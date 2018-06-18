Как увольняли Довгого

Еще вчера секретарь Киеврады Олесь Довгий все не мог проститься со своим креслом. В полпятого вечера он упорно опровергал информацию СМИ о том, что написал заявление об отставке. А уже около восьми заявил прессе, что зарегистрировал заявление и будет просить всех депутатов ее поддержать, “потому что голосов все равно нет”.

В Партии регионов сразу порекомендовали Довгому не беспокоиться насчет отсутствия голосов.

«Если Олесь Довгий не уйдет сам, то через неделю он узнает, есть ли голоса за его отставку с должности секретаря Киеврады. Я бы не советовал Олесю испытывать судьбу. Для его политической карьеры будет лучше уйти самому», - заметил народный депутат Олег Надоша.

В повестке дня пленарного заседания Киеврады на сегодня вопрос об отставке Довгого не значился. Но в стенах столичной мэрии об этом только и говорили. Ходили слухи, что вопрос об отставке будет внесен с голоса, причем с голоса самого Черновецкого. Как оказалось, слухи не подтвердились. Черновецкий не захотел посмотреть, как будут убирать его любимца.

Среди журналистов кружит бывший мэр столицы Александр Омельченко. Рассказывает о возможных кандидатурах на должность секретаря Киеврады вместо Довгого. Главные претенденты на это кресло - Галина Герега (фракция ГАК) и Владимир Дейнега (фракция Партии регионов).

- Вчера была полная луна. Так вчера вечером был Дейнега, а сегодня утром уже Галина Федоровна. А что сейчас будет в зале - только Бог знает, - смеется Александр Александрович. - Но на 9 утра была Галина Федоровна. Сейчас все согласовывают. Вчера же голоса были под Дейнегу, а сегодня нужно собирать за Галину Федоровну.

- А вы кого поддерживаете?

- Я за матриархат. Я всегда считал, что женщинам нужно давать политическую волю, общественную деятельность. Во всем мире уже так. Просто наши мужчины более эгоистичны. Но придет время.

Одна из немногих женщин-депутатов Киеврады, председатель фракции БЮТ-Батькивщина Татьяна Мелихова направляется в сессионный зал.

- Вчера Леонид Михайлович сказал, что его попросили внести кандидатуру Гереги Галины Федоровны, депутата от ГАК на должность секретаря, - рассказывает Татьяна Мелихова журналистам.

- А кто попросил?

- Думаю, партия власти: Попов, Янукович, Левочкин.

- И что можно ждать от этой кандидатуры?

- Того же, чего ждали от Довгого, когда его избирали. Это же человек из большинства Черновецкого и Партии регионов. Что такое ГАК? Это проект Хмельницкого. Василий Хмельницкий - народный депутат из ПР. Нам хорошо известно, что из тех 3 тысяч 200 га земельных участков в Киеве, которые "делились" здесь 1 октября, 1600 га было забрано как раз хозяевами ГАКа.

- Ваша фракция будет входить в большинство за нового секретаря?

- Фракция БЮТ-Батькивщина как не голосовала за одиозные решения против киевлян, так и не будет голосовать. И ни в какое большинство входить не будет. Это большинство себя дискредитировало. Позиция нашей фракции - нужно отправлять в отставку мэра и переизбирать Киевраду.

- Сегодня отставку Довгого вы будете поддерживать?

- Однозначно. Это такая одиозная фигура, как и мэр, как и большинство Киеврады.

В это время мимо прессы быстренько пробегает соратник Черновецкого и депутат от блока его имени Алла Шлапак.

- Я не хочу называть это отставкой. Это решение человека, который действительно имеет политическое будущее. Он обратился к фракции с просьбой поддержать его заявление, и фракция поддерживает, - комментирует она предстоящее увольнение.

- А за кого будете голосовать?

- Насколько я знаю, сегодня не планируется рассматриваться вопрос о новом секретаре. У нас сегодня заседание фракции, и городской председатель будет представлять свою кандидатуру. Только после этого я смогу комментировать.

По мнению лидера фракции УДАР Виталия Кличко, отставка Довгого вопросов не решит, и единственный выход в этой ситуации - проведение досрочных выборов депутатов Киеврады и Киевского городского председателя.

