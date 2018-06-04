Табу на табак и алкоголь в МАФах: забота о здоровье или монополизация рынка?

Столичная власть, под видом заботы о здоровье киевлян, с 1 апреля запретила продавать в киосках алкогольные и табачные изделия. Будут ли меньше пить и курить жители столицы, если покупать папиросы и выпивку отныне придется в супермаркетах? Что разрешено супермаркету, запрещено МАФу По данным ВОЗ, Украина – на пятом месте в мире по количеству потребляемого алкоголя. А в среднем украинец выпивает за год 15,6 литра алкоголя в пересчете на чистый спирт. По данным экс-министра здравоохранения Украины Николая Полищука, ежедневно алкоголь убивает 40 украинцев, а в результате табакокурения ежедневно умирают 300 человек.

Неутешительные цифры. Нужно с этим бороться. И 23 декабря 2010 года депутаты Киевсовета почти единодушно – 103 избранника – голосуют за запрет мелким предпринимателям с 1 апреля 2011 года торговать сигаретами и алкоголем.

«Места торговли, оборудованные во временных сооружениях общей площадью меньше 40 квадратных метров, признать непригодными для торговли пивом (алкогольным и безалкогольным), алкогольными, слабоалкогольными напитками, винами столовыми и табачными изделиями», – говорится в решении Киевсовета.

А именно прибыль от продажи сигарет и пива составляла львиную долю дохода многих МАФов.

– Это решение пролоббировано крупными торговыми сетями, представители которых сегодня находятся в Киевсовете, – убежден председатель общественной организации “Правозахист” Геннадий Черевко. – Происходит попытка монополизировать рынок – алкоголя, сигарет – продуктов, которые приносят максимальную прибыль этим крупным торговым сетям. В мире нигде не улучшают здоровье нации за счет уменьшения розничной торговли. Это наше ноу-хау. Уменьшают количество киосков, но не уменьшают количество продаж. Если будет спрос, то будут торговать таксисты, бабушки, как раньше, без уплаты налогов и без контроля качества этой продукции. Абсолютно абсурдное обслуживание интересов большого бизнеса.

(Напомним, один из депутатов Киевсовета - основатель торговой сети “Фуршет” и совладелец “Ашана” Игорь Баленко).

Как отмечают в “Правозахисте”, решение Киевсовета противоречит статьям 1, 15 и 15(3) Закона Украины «О государственной регуляции производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодного, алкогольных напитков и табачных изделий», статьи 42 Конституции Украины и 43 Хозяйственного кодекса Украины, которыми гарантируется право предпринимателей самостоятельно без ограничений осуществлять любую предпринимательскую деятельность, не запрещеную законом, статье 31 Хозяйственного кодекса Украины, в соответствии с которой дискриминация субъектов ведения хозяйства не допускается, и статье 15 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», которая запрещает органам власти и местного самоуправления антиконкурентные действия.

“Запрещение продажи отмеченной группы товаров в МАФ сократит сеть торговых точек, которые легально продают алкоголь и табак, и приведет к очередному всплеску стихийной неконтролируемой торговли суррогатами и товарами контрабандного происхождения (в том числе несовершеннолетним!), как это было в начале 1990-х гг., – отмечают в общественной организации. – Принятие данного «решения» не способно снизить уровень потребления алкоголя, пива и табака населением. Напротив, такая норма будет способствовать увеличению уровня потребления горячительных алкогольных напитков, поскольку чем меньше легальных продаж, тем больше потребление водки и суррогатов”.

В Институте законодательства Верховной Рады тоже исследовали соответствие решения Киевсовета действующему законодательству и пришли к выводу, что оно не отвечает положениям Конституции и законов Украины.

Да и сам председатель КГГА Александр Попов заявлял, что запрещение продажи алкогольных и табачных изделий вступает в противоречие с законом и предлагал Киевсовету отложить введение решения в действие.

«Например, законодательство требует, что невозможно торговать алкогольными напитками в торговых объектах, которые меньше 20 кв. м, а в решении сессии – меньше 40 кв. г. То есть, оно вступает в противодействие с действующим законодательством, и это нужно доработать. Мы не можем сейчас принять такие санкции и убрать, например, какой-то киоск, а завтра будем в суде отвечать, что нарушили законодательство», – отметил Попов.

Но смогли. И пока Ассоциация владельцев малого бизнеса и малых архитектурных форм (МАФ) пытается через суд признать решение недействительным, многие киоски пустуют, а мелкие предприниматели теряют работу и возможность кормить семью.

Греки запретили курение в ресторанах, а в Англии сигареты будут продавать из-под прилавка

Курение в общественных местах запрещено почти во всех странах Евросоюза. Греки пошли еще дальше – они полностью запретили курение в закрытых помещениях: кинотеатрах, стадионах, больницах, барах и ресторанах. За зажженную в баре сигарету придется заплатить 50 евро, за курение в госучреждениях – 200 евро.

