России, в интервью УНИАН рассказал министр образования Грузии Дмитрий Шашкин.

УРОВЕНЬ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГРУЗИИ СВЕДЕН К НУЛЮ

Дмитрий Николаевич, реформа образования была одним из приоритетов пришедшего после Революции роз правительства. Говорят, эта сфера была очень коррумпирована, особенно в части поступления в вузы. Вы уверяете, что вам удалось искоренить коррупцию. Каким образом? Где гарантия, что сегодня в вузах не берут взяток?

В Грузии, к сожалению, нет ни нефти, ни газа, и один из основных ресурсов, которым мы обладаем – это интеллектуальный потенциал страны. Поэтому система образования является основополагающей для нашей страны.

Система образования, как вы точно отметили, до 2003 года была одной из самой коррумпированной в стране. Дети поступали в вузы благодаря деньгам родителей или влиятельным родственникам, что в принципе было присуще всем постсоветским странам.

Основные меры, которые были приняты – мы вывели вступительные экзамены из компетенции высших учебных заведений. Вузы в Грузии не проводят вступительные экзамены. Мы организовали специальный экзаменационный центр, который создает тесты и проделывает всю организационную работу.

Уровень коррупции сведен к нулю. На протяжении последних 5 лет, когда мы проводим единый экзамен для поступления в вузы, в стране не было ни одного случая, связанного с коррупцией.

Кроме этого, мы сегодня проводим и аттестационные экзамены по 8 предметам. Мы их также вывели из компетенции школы. Аттестационные экзамены проводятся специальным центром в режиме он-лайн, закрытой интернет-связи. Ученики дают ответы в школах. В каждом классе находятся наблюдатели, а также камера, которая записывает видео и аудио. Дети получают вопросы, которые компьютерная система сама миксирует.

Какова цель двойного экзаменирования? Зачем дважды поддавать детей стрессу, если тестирование проводят независимые структуры, равно удаленные как от средней, так и от высшей школы?

Это абсолютно две различные методологии проведения экзаменов. Во время аттестационных экзаменов мы используем так называемую “катовую” систему – computer adoptive test. Это когда тестовая программа подстраивается под тестируемого. Если ребенок ответил неправильно, следующий вопрос будет легче с меньшей оценкой. Если правильно – следующий вопрос будет тяжелее, но бал за него будет выше.

В аттестационных экзаменах ваши знания измеряются с 6-го по 11 класс. Вам выдают вопросы из всех сфер.

При поступлении в вуз используется селекционная методология. Например, в физике вам может попасться вопрос только о механике, и не попасться из других сфер.

Никакой дополнительной нагрузки для школьников нет. Заканчивая среднюю школу дети должны знать не только те предметы, которые им нужны для поступления в вуз. Любой выпускник, независимо от того, где он будет учиться, должен знать какой-то минимум по физике, химии, биологии, истории и другим предметам.

НИ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ, НИ ОЦЕНКИ В АТТЕСТАТЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗ НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ

Министр образования Украины настаивает на том, чтобы кроме Внешнего независимого оценивания при поступлении в вуз учитывался средний бал аттестата и бал высшего учебного заведения. А каковы условия поступления в вузы Грузии – исключительно результаты тестирования?

Каждая страна выбирает свою собственную стратегию развития образования. Мы идем по пути разделения среднего и высшего образования.

Среднее образование – это не ступенька для поступления в вузы. Это отдельная институция. В Грузии не каждый выпускник школы идет в вуз. Это не значит, что он глупее кого-то или умнее, он просто выбирает свою собственную дорогу. Многие идут в профессиональный колледж, получают профессию и очень часто зарабатывают намного больше тех, кто закончил вуз.

Для нас очень важно, чтобы уровень образования, который дает средняя школа, был высоким. Ни золотая медаль, ни оценки в аттестате при поступлении в вуз не учитываются. Что у нас вуз имеет право сделать, так это поднимать свою планку минимального проходного бала.

