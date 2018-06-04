Перспективы Таможенного союза: русские держат украинских правителей за болванов?

В последние дни в СМИ активно обсуждают цель приезда в Киев премьер-министра России Владимира Путина. Как известно, руководство Украины ухитряется одновременно вести активные переговоры и о присоединении к зоне свободной торговли с ЕС, и о вступлении в Таможенный союз, который пока составдяют Россия, Беларусь и Казахстан. Задача Путина - убедить украинских правителей отказаться от европейской перспективы и присоединиться к евразийскому союзу во главе с Россией.

Обществу остается лишь думать, какой выбор сделает руководство Украины, прежде всего президент Украины Виктор Янукович.

За последние 20 лет это, видимо, наименее прогнозируемый в своих поступках президент. История с подписанием харьковских соглашений показала, что у нынешних кормчих довольно своеобразное понимание собственных целей и механизмов их достижения. Год назад, максимально скрыв ход переговоров, они провели некий обмен суверенитета Украины на газовые преференции, которые, как стало позже ясно и самим украинским властям, ничего не дают украинской экономике. Скидка в 100 долларов на каждой тысяче кубов оказалась достаточно условной. Оставив неизменной формулу, при которой Нафтогаз закупает газ у Газпрому, цена на него для Украины все ровно будет оставаться выше, чем в Европе, а плата за транзит газа - в разы ниже. И это при том, что эта так называемая скидка, на деле, плата России за пребывание ее Черноморского флота в Крыму после 2017 года. То есть, российским руководителям тогда удалось и газовые договоренности сохранить в очень выгодном для России виде, и продлить фактически на бесплатной основе аренду на 25 лет свыше 16 тысяч гектаров украинских земель. Ну, а украинские правители показали, что не очень дальновидны и профессиональны и даже торговаться как следует не умеют. Представляя интересы прежде всего олигархического экспортоориентированного сырьевого капитала, они рассматривают Украину лишь как территорию, где зарабатываются деньги. Но даже с этой точки зрения, они тогда не смогли правильно оценить значение Украины для России как крупнейшего покупателя и транзитера российского газа, а также настоящую цену аренды земель и акватории Черного моря, которые занимает ЧФ России.

Учитывая все это, прогнозировать результаты будущих переговоров между руководством Украины и России, не берусь. Можем лишь надеяться, что украинское руководство стало поопытнее, ведь у него было время оценить последствия своих решений.

Есть смысл проанализировать, что хорошего и плохого несет даже не столько Украине, сколько крупному бизнесу и сегодняшним украинским властям вступление в Таможенный союз, отказ от зоны свободной торговли с ЕС и вообще европейского направления развития Украины.

Итак, главными преимуществами участия в Таможенном союзе объявляют вероятность существенного роста объемов производства и товарооборота между входящими в него странами, а также установление цен на газ для украинских потребителей на уровне, действующем для россиян.

Насколько могут оправдаться надежды тех, кто видит позитив в присоединении к Таможенному союзу?

Что продаем и что покупаем

Фундаментальным аргументом в интересах российского вектора развития Украины называют тот факт, что по итогам, например, 2010 года доля стран ЕС во внешнеторговом обороте Украины составляла 29,6%, при этом большую часть, 40,2%, занимает торговля со странами СНГ. То есть страны СНГ - наибольший торговый партнер Украины, и с этим не поспоришь. Но что стоит за этими цифрами?

Нужно взглянуть на структуру украинского импорта-экспорта.

Каждая странами старается больше экспортировать товаров и услуг и меньше импортировать. Экспорт - это в первую очередь рабочие места внутри страны, прибыли национальных предприятий и доходы государственного бюджета. Импорт - наоборот, рабочие места для иностранных рабочих и прибыли для зарубежных компаний и бюджетов других государств.

Учитывая это важное обстоятельство, приведу некоторые цифры внешнеторговой статистики. Сальдо внешней торговли Украины в прошлом году, как и все остальные 6 лет, отрицательное и составляет минус 9,3 млрд. дол. Со странами СНГ у Украины отрицательное сальдо на общую сумму минус 7,95 млрд. долл., в том числе с Россией - минус 8,8 млрд.

Почему мы имеем такой большой объем торговли и такое большое негативное сальдо в торговле со странами СНГ?

Важнейшая составляющая украинской внешней торговли - импорт энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки - 19,6 млрд. долл. Из них нефть сырая (включая газовый конденсат) достигает 4,2 млрд. долл., газ - 9,4 млрд. Эти две товарных позиции на общую сумму 13,6 млрд. долл. стопроцентно импортировались из России.

О чем это говорит?

Во-первых, треть украинского импорта - это энергоресурсы. Украинская экономика фантастически энергозатратна. Поэтому без сокращения потребления энергоносителей нам не удастся кардинально улучшить структуру внешней торговли, независимо от того, куда будет двигаться Украина.

Во-вторых, мы импортируем нефть и газ из одного источника, что нарушает фундаментальные принципы энергетической независимости любого государства. Кстати, еще надо вспомнить о полной зависимости Украины от поставок из России ядерного топлива для украинских ядерных блоков.