В ОАЭ принят федеральный закон о борьбе с табакокурением, нарушителям которого грозят штрафы вплоть до 270 тысяч долларов или даже заключение до двух лет.

Английские розничные торговцы с 2012 года должны будут ликвидировать витрины с пачками сигарет и продавать их только из-под прилавка. Вместе с тем правительство Великобритании постоянно повышает акцизы на табачные изделия. Сегодня пачка сигарет в королевстве стоит в среднем 6-7 фунтов стерлингов (около 80 грн.)

Сегодня в Финляндии курят только 18,4% граждан. Это один из самых низких показателей в Европе. Цель финнов – стать некурящей страной до 2040 года. Запрет на курение в общественных местах появился еще в 1995 году. Более жесткий закон 2010 года полностью запретил рекламу табачных изделий, спонсорство, сигареты спрятали под прилавки, чтобы у молодежи даже искушения не возникало. Не курят в Финляндии даже на остановках общественного транспорта и в местах проведения массовых мероприятий.

А что у нас? Теоретически, табу существуют. Закон запрещает курение табачных изделий в заведениях здравоохранения, в учебных и образовательно-воспитательных заведениях, на детских и спортивных площадках, в подъездах домов, в подземных переходах, в общественном транспорте. Нельзя продавать сигареты подросткам до 18, запрещена поштучная торговля.

Но украинские курильщики на запреты особого внимания не обращают. Да и зачем: ну где вы видели, чтобы нарушителей штрафовали? В лучшем случае – предупреждают. А курят везде: в тех же подъездах, подземных переходах, на остановках, в кафе и ресторанах...

Кстати, в 79% проверенных баров, кофеен и ресторанов Киева нарушают закон “О мерах по предупреждению и уменьшению потребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения” в части, которая обязывает заведения общественного питания отводить для некурящих не меньше половины площади, а также обеспечить непопадание дыма на эту территорию. Как рассказывал руководитель проекта “Киев без табачного дыма” Тарас Шевченко, волонтеры проекта в декабре 2010 года - январе 2011 года провели мониторинг баров, кофеен и ресторанов Киева, выбрав 100 заведений (кроме фастфудов), где разрешено курить.

По словам Шевченко, в 10% этих заведений вообще не выделяют места для лиц, которые не курят, в 52% выделяют меньше 50% площади, в 17% хоть и выделяют половину площади некурящим, но табачный дым попадает в «чистую» от него зону.

Залы для курильщиков и некурящих в столичных кафе как правило отделяет чисто символическая граница. А как рассказывал главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка, в кафе или ресторане, где курят даже несколько человек, концентрация канцерогенных и токсичных веществ в десятки и даже сотни раз, выше той, которую вдыхает человек, стоя возле оживленной автомагистрали или трубы химического завода.

По данным ВОЗ от пассивного курения в мире умирают 600 тысяч людей в год...

“Мировой опыт свидетельствует, что недоступность в цене, возможности приобрести, недоступность потребления в общественных местах – действенные меры. Если мы хотим иметь здоровую нацию, мы должны это сделать”, – отмечает Полищук.

По его словам, Украина занимает первое место в Европе среди курящих мужчин, и является лидером среди стран СНГ за числу женщин-курильщиков.

На сегодня 32 страны уже ввели запрет на рекламу табака и спонсирование табачными компаниями благотворительных мероприятий. 15 марта 2006 года Украина ратифицировала Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе с табаком, в соответствии с которой на протяжении 5 лет после вступления в ее силу (то есть не позже 4 сентября 2011 года) должен быть введен полный запрет на рекламу, стимулирование продаж и спонсорство табачных изделий.

Однако народный депутат Леся Оробец заявляет, что табачные компании до сих пор пытаются препятствовать внедрению на законодательном уровне запрета на рекламу своей продукции.

– Предложенный нами полный запрет рекламы табака принят в первом чтении. Сейчас этот законопроект готовится ко второму чтению, и количество поправок, которые поступили, и их содержание свидетельствуют о том, что табачные компании не сдаются и пытаются всячески нивелировать те нормы, которые мы предложили, – сказала Оробец.

По данным парламентских слушаний «Молодежь за здоровый образ жизни», в Украине курят 45% юношей и 35% девушек, 68% парней и 64% девушек употребляют алкоголь, 13% молодежи употребляют "легкие наркотики". Растет больное поколение украинцев, на чьем здоровье неплохо наживаются владельцы табачных и алкогольных кампаний. И им все равно, где сбывать свою продукцию – в супермаркете, или в киоске.

P.S. Прокуратура столицы опротестовала решение Киевсовета о введении ограничений на продажу алкоголя и табака. Поэтому продолжение следует...

Анна Ященко