Все выпускники школы в Грузии сдают 4 экзамена: три обязательных (логика, грузинский язык и иностранный язык) и четвертый – на выбор. Это зависит от вуза. Университет может сказать: для поступления на такой-то факультет нас интересует такой то предмет. И ученик уже будет выбирать четвертый экзамен, ориентируясь на условия вуза, в который он будет поступать.

По прогнозам Михаила Саакашвили уже через 4 года все грузинские школьники будут свободно говорить по-английски. Каким образом собираетесь англизировать грузин?

Знание английского языка или знание компьютера не говорит о том, что человек образованный или не образованный, но у такого человека существует огромная возможность для самообучения. Ведь где бы ты не учился – в школе, колледже, университете – огромную роль играет именно самообучение. И нравится кому-то или не нравится, но передовые технологии в системе образования или любой науке сейчас на английском языке. Для нас самое главное – дать возможность молодым людям в Грузии получать эту информацию из первоисточников. Поэтому с первого класса у нас преподается английский.

Кроме этого, каждый первоклассник, который приходит в школу, получает подарок от президента Грузии – персональный компьютер, нетбук. Они производятся у нас в Грузии, основаны на системе Intel. Такие же подарки получают учителя.

Сейчас в Грузии находится более 1000 преподавателей из Канады, США, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании, которые вместе с нашими учителями обучают детей английскому языку. Около 70% детей в этом выбрали английский язык для поступления в вузы.

А как у вас обстоят дела с русским языком?

В наших школах обязательный английский язык, а второй иностранный дети могут выбирать: немецкий, французский или русский. В последнее время все больше детей выбирают французский и немецкий. Если они посчитают, что русский язык будет для них привлекательным в будущем, они его выберут. Дети сами решают, что им учить.

В Украине по инициативе министерства тоже активно собираются внедрять информационные технологии в школах – ноутбуки, покетбуки, правда, за счет родителей. Но в то же время, в наших школах не хватает учебников. Вы тоже ноутбуками пытаетесь заменить традиционный учебник?

Компьютер, конечно, не сможет заменить обычный учебник. У нас сейчас как раз проходит процесс грифирования учебников, когда отсеиваются те, которые не соответствуют новым требованиям, существующим в мире.

Для социально незащищенных детей мы покупаем учебники и раздаем их бесплатно. Все остальные покупают учебники самостоятельно.

ВСЕ, ЧТО ДЕЛАЕТ ГРУЗИЯ, РОССИЯ ПЫТАЕТСЯ ПЕРЕНЯТЬ

Вы заявляли, что образование в Грузии лучше, чем в России. Каковы ваши аргументы и почему тогда грузинских университетов нет в мировых рейтингах?

Грузинские университеты входит в Шанхайский рейтинг.

В вузах Грузии учится очень много иностранцев, особенно с Ближнего востока и близлежащих стран. Только в медицинский университет в этом году поступило 500 индусов.

Задания и ответы ЕГЭ в России уже опубликованы в Интернете еще до начала его проведения. Вы сами можете их увидеть в Интернете.

У нас все поступают в вузы благодаря своим знаниям и таланту, а не деньгам своих родителей.

Можно посмотреть на процент грузинских детей, которые поступают в лучшие зарубежные вузы – Массачусетский технологический институт, Кембридж, Оксфорд, Йель.

Все, что делает Грузия, Россия пытается перенять. Начиная от той же сертификации учителей, заканчивая компьютерами.

У нас вопрос учительской зарплаты прямо пропорционально привязан к сертификации. Т. е. каждый учитель сдает сертификационный экзамен. Сдает позитивно – получает надбавку, и ежемесячно его зарплата составляет 650 долларов.

НИКАКИХ ГОСЗАКАЗОВ У НАС НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ

У нас сейчас остро стоит вопрос автономии школ и университетов от министерства, в том числе автономии финансовой. Как вы решаете этот вопрос в Грузии?

Система финансирования образования в Грузии отличается от украинской.

Финансирование среднего учебного заведения зависит от ваучера, который идет за ребенком. Государство берет на себя заботу об оплате за обучение школьника. Если ученик идет в частную школу – эти деньги идут в частную школу. Если выбирает государственную – то, соответственно, деньги идут в государственную. Т.е. у школы нет постоянного бюджета. Он зависит от того, сколько детей ее выберет. Абсолютно децентрализованная система, которая поощряет конкуренцию между школами.