Для всех наших государственных деятелей должно быть очевидно, что без диверсификации источников энергоносителей Украина будет оставаться очень уязвимой и зависимой от воли и желаний государства-поставщика. Это касается всех сфер жизни страны и всех бизнесменов, даже таких крупных, как нынешние власть имущие.

Напомню, что основной принцип энергетической стратегии, например, стран Евросоюза, это уровень диверсификации источников энергоресурсов, когда из одного внешнего источника поступает не более трети их общего объема.

В-третьих, если исключить из расчета две товарных позиции (нефть и газ), то окажется, что импорт из России составляет 8,6 млрд. долл. И ее доля в общем товарообороте Украины будет куда скромнее - всего 19,6%. Если предположить, что мы не снизили энергопоставки, но в соответствии с принципами энергетической безопасности стали получать из России лишь треть энергоносителей, то даже в этом случае ее доля в общем товарообороте Украины составляла бы всего 23,6%.

Так что не стоит гордиться объемом товарооборота с Россией и странами СНГ и приводить его в качестве аргумент за более тесное сотрудничество. Такой размер товарооборота отражает в этом случае не позитивы сотрудничества, а существенные изъяны украинской экономики и экономической политики Украинского государства.

Украинский же экспорт без всяких преференций со стороны России, а часто наоборот, при ее активном противодействии, в значительной мере состоит из продукции машиностроения и продуктов питания. Обе эти товарные группы конкурентоспособны на рынке РФ и других стран СНГ даже при нынешней системе регулирования торговых отношений.

Нужно учитывать и то, что российский рынок остается интересным для украинских производителей. Но, во-первых, уровень коррупции там не меньше, чем в Украине, а потому на справедливую рыночную конкуренцию надеяться можно далеко не всегда. Во-вторых, коммерческая деятельность на том рынке политически зависима как нигде в мире, поэтому бизнес нередко принимает решение исходя не из экономической целесообразности, а из требований власти, с кем не позволено иметь дело. Поэтому считать российское направление производственного и торгового сотрудничества таким уж перспективным вряд ли следует.

Самый успешный в мире инвестор миллиардер Уоррен Баффет сказал очень метко: «Если кто-то услышит, что я инвестирую в Россию, это будет означать, что меня похитили террористы».

Будет ли дешевле газ

Самым веским пряником, которым Россия пытается отвлечь Украину от европейского направления, считается газ. Дескать, войдя в Таможенный союз, украинские потребители будут получать газ по ценам российского внутреннего рынка и что ни год экономить почти 8 млрд. долл.

Но, во-первых, если вас обманули раз, как это было в Харькове, то не нужно уподобляться медведю из российской сказки о хитром мужике и простаке-медведе. Не стоит доверять обещаниям тех, чья давняя ментальная традиция - обманывать своих партнеров.

Очевидно, что Россия не собирается делать подарки украинским властям и не будет дотировать украинских потребителей дешевым газом. По меньшей мере, она потребует за это контроля над украинской газотранспортной системой и газохранилищами. Кроме того, российское правительство сможет за год-два лет существенно поднять рентную плату за газ, добываемый в России, с одновременным повышением цены для российских потребителей до европейского уровня. А полученные дополнительные доходы от рентных платежей использовать на доплаты гражданам РФ и снижения ставок налогов и обязательных платежей для предприятий. И это будет абсолютно правильное решение со стороны России. Правда, при этом все ценовое бремя неминуемо ляжет на украинских, ну и, конечно, «братских» белорусских, потребителей.

Так что рассчитывать на какие-то газовые подарки от России было бы недальновидно. Нужно не выпрашивать газовые преференции от Газпрома, а, во-первых, начать масштабные меры энергосбережения, и уже с этого года, во-вторых, требовать, в частности и через Стокгольмский суд, изменений условий контрактов на поставки газа и его транспортировки по Украине и приведения их в соответствие с европейскими условиями.

Что будет с ВТО и европейским направлением

Принимая решение о присоединении к Таможенному союзу, украинские руководители не могут не считаться с конфликтом обязательств, которые взяла Украина при вступлении в ВТО, и условий действия Таможенного союза. Как сообщается в СМИ, российские переговорщики вообще предлагали украинской стороне выйти из ВТО, а затем Россия обеспечит повторный вход Украины туда на более выгодных условиях. При этом, мол, Россия компенсирует Украине потери от такого решения.

Если такое предложение действительно звучало, то это говорит о том, что россияне действительно очень невысокого мнения об умственных способностях украинских должностных лиц, или, попросту говоря, держат их за болванов.

В России и Украине разные типы экономики и структура экспорта-импорта. По данным Росстата, российский экспорт в 2010 году на 84 процента состоял из четырех групп сырьевых товаров и товаров с низким уровнем переработки: энергетические материалы (в том числе нефть и продукты ее перегонки, каменный уголь, природный газ), металлы, химия и древесина. Причем экспорт энергетических материалов достиг 261,9 млрд. долл. и его доля в общем экспорте составляла 66%. Понятно, что энергетические материалы свободно продаются и покупаются на мировых рынках и практически никаких экспортных ограничений не чувствуют. То есть подавляющая часть российского экспорта вообще не нуждается в какой-то особой помощи для продвижения на международных рынках.

