Активисты, которые уничтожили памятник Сталину, рассказали о пытках в милиции

Членов ВО «Тризуб имени Степана Бандеры» Романа Хмару, Анатолия Онуфрийчука, Василия Абрамова, которых в начале года арестовали за подрыв бюста Сталина, установленного неокоммунистами весной прошлого года в Запорожье, отпустили на поруки депутатов - нашеукраинцев Андрея Парубия, Лилии Григорьевич, Зиновия Шкутяка и Владимира Вязивского.

За эти пару месяцев, которые ребята провели за решеткой, в СМИ много писалось об условиях их содержания. На своей первой, после выхода на волю, пресс-конференции, которую они дали в УНИАН, ребята поделились тем, что пережили в тюрьме.

Роман Хмара, член «Тризуба»: МЫ СТУЧАЛИ ПО НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ В ДВЕРИ, ЧТОБЫ НАС ОТВЕЛИ В ТУАЛЕТ

Нас задержали в Ивано-Франковской области, не объясняя причин. Инкриминировали дела, к ни одному из которых мы не имеем никакого отношения. 11 января нас пятерых чартерным рейсом доставили в Запорожье, разместив каждого в отдельный райотдел милиции. Лично я находился в Ленинском райотделе с 11 по 25 января.

В моей камере не было ни воды, ни туалета. Иногда приходилось стучать изо всех сил в двери по несколько часов, чтобы вывели в туалет. Этим мы только раздражали милиционеров. Мне заламывали руки, сажали на шпагат и давили в спину.

Перед тем как перевести человека в СИЗО, его должны обследовать медики, и ни одного обследования не было. Нас прятали от адвокатов, от родных. Не давали возможности сообщить им, где мы находимся.

Пострадали не только мои ближайшие родственники, но и люди, с которыми я контактировал достаточно мало. Например, мои дед с бабой, что живут на Кировоградщине в селе Цветная, 1934 и 1937 лет рождения. Бабушка – инвалид, без двух ног. У них проводили обыск – с 18 часов до трех ночи. Кричали им: где бомба, где взрывчатка?!

Анатолий Онуфрийчук, член «Тризуба»: НАС ДЕРЖАЛИ В КАМЕРЕ С МИНУСОВОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

Я обращался к общественности, сообщал об истязаниях, которые применялись ко мне в застенках СБУ.

19 января меня задержали в Святошинском районе Киева. Безо всяких объяснений меня посадили в машину, среди ночи вывезли в Запорожье. Там в кабинете милиции на стенах висел Дзержинський и календари Партии регионов, что свидетельствовало о “беспристрастности” следствия. В милиции меня не истязали, поскольку я предоставлял все нужные им доказательства по поводу отрезания головы Сталину.

А в СБУ, где я находился до этого, интересовались больше не делом, а самой организацией. Кроме запугивания, угроз по моему адресу и моим родным, мне выкручивали руки за спину, били, когда я отказывался отвечать на некоторые вопросы без адвоката. Адвоката же мне не предоставляли. Когда я давал ответ, который им не подходил, они меня били, пока я не соглашался с ними. Потом дали ручку и бумагу и вынудили что-то подписать, после чего отправили в изолятор временного содержания.

Там в камере сантехника не работала и была минусовая температура. Одеял мы вообще не снимали, спать было невозможно. Нам приносили холодный чай – чтобы разогреть его, мы жгли простыни.

В СИЗО были несколько лучшие условия, но кормили ужасно. Но когда приходила прокурорская проверка, то еда сразу же улучшалась.

Василий Абрамив, член «Тризуба»: ПРОТИВ МЕНЯ НАСТРОИЛИ ОДНОКАМЕРНИКИВ Я один из тех, кто добровольно пришел в СБУ. Да, за свои деньги приехал в Запорожье и явился в областное управление СБУ.

Я не чувствую никакой вины, потому что сделал достойный поступок, снеся голову Сталину.

Показался потому, что терроризировали моих родителей, друзей, у всех проводились обыски. Физической силы ко мне почти не применяли, но шантажировали, требовали признаний, где я держу “взрывчатку”.