У нас школами управляет Попечительский совет, который выбирает директора школы. И школы и вузы наделены юридическим статусом публичного права, они являются автономными образованиями и свою финансовую активность проводят самостоятельно. Министерство в этот вопрос не вмешивается.

Что касается университетов, сейчас в парламенте проходит дискуссия о новом законопроекте, по которому вузы получат еще больше автономии. Т. е. если на сегодня в государственных вузах имущество принадлежит государству, то правительство предлагает передать это имущество вузам в их собственность, чтобы они могли создавать эндаумент фонд и получать прибыль. (Эндаумент – денежный фонд, принадлежащий университету, но использовать вуз может лишь проценты с этого капитала. – Авт.).

Высшая школа у нас абсолютно децентрализованная. Никаких госзаказов нет и быть не может. Мы финансируем те направления, которые являются приоритетными сейчас. Например, инженерное, математика, физика, химия. Мы стимулируем не командно-административными методами, а деньгами. В конкретную область, где государству нужны специалисты, мы вкладываем больше денег.

При поступлении в вуз дети сдают единый экзамен. Те, которые получают высокие балы, получают грант от государства, который на 100% покрывает расходы по обучению. Если балы ниже, ученик получает или 70%, или 50%, или 30% финансирования от государства. Т. е. все зависит от того, насколько успешно ты сдашь экзамены. “Money follow student” – это принцип финансирования высшего образования Грузии.

Какова средняя стоимость обучения в грузинских университетах?

Во всех государственных вузах цена одного года обучения на бакалаврате – 2225 лари. Это приблизительно 1600 долларов. Стоимость обучения в частных вузах может достигать 7 тысячи лари. В государственных учебных заведениях существует мораторий на повышение стоимости обучения. Повысить цену можно только с разрешения правительства.

Как у вас работает Болонская система на практике?

Грузия давно присоединилась к Болонскому процессу. Мы уже очень давно перешли на бакалаврат и магистратуру. Эти вопросы только обсуждаются сейчас в России. Мы являемся частью Европы и наши школьные аттестаты принимаются в любой стране, которая присоединилась к Болонскому процессу. Кроме тех программ, которые существуют в рамках Болонского процесса, Грузия создала специальный фонд, из которого мы финансируем обучение детей, которые поступают в лучшие учебные заведения за границей. Кроме учебы мы также оплачиваем их проживание.

НАШ СЕВЕРНЫЙ СОСЕД ПРОПЛАТИЛ ПОПЫТКУ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ, НО, КАК ВСЕГДА, НЕУДАЧНО

Не могу у вас не спросить об акциях против грузинской власти в Тбилиси. Протестующие были недовольны в том числе и вашими реформами в образовательной сфере? Или население Грузии поддерживает министерские инициативы в системе образования?

Сейчас в Грузии нет никаких акций. Была акция в Тбилиси, инициированная нашим Северным соседом, который проплачивал попытку дестабилизации ситуации в стране, но как всегда неудачно, потому что население Грузии абсолютно поддерживает власть. Недавно опубликованные данные Института Гэллапа показали, что поддержка президента сейчас находится на пике – 75-80%.

У нас впервые в истории Грузии проходят аттестационные экзамены. Родители и ученики еще раз убедились, насколько они объективны.

У нас присутствуют сейчас представители образовательных организаций Европы и США. Вчера они выступили с официальным заявлением, что Грузия по экзаменационной системе является страной, у которой даже той же Голландии есть чему поучиться, и что Грузия – первая страна в мире, которая смогла провести выпускной экзамен одновременно по всей стране. И никаких проблем с логистикой или контентом.

Правительство пользуется огромной поддержкой населения. Это дает возможность осуществлять реформы, необходимые нашей стране.

Уровень доверия к системе образования за последние 6 месяцев вырос еще на 12%. Сейчас 72% населения Грузии доверяют системе образования. Это очень высокий показатель. Выше только у полиции, армии и церкви.

Беседовала Анна Ященко