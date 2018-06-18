Первая десятка украинских политиков и чиновников, находящихся в розыске

Если честно, то списки разыскиваемых правоохранительными органами Украины лиц не очень интересное чтиво. Так, например, сайт Интерпола в разделе «Ukraine» пестрит по большей части незнакомыми лицами и фамилиями. На сегодня в международном розыске находится почти девять сотен беглецов, однако широкой общественности из них известны не больше двух-трех десятков.

Значительно оживляют ситуацию отечественные политики и чиновники, которые оказываются в списках разыскиваемых, – как международных, так и для внутреннего потребления - с завидной регулярностью. Там они соседствуют с убийцами, мошенниками, уголовными авторитетами, и даже одним «патриархом»-насильником.

Впрочем, если неполитические элементы криминального мира наполняют эти списки более-менее регулярно, то периодичность появления в них политиков и чиновников часто совпадает со сменой власти или политической ситуации в стране.

Так, в свое время сайт Интерпола «украшала» фотография экс-премьер-министра Юлии Тимошенко. Немного позже там появились экс-мэр Одессы Руслан Боделан, экс-председатель Госуправления делами Игорь Бакай, экс-заместитель главы СБУ Владимир Сацюк, экс-губернатор Сумщины Владимир Щербань, экс-мер Немирова Виктор Качур.

И хотя никого из перечисленных персон так и не задержали в рамках объявленного розыска, на сегодня их фамилий в списках беглецов уже нет. Их места заступили другие, не менее интересные фамилии и лица.

То же как на сегодня выглядит первая десятка самых «быстрых ног» Украины? Корреспондент УНИАН изучал этот вопрос.

Бизнес-партнер правительства Тимошенко

Генеральной прокуратурой объявлен в розыск и получена санкция на арест директора фирмы "Укрмед". Фирма предоставляла консалтинговые услуги при закупке правительством Юлии Тимошенко медицинского оборудования.

Чиновник обвиняется по статье "присвоение и растрата чужого имущества в особо крупных размерах". Компания "Укрмед" в 2009-2010 годах заключила договор о предоставлении консалтинговых и посреднических услуг государственному предприятию "Укрмедпостач" во время закупки медоборудования и медпрепаратов по правительственной программе "сельская медицина".

Прокуратура возбудила уголовное дело о незаконной растрате 475 тыс. гривен госпредприятия "Укрмедпостач" и задержала его экс-директора по подозрению в растрате имущества на сумму около 500 тыс. гривен.

Уголовное дело против директора коммерческой фирмы "Укрмед" было возбуждено 15 февраля 2011 года. 24 февраля Печерский суд дал санкцию на арест топ-менеджера, который, по данным прокуратуры, скрывается от органов досудебного следствия и с 15 февраля 2011 года находится в розыске.

Начальник управления Госкомзема

В Киеве объявлен в розыск начальник управления Госкомзема Киево-Святошинского района Вадим Литвин. Чиновника обвиняют в злоупотреблении служебным положением и превышении полномочий.

Как выяснилось, он издал государственный акт на 14 га земли, на которой размещен памятник археологии национального значения, - «Большое Ходосеевское городище. Акт был выдан без соответствующего вывода органа по охране культурного наследия. В итоге государству был нанесен ущерб в сумме 200 млн. долларов. Чиновнику может угрожать до 10 лет заключения.

Интересно, что в 2008 году Вадима Литвина называли одним из самых влиятельных лиц Киевской области, который имеет связи в высших кругах политической элиты Украины.

Зять Черновецкого

Генпрокуратурой Украины возбуждено уголовное дело против депутата Киевского городского совета Вячеслава Супруненко и лидера фракции Блока Черновецкого Дениса Комарницкого за осуществление ими разбойного нападения.

В. Супруненко - зять мэра Киева Леонида Черновецкого.

Разрешение на задержание Супруненко и документы о его розыске направлены во все инстанции, которые проводят розыск.

По данным Генпрокуратуры, Супруненко находится в одной из европейских стран, куда будет направлен запрос о его выдаче. В случае возвращения в Украину Супруненко будет задержан для последующего расследования уголовного дела против него.

Начальник антинаркотического отдела милиции

Прокуратурой объявлен в розыск начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВС Украины в Житомирской области.

Установлено, что используя авторитет занимаемой им должности и злоупотребляя служебным положением, для искусственного наращивания показателей в работе и получения взяток, соединенных с вымогательством за содействие в избежании уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным обращением наркотических средств, начальник ВБНОН областного управления милиции давал незаконные указания своим подчиненным – работникам ВБНОН относительно подстрекательства к совершению указанных преступлений другими лицами.

На основании установленных фактов против начальника ВБНОН УМВС Украины в области возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Однако обвиняемый на вызов в следственные органам не являлся и не сообщал о своем месте нахождения. В связи с такими обстоятельствами 30 декабря 2010 года он объявлен в розыск.

