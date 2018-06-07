Какое отношение Московская патриархия имеет к Десятинной церкви?

Какое отношение Московский патриархат может иметь к церкви, построенной за полтора века до первого упоминания поселка Москва, за 300 лет до зарождения Московского княжества и за 600 лет до образования Московского патриархата?

Десятинная церковь была колоссальным храмом для всей Восточной Европы, ведь тогда церкви, если они строились, были размером с комнату.

В этой церкви был похоронен Великий киевский князь Владимир со своей женой византийской принцессой Анной. Там же покоились мощи княгини Ольги, перенесенные туда Владимиром.

В церкви были мощи святого Климента Римского, известного тем, что в конце I века нашей эры его сослали в Херсонес, где он был замучен язычники за христианскую веру. Перед церковью также стояли две громадные медные конные статуи, вывезенные Владимиром из захваченного киевским войском Херсонеса.

Во время монголо-татарского нашествия 1240 года Десятинная церковь была последним укреплением киевлян, которыми руководил воевода Даниилы Галицкого Дмитрий.

Как пишет Плано Карпини - посол Папы Римского - монгольскому хану, в 1245 году киевляне считали своими князьями Даниила Галицкого и его брата волынского князя Василько, а жители территорий от Волыни до Киева выражали почтение послам этих князей.

Идеология евразийства, взятая на вооружение нынешний Кремлем, прямо утверждает, что Россия - наследница Монгольской империи.

А если вспомнить, что на протяжении своего Средневековья Москва была вассалом государств, вышедших из Монгольской империи, то какая вырисовывается картина?

В этом свете намерение отдать именно Московскому патриархату место Десятинной церкви - особо кощунственно.

На примере Печерской и Почаевской лавр, а теперь и Десятинной церкви, просматривается цель прозелитизма зависимого от Кремля Московского патриархата в Украине - "застолбить" за собой место наибольших святынь украинцев, чтобы использовать их в политических интересах Москвы.

Или, в крайнем случае, эти святыни дискредитировать, чтобы они не стали источником украинской солидарности.

Нам хотят имперскими муляжами перекрыть путь к духовности, использовать духовные сокровища народа Украины ему же во вред.

К сожалению, отдельные церкви в Украине рискуют превратиться в полный политический муляж. Как утверждал депутат Святослав Олийнык, возле Десятинной церкви один из священникив в ответ на замечание депутата, сделанное на украинском языке, сказал ему: «Ты тут не шокай человеку с бородой».

Вот как все просто: иностранец отрастил бороду - и уже можно забирать у украинского народа его духовные ценности.

Я знаю ситуацию, когда в Белоцерковском районе в село прислали священника УПЦ МП, недавно отставленного военного моряка из России, все религиозное образование которого - трехмесячные курсы.

Следует отметить, что Десятинную церковь империя уже "восстанавливала" в 1828-1842 годах в имперском московском стиле, не имевшем ничего общего с первоначальным строением. Парадокс: элементы шатровой монголо-татарской архитектуры, усвоенной Московией, были построены на руинах Десятинной церкви, разрушенной монголо-татарами.

Примечательно, что Киевский патриархат еще в 2004 году заявил о своем намерении получить право на восстановление Десятинной церкви. Поэтому решение провоцирует крайне серьезный межконфессиональный конфликт в сердце столицы.

Решение "украинской" власти отдать предпочтение одной конфессии не только совершенно беспочвенное. Это еще и откровенная дискриминация по религиозному признаку. Ведь по всем имеющимся социологическим опросам, количество верующих Киевского патриархата в Украине больше количества верующих Московского.

Что же касается имеющихся опросов в столице Украины, то ситуация еще разительнее. По данным социологического опроса, проведенного в Киеве “Украинским демократическим кругом” в 2011 году, половина киевлян (49,8%) - сторонники Украинской православной церкви Киевского патриархата, последователями же Украинской православной церкви Московского патриархата назвали себя 16% киевлян, Украинской автокефальной православной церкви - 5,1%.

Даже по данным российской компании ФОМ-Украина, количество верующих Киевского патриархата в Киеве почти в три раза превышает количество прихожан Московского патриархата.

Ситуация такова, что Московскому патриархату приходится дорисовывать своих прихожан фотошопом, как это недавно произошло в Харькове. Хотя, как писали СМИ, золотые часы у иерархов настоящие.

И еще вопрос: может ли добрый пастырь звать свою паству туда, где ее уничтожали миллионами?

Московский патриархат благодаря своей антиукраинской политизации уже прошел уникальный путь - превратился в религиозное меньшинство в условиях количественного преобладания храмов. Церковь Христова - это люди, а не стены.

В сущности, ради сиюминутных имперских выгод происходит разрушения вещей, имеющих колоссальное духовное значение для связей между народами.

Только что политики захватали до неприличия Праздник Победы, святой для большинства украинцев. Теперь вот Десятинная церковь... Похоже, инициаторы этих вещей даже не осознают, какие могут быть колоссальные последствия их деяний в долгосрочной перспективе.

Конечно, такое использование православия чрезвычайно вредит и церкви, и вере в Украине.

Надеюсь, что какая-то часть иерархов УПЦ МП все же понимает свою меру ответственности.

Александр Палий, историк, политолог