Украинский же экспорт гораздо больше сталкивается с тарифными и нетарифными ограничениями на зарубежных рынках. Поэтому Украина была вынуждена во время переговоров о вступлении в ВТО гораздо больше открывать внутренний рынок, чтобы иметь меньше ограничений для своего экспорта. В этих двух странах также разная структура расходов предприятий, потому установление одинаковых условий экспорта-импорта для российской и украинской экономики вообще невозможно без существенных потерь для одной из них. Стоит ли объяснять, чья экономика пострадает больше в случае установления для Украины российских тарифных условий экспорта и импорта?

Не говорю уже о том, что было бы, если бы Украина по совету россиян решилась на беспрецедентный шаг в истории ВТО и вышла из этой организации. Понятно, что украинские предприятия натолкнулись бы на стену тарифных ограничений по всем мире, за исключением государств Таможенного союза. Но они обеспечивают лишь треть украинского экспорта. Сколько лет понадобилось бы для повторного проведения переговоров и пересмотра чуть ли не с половиной членов ВТО двусторонних условий экспорта-импорта, даже трудно представить. А сколько бы украинских предприятий потеряли рынки сбыта своей продукции, сколько инвесторов ушли из Украины и сколько отказались вкладывать в украинскую экономику, оценить просто невозможно. Этот безумный вариант вряд ли вообще нужно бы было анализировать, если бы его абсолютно серьезно не предлагали украинской стороне россияне.

В состоянии ли Россия быть инвестором и кредитором Украины

Украинские олигархи, в том числе и те, которые представлены в сегодняшней власти, очевидно, не могут также не задумываться над вопросом кредитов и инвестиций в украинскую экономику. Полученные ими в основном за бесценок промышленные предприятия нуждаются в капитальной реконструкции и модернизации, на что нужны десятки миллиардов долларов инвестиций и долгосрочных кредитов. Где их брать?

Смена внешнеполитического и внешнеэкономического вектора развития Украины и отказ от евроинтеграции сделает привлечение кредитов и инвестиций из ЕС и США делом маловероятным. Сможет ли Россия заменить Украине все западные страны?

Во-первых, Россия сама нуждается в западных инвестициях.

Во-вторых, цена ресурсов объективно не сможет быть ниже, чем это могут предложить европейские и американские инвесторы.

В-третьих, учитывая политическую составляющую деятельности российского большого бизнеса, нельзя надеяться, что предоставленные инвестиции не будут связаны с желанием получить контроль за стратегическими украинскими предприятиями.

В-четвертых, украинские предприятия нуждаются не только в кредитах и инвестициях. Им нужны новейшие технологии и инновации, которые могут дать точно не россияне.

Следовательно, российской вектор экономического развития Украины абсолютно бесперспективен не только для Украины в целом, но и для отечественных олигархов.

Будет ли у украинских правителей спокойное, предсказуемое будущее

Разворот внешнеполитического направления развития Украины имеет еще один важный аспект.

Таможенный союз – объединение государств с недемократической моделью управление. Очевидно, украинскому руководству по душе модель, которую мы наблюдаем в России, Беларуси, Казахстане. Понятно, она на какое-то время позволяет сохранять монополию власти в руках отдельных олигархических групп с соответствующим их обогащением.

Однако, как показывают события последних месяцев, такой путь не может привести к экономическому взлету. Народы стран с авторитарными режимами не будут вечно ползать перед своими правителями. Время неэффективных коррумпированных режимов в современном мире неумолимо уходит. Удержать власть за счет полицейского давления и идеологического обмана становится все труднее, даже при больших сырьевых ресурсах, позволяющих задабривать граждан.

И проблема не только в том, что Украина не имеет таких сырьевых возможностей и не сможет сдержать народ от протестов. Такие режимы просто не могут обеспечивать уверенность в завтрашнем дне тем, кто у власти. То есть такая модель не дает гарантий для спокойного будущего как самих власть имущих, так и их семьям. А если будет социальный взрыв и придется бежать из страны, то может случиться, что и бежать некуда - многомиллионные состояния не помогут.

Нынешние правители стран Таможенного союза интеллектуально и морально отстали от граждан собственных стран. Население от них просто устало. И то, что на выборах за них голосуют 70, 80 или даже 90 процентов избирателей, не должно вводить в заблуждение. Социальный взрыв может произойти в любой момент. В марте в одном из российских изданий была опубликована статья «Они утомили». В считанные дни ее перепечатали сотни сайтов и перечитали миллионы граждан РФ - с валом положительных откликов.

Российский авторитарный режим уже не гарантирует ни россиянам, ни самим российским властям спокойного, предсказуемого будущего. А рассчитывать, что смена власти в России произойдет без бунта - бессмысленного и беспощадного - не приходится. Причем эта дестабилизация России, бесспорно, зацепит и Украину.

Стоит ли в этих условиях украинским олигархам и украинской властной элите так связывать свое будущее с режимами, не имеющими предполагаемо спокойного будущего, - вопрос скорее риторический.

Борис Кушнирук