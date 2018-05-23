Волна протестов на фоне дела Кучмы и гуляний на Майдане

В то время, как власть устраивает в Пасхальный пост массовые гулянья в центре столицы и ошеломляет граждан уголовным делом против Кучмы, по городам Украины ширятся волны протеста. Причем в разных сферах…

Сумы

21 марта работники одного из крупнейших в Украине и Европе машиностроительных комплексов по выпуску оборудования для нефтяной, газовой, атомной и химической промышленности ОАО «Сумское научно-производственное объединение имени Фрунзе» начали бессрочную акцию протеста против сокращения рабочих мест.

На заводе планируется сократить 1258 работников. Увольнения уже начались, но это лишь первый этап. Председатель свободного профсоюза ОАО «СНПО им. Фрунзе» Александр Ткаченко рассказал, что сейчас на предприятии работают около 13,5 тыс. человек (несколько лет назад были 22 тыс.). 21 марта возле заводоуправления установили палаточный городок для информирования работников и круглосуточного пикетирования администрации. Ежедневно в 17.15 здесь будут проводиться митинги.

Член оргкомитета Николай Сурженко считает, что власть проводит «разведку боем», мол, насколько можно придушить свободу и право на достойное существование граждан.

– Первым этапом стало принятие одиозного Налогового кодекса, из-за которого до сих пор продолжаются массовые протесты украинских предпринимателей, - сказал. - В Верховной Раде народные избранники еще не успели принять Трудовой кодекс, а некоторые владельцы предприятий уже принялись выполнять его, ограничивая права рабочих. Ведь в проекте нового Трудового кодекса заложена норма, освобождающая работодателя от получения согласия профсоюза на увольнение работника. Примером этого служит и ситуация с массовыми увольнениями на ОАО «СНПО им. Фрунзе». Единственное, чего не ожидали заводовладельцы, – это самоорганизации рабочих в протестном движении за сохранение своих рабочих мест. Массовая безработица угрожает моральным разложением общества. Мы готовы идти до окончательной победы, потому что уверене в своей правоте. Протесты могут со временем обрести несколько другие формы, конечно, не запрещенных законодательством Украины, и консолидироваться с другими движениями, например, с акциями предпринимателей. Пока акция - сугубо гражданская инициатива свободного профсоюза работников ОАО «СНВО им. Фрунзе» и других рабочих предприятия. Сейчас мы избегаем политизации этого вопроса.

Организаторы акции отметили, что на них оказывают давление представители администрации предприятия, а во время бессрочной акции возможны провокации.

Харьков

В соседнем с Сумами восточноукраинском городе Харькове работники Государственного предприятия «Харьковский приборостроительный завод им. Шевченко» вчера вышли на акцию протеста, перекрыв улицу вблизи проходной предприятия, с требованием выплатить зарплату. Людям задолжали свыше 12 млн. грн. Губернатор Харьковщины Михаил Добкин выступает посредником между предприятием и рабочими. Выплатят ли людям заработанные деньги, пока еще неизвестно.

Львов

В школах начались каникулы, но самим учителям не до отдыха: они массово выходят на протесты из-за низкой зарплаты.

21 марта во Львове состоялся митинг педагогов с требованием увеличить в государственном бюджете расходы на образование. На площади у памятника Тарасу Шевченко собралось около пяти тысяч учителей школ, преподавателей вузов, студентов и представителей профсоюзов. Они держали плакаты с надписями: «Образованию – достойное финансирование!», «Педагогу – достойную зарплату! Образованию – государственную заботу!», «Стипендию – к прожиточному минимуму», «Нет сокращению государственного заказа в университетах!», «Нет экспериментам над педагогами!», «Где деньги педагогов?»

Как отметил во время выступления на митинге заместитель Львовского городского председателя по гуманитарным вопросам Василий Косив, «такого катастрофического недофинансирования образования со стороны государственного бюджета еще не было».

– Мы также затрагивали этот вопрос на заседании Ассоциации городов Украины, потому что сегодня все города Украины в такой ситуации, – сказал он. - Мы не можем допустить, чтобы достижения, достигнутые за время Независимости, были утрачены. В образование все цивилизованные страны вкладывают огромные средства. Мы не можем сделать шаг назад. Но сегодня педагоги вышли на митинги не только из-за денег, а потому, что топчут достоинство учителя и детей.

Участники митинга приняли обращение к президенту Украины, премьер-министру, председателю Верховной Рады с требованием увеличить расходы на образование и восстановить надбавки педагогам.

Донецк

На родном для президента Януковича Донбассе на акцию вышло около 5 тысяч работников образования, которые прибыли практически из всех городов региона.

Учителя Востока требовало того же, что и их коллеги на Западе – увеличить финансирование отрасли и повысить зарплату учителям.

Акция проходила в рамках Всеукраинской акции протеста в связи с нарушением законных прав работников отрасли и сужением законодательно установленных социально-экономических гарантий.

Выступая на митинге, председатель Петровской районной организации профсоюза Наталия Чащина обвинила украинскую власть в нищенском существовании образовательной отрасли и призвала выполнить свои обещания, данные педагогам и всем бюджетникам по повышению заработной платы. Она напомнила, что зарплата учителя зависит от минимальной зарплаты, официально установленной в Украине, но, несмотря на то, что сегодня она составляет 941 грн., педагогам по первому разряду Единой тарифной сетки начисляют ее от 615 грн.

– Мы не можем так жить. Жить так образование не может и не будет, и хватит уже нам молчать! – возмущалась госпожа Чащина. - Вы объявили 2011 год годом образования. Как это? Выживем или нет?.. Наверно, нет! Глядя на то, как сейчас не хватает денег на энергоносители, глядя на то, что сегодня государство называет питанием детей, глядя на то, как проводится оптимизация школьной сети, и глядя, как учителей отправляют в бесплатные отпуска, мы можем сказать так: мы не уверены, что закончим этот учебный год! Мы так думаем, а как думают власть имущие?.. Да как они могут думать, если они даже не знают точный размер минимальной зарплаты, они не знают, что в основу заработной платы учителя заложены не 941 грн. (законодательно установленная сумма), а 615 грн. Они не знают, что каждый месяц государство недодает в карман учителя около 500 грн. Они не знают, что наша с вами зарплата в 10, в 12 раз меньше зарплаты члена правительства и народного депутата.

Педагоги Востока риторически спрашивали:

– Почему государство дает бесплатно ноутбуки, канцтовары народным депутатам, а учитель, которому необходимы для профессиональной деятельности и ноутбук, и канцтовары, не может заплатить за эти товары? Почему мы живем в одном государстве, в одних природно-климатических условиях, работаем с нервным и эмоциональным напряжением, но одни имеют бесплатное лечение и систематический отпуск на курортах, а мы не можем ни оздоровиться, ни полечиться. А что уж говорить о жилье, которое бесплатно выдается народным депутатам, а, простите, оно для нас такое далекое, как тот мираж.

Митингующие приняли резолюцию, адресованную президенту Януковичу, председателю ВР Литвину и главе правительства Азарову, в которой требовали выполнения ст. 57 Закона Украины «Об образовании» в части уровня оплаты труда педагогов, выполнения Национальной доктрины развития образования Украины в XXI веке по установлению пенсий педагогическим работникам в размере 80-90% их заработной платы и предостерегли власть от необдуманного закрытия школ. “Убеждены, закрытие, ликвидация и перепрофилирование учебных заведений приведут к негативным последствиям”, - отметили педагоги