Удерживали в камере без стекла в окнах, матрасы были мокрые и воняли. В СИЗО против меня настроили сокамерников, которых обыскивали, говоря им, что это из-за меня, потому что я «политический», как они меня называли. По нашей камере бегала крыса, которую мы потом поймали.

Когда меня вывели к прессе, которая приехала меня навестить, прокурор сказал мне: «Я задам тебе два вопроса, ты них ответишь – и все, потому что здесь тебе не митинг».

Когда на суде я заявил, что я являюсь идейно-политическим узником, прокуратура дала указание написать всем моим сокамерникам, что меня никто не трогает, что имею собственно спальное место, одно слово, нахожусь в нормальных условиях. Но такого никто не захотел написать.

За что их судят

Тризубовцы не отрицают, что отпилили голову Сталину, даже гордятся этим. Но кто после этого еще и взорвал в новогоднюю ночь бюст тирана – до сих пор остается неизвестным. Относительно подрыва выдвигалось несколько версий. Говорили, что это ВО «Свобода», украинские спецслужбы. Андрей Парубий допускает, что это спецоперация восточных соседей:

– С самого начала дело против ребят, когда их обвиняли в подрыве, выглядело абсурдным. Сам факт того, что их перевозили в Запорожье чартером, в сопровождении бойцов «Беркута», – настораживает. Вопрос к власти: за какие средства? По моему глубокому убеждению, подрыв Сталина – провокация спецслужб соседнего государства для запугивания всего украинского общества. Когда стало понятно, что ни один следователь не может доказать причастности ребят к инциденту, им начали инкриминировать хулиганство, направленное на уничтожение памятника.

Позже оказалось, что то сооружение совсем не является памятником. Потому что памятник, по украинскому законодательству, должен иметь документы относительно его установления. Мер Запорожья предоставил документы, которые удостоверяют, что это сооружение не является памятником, и его нет в ни одном реестре. Это просто частная скульптура, которая находилась во дворе определенной политической силы. Ребята просто сделали то, что должны были сделать коммунальные службы.

Напомню, что когда установили памятник Ивану Мазепе на частной территории в Полтаве, коммунальные службы забрали его. Почему-то к Мазепе – великому гетману, государственнику, храмостроителю – у коммунальных служб один подход, а к Сталину, который убил миллионы украинцев, - другой.

После того, как следователям не удалось и тут доказать вину ребят, поскольку памятник не оказался памятником, они перевели ребят на статью 191 (причинение материального вреда в особенно крупных размерах), оценив это сооружение в 347 тысяч гривен. В эту смету вписали расходы на референдум, которого не было, цветы для приглашенных ветеранов на открытие, кашу, которую они варили, аренду полевой кухни, приезд ветеранов.

– В действительности, – говорит нардеп, – это безумие еще не закончилось, потому что еще должны быть два заседания суда.

По словам первого заместителя председателя центрального провода ВО «Тризуб» Андрея Тарасенко, после взрыва Сталина 31 декабря были арестованы около 20 членов «Тризуба». На сегодня пятеро тризубовцев находятся за решеткой. В отношении двух из них уже есть приговоры суда. Кого-то обвиняют в поджоге какой-то районной ячейки КПУ еще в 2009 году. Это дело было закрыто давно, но после 31 декабря его возобновили. Остальные тоже арестованы за поджог дверей офисов КПУ несколько лет назад. Сейчас и.о. председателя «Тризуба» отбывает четырехмесячный срок за хранение стартового пистолета. И прокурор подает кассацию, чтобы ему дали три года, хотя за незаконное хранение ружья предусмотрена лишь административная ответственность.

– То есть речь идет о массовых репрессиях относительно «Тризуба имени Степана Бандеры», – говорит он.

Андрей Тарасенко отметил, что акция по уничтожению Сталина в Запорожье 28 декабря прошлого года была делом правильным, потому что это является “частью защиты украинской нации”.

Ксения Лесив