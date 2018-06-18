Вехи недели. Отравление ценой газа, «Санта-Барбара» по-киевски и реверансы ЕС в тени ЧАЭС

Виктор Янукович публично возмутился ценой российского газа для Украины, что выглядело особенно показательно в годовщину подписания Харьковских соглашений... В Киевсовете сменили секретаря-миллионера на мультимиллионера... У осужденного экс-депутата Лозинского нашлись достойные продолжатели... Европейский Союз продолжает обещать Украине всяческие блага...

Нерадостная годовщина

Спустя год после подписания Харьковские соглашения воспринимаются без эйфории, словно напоминая об известной истине: «Большое видится на расстоянии». И сто долларов скидки на фоне 25-летней пролонгации пребывания Черноморского флота РФ в украинских портах уже не кажутся такой внушительной суммой. Даже Виктор Янукович отметил, что цена российского газа для нашей страны сегодня неприемлема, правда, заметив, что без подписания договоренностей в Харькове Украина могла потерять не только промышленность, но и независимость. Вот только ни Харьковские 2010-го, ни подписанные в январе 2009 года на 10 лет московские газовые контракты руководство РФ пересматривать не собирается. Да и в Москве некому разделить праведный гнев Виктора Федоровича – шеф «Газпрома» Алексей Миллер назвал попытки пересмотра контрактов «бесперспективной затеей». Миллеру можно верить: у него на языке то, что у Путина на уме.

Украинская власть опосредованно признала, что разорвать газовые контракты в одностороннем порядке не удастся, даже если Юлию Тимошенко четвертуют на Майдане. Генпрокуратура намеки с Банковой давно понимает с полуслова, поэтому обеспечила проведение очной ставки Юлии Владимировны с тогдашним шефом «Нафтогаза Украины» Олегом Дубиной. Следователи-варвары даже пытались помешать Юлии Владимировне во время допроса отправлять сообщения в Twitter. Просто неслыханный произвол! Тимошенко в одностороннем порядке комментирует итоги очной ставки, нарушая при этом процессуальные нормы. Видимо, ария Генпрокуратуры на газовую тему прозвучит уже в зале суда. По крайней мере, все больше бывших чиновников из ближайшего окружения Юлии Владимировны посещают Генеральную прокуратуру для допросов.

Не повезло и Юрию Луценко. Экс-министр внутренних дел оперативно завершил знакомство с материалами уголовного дела, вдохновленный словами первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина о том, что бывших чиновников, дочитавших дело, могут из СИЗО выпустить. Но на говоруна и правдоруба Луценко это правило не распространилось, в ответ лидер «Народной самообороны» объявил голодовку.

Киевсовет: рокировка миллионеров

Тем временем Киев пытаются превратить в образцово-показательный пример наведения порядка, для чего не жалеют даже бывших союзников. Молодой да ранний Олесь Довгий покинул пост секретаря Киевсовета «по собственному желанию» и затаился во внефракционном «болоте» Киевсовета. Олеся Станиславовича рано списывать со счетов, конечно, если интерес правоохранителей к его персоне не помешает активно заниматься политикой.

Новым секретарем Киевсовета стала Галина Герега, ранее не замеченная в политической активности женщина-мультимиллионер. Представитель «Гражданского актива Киева» после комфортной пересадки в президиум Киевсовета пообещала не повторять ранее допущенных ошибок (видимо, имея в виду свое соучастие как депутата в дерибане столичной земли осенью 2007 года). Похоже, такую возможность ей предоставят, как и большинству других депутатов столичного совета. Заявивший, что раздумывает над перспективами собственной отставки, Леонид Черновецкий в условиях консолидации Киевсовета выглядит нейтрализованным. Основным противником главы КГГА Александра Попова является собственная невысокая популярность. Посудите сами: у «Батькивщины» нет достойного кандидата на пост мэра столицы за исключением Юлии Тимошенко, но она рассматривает подобную перспективу как личное оскорбление, Виталий Кличко доказал, что малоэффективен в случаях, когда кулаками не машут, а Виктора Пилипишина сотрудники милиции изолировали по месту лечения от гипертонического криза. Кажется Киев надежно зафиксирован в ожидании мастер-класса эффективного управления мегаполисом от Попова, но в нашей жизни ничто не бывает таким обманчивым, как ощущение стабильности.

Дело Лозинского живет и побеждает

Хотя Днепровский районный суд приговорил бывшего депутата-бютовца к 15 годам лишения свободы за убийство своего земляка, этот случай ничему не научил местных князьков. На Буковине глава Заставненской РГА Михаил Бойчук вместе с родственниками и охранниками прудов «проучил» рыбаков за покушение на частную собственность. В сухом остатке не только тяжкие телесные повреждения у рыбаков и угрозы их жизни, но и увольнение очередного главы райадминистрации вкупе с задержанием его сообщников. Партия регионов и «Фронт змин» вступили в дискуссию, из чьего партийного «стада» была эта «паршивая овца». Но сейчас впору не партбилеты проверять, а намордники и ошейники для подобных «хозяев жизни» покупать.

Красный флаг раздора

Отличилось на минувшей неделе и парламентское большинство, со второй попытки приняв закон, обязывающий в День Победы вывешивать вместе с государственными знаменами копию флага Победы. Честно говоря, более циничного способа проявить заботу о ветеранах Великой Отечественной войны сложно и придумать, ведь уровень их социального обеспечения это решение не повысило, а праздновать 9 мая под красными флагами никто никому не запрещал и раньше. В западных областях не скрывают своей готовности саботировать выполнение закона, если президент его подпишет. Очевидно, что подобные «подарки к празднику» - только цветочки, и если тенденция сохранится, то какой-нибудь из очередных визитов патриарха Кирилла вся страна по распоряжению Верховной Рады будет встречать в коленопреклоненном состоянии. Хочется верить, что на этот раз абсурдность закона будет компенсирована низкой эффективностью его исполнения.

Предвкушение «Укрытия» В ходе международной конференции доноров ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы было собрано 550 миллионов евро. Виктор Янукович заверил, что к 2015 году объект «Укрытие» над четвертым энергоблоком ЧАЭС будет возведен. Не меньше финансовых пожертвований Виктора Федоровича должны были вдохновить слова президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу, заверившего, что Евросоюз воспринимает Украину как члена европейской семьи и партнера в энергетической сфере. После этих слов Янукович и стал возмущаться ценой российского газа для нашей страны…

Евгений Магда