- Хотите ожидающее нас развитие событий? Довгий, даже написав заявление о своей отставке, покажет, что Киеврада не способна работать без него, - рассуждает перед телекамерами Клчико. - Будет саботаж. Я в этом уверен. С этим большинством, которое сегодня есть в Киевраде, невозможно ничего сделать. Думаю, второго такого циничного человека, как Олесь Довгий, в стенах Киеврады найти тяжело. Поэтому однозначно, кого бы мы ни избрали, этот человек будет по своим внутренним качествам намного лучше.

В зале появляется Довгий.

- Уважаемые депутаты, прошу приступить к работе! - поникшим голосом обращается он к присутствующим. - В зале зарегистрировано 111 депутатов Киеврады. Кворум есть. Вы все знаете, наверное, из СМИ и по результатам Согласительного совета, который я сегодня проводил, у нас будет немного изменен сценарий проведения сегодняшнего пленарного заседания, который отличается от той повестки дня, которая вам всем был роздана и согласована на президиуме.

Довгий просит у депутатов слова. Идет к трибуне. Пьет воду. Выдерживает паузу. Собирается с духом и начинает прощальную речь, отметив в начале, что по регламенту все политические заявления и выступления переносятся на конец любого пленарного заседания.

- Но сегодняшнее заявление не является политическим, и оно непосредственно касается формата проведения пленарного заседания, - замечает Довгий и, набрав воздух в грудь, продолжает. - Я не раз думал о том, как я должен выступить перед вами в этом президиуме. Я знаю, что многие из вас ждут от меня резкого выступления и резкой оценки всему, что в последнее время происходило в Киевраде. Но я считаю, что сильный тот, кто может принять решение остановить нарастающий конфликт, а не продолжать его. Я первым делаю этот шаг. Это мое решение. Я призываю вас всех поддержать мое решение, мою позицию и перевернуть страницу противостояния для того, чтобы сохранить все лучшее наработанное в этом сессионном зале во время нашей совместной работы.

Я убежден, что тот преемник, который сегодня находится среди нас в этом сессионном зале, должен не только занять должность секретаря Киевского городского совета, а должен стать настоящим лидером депутатского корпуса. Я хочу поблагодарить вас и попросить всех без исключения...

- ...простить, - шутит кто-то из журналистов.

- ...поддержать мое ходатайство об... - Довгий делает паузу, - освобождении меня от должности секретаря киевского городского совета. Я прошу всех поддержать мое решение об отставке.

После речи секретаря заместитель председателя фракции Блока Кличко в Киевраде Наталья Новак предлагает включить в повестку дня заседания также вопроса о недоверии Киевскому городскому председателю и дать выступить желающим об отставке Довгого. А Татьяна Мелихова настаивает на рассмотрении вопросов о досрочном прекращении полномочий киевского городского председателя Черновецкого и его заместителя Довгого и обращении Киеврады к Верховной Раде с ходатайством о принятии постановления ВР о назначении внеочередных выборов депутатов Киеврады и Киевского городского председателя.

Решающее слово за главой постоянной комиссии Киеврады по вопросам правопорядка, регламента и депутатской этики Виталием Павликом.

- Те вопросы, которые вы предлагаете, касаются других вопросов, - путанно выражается депутат. -Пока единственный вопрос подготовлен и может будет рассмотрен - это заявление Олеся Станиславовича.

- Ставлю вопрос на голосование. Прошу поддержать, - грустным голосом обращается к нардепам Довгий.

112 из 113 депутатов голосуют “за”.

Довгий печально благодарит и закрывает заседание. К прессе не выходит.

- То, что сегодня состоялось заседание Киеврады, и результаты голосования говорят о том, что мои предложения, мое видение были услышаны. Это первый шаг, - отмечает довольный председатель КГГА Александр Попов. Следующим шагом он обещает избрание нового секретаря Киеврады и «очищение от коррупции».

Завтра Довгого вызывают на допрос в УБОП - по делу о незаконном отчуждении имущества и земли, принадлежащей территориальной общине города Киева. Хотя думается, что после добровольной отставки идти туда ему уже не страшно...

Анна Ященко