Экс-глава Госкомрезерва Господин Поживанов руководил Государственным комитетом по материальному резерву в правительстве Тимошенко. Именно этот период его жизни на протяжении 2008 года привлек внимание следствия.

С самим господином Поживановым украинские следственные органы непосредственно общаться не могут, потому что его в Украине нет уже несколько месяцев.

Прежний украинский правительственный чиновник Михаил Поживанов сейчас живет в Австрии, и заявляет, что будет просить там политического убежища, если украинские следователи объявят его в международный розыск.

Бывший председатель Госказначейства Генпрокуратура объявила в розыск Татьяну Слюз, которая занимала должность главы Госказначейства, когда премьер-министром была Юлия Тимошенко.

В начале 2010 г. ГПУ возбудила уголовное дело за злоупотребления, в результате которых двум участникам конкурса по приватизацию Одесского припортового завода не вернули залог в размере 800 млн. гривен. Во время проверки были обнаружены признаки преступных действий должностных лиц Госказначейства.

Но Т.Слюз не придерживалась требований подписки о невыезде и исчезла.

Охранник депутата Ландика

Охранник депутата-регионала Ландика, который побил гаишника, находится в розыске. Луганские инспекторы обвинили охранника в том, что тот побил их коллегу.

Помощник Ландика может быть привлечен к ответственности по статье 364 УК Украины, которая предусматривает ответственность за нанесение телесных повреждений.

МВД заявляет, что есть "конкретные факты, которые подтверждают рукоприкладство относительно сотрудника ГАИ со стороны охранника нардепа".

Экс-начальник Госкомзема Броварского района Киевской области Прокуратурой области возбуждено уголовное дело относительно прежнего исполняющего обязанности начальника управления Госкомзема в Броварском районе гр. С., он объявлен в розыск.

Досудебным следствием установлено, что служащий, злоупотребляя своими полномочиями подготовил распоряжение председателя Броварской РГА и выдал государственные акты на землю 110 гражданам общей площадью 220 га в нарушение требований земельного законодательства. Из общего количества земель - 25,5 га расположены на прибрежной защитной полосе и относятся к землям водного фонда и не могут быть переданы в частную собственность.

Преднамеренные действия чиновника следователем прокуратуры квалифицированы по ч. 3 ст. 365 УК Украины.

«Патриарх Моисей»

Хмельничанина, который руководил церковью, разыскивают за развращение прихожанок.

В начале 2000-х годов он неоднократно заявлял, что в него вселилась библейская душа пророка Моисея, а в 2003 году его отлучили от УАПЦ. Олег Кулик создал свою собственную церковь – УАПЦ–каноническую, число прихожан которой состояло из сотни людей, а богослужение он проводил в частном доме в Киеве.

Десять его прихожанок написали заявления в милицию, в которых обвинили «патриарха Моисея» в сексуальных домогательствах. Стражи порядка сразу же вызывали подозреваемого на допрос, однако тот пустился в бега.

В настоящее время его подозревают в организации группы, которая под видом религиозных обрядов совершала развращение. Ему также могут выдвинуть обвинение в сексуальном домогательстве к несовершеннолетней, изнасиловании да еще и заражении венерической болезнью.

Экс-министр экономики

Генпрокуратура возбудила уголовное дело относительно прежнего министра экономики Богдана Данилишина за злоупотребление властью из корыстных побуждений, что повлекло тякие последствия – убытки государству на 4,5 млн. гривен. В случае, если вина Данилишина будет доказана, ему угрожает наказание от пяти до восьми лет тюремного заключения (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

И хотя Богдан Данилишин попросил и получил политическое убежище в Чехии, его данные до сих пор размещены на официальном сайте Интерпола.

Организатор строительной аферы Элита-центр

Гражданин Украины Олег Шестак, один из организаторов строительной аферы Элита-центр, попал в «рейтинг» опаснейших преступников по версии Интерпола. Информация о нем размещена на официальном сайте Интерпола среди фотографий и данных о преступниках, разыскиваемых в рамках операции Infra-Red (International Fugitive Round-Up and Arrest - Red Notices).

Ордер на его арест за мошенничество был выдан в Киеве.

Олег Шестак был заместителем генерального руководителя группы строительных компаний "Элита-центр" Александра Волконского. Они являются основными фигурантами аферы, осуществленной группой компаний "Элита-Центр" на рынке жилищного строительства в Киеве.

Напомним, по данным МВД, в результате строительной аферы "Элита-Центр", которая была раскрыта в феврале 2006 года в Киеве, пострадали 1760 людей. Всего у инвесторов мошенническим путем украдено свыше 100 миллионов долларов.

УНИАН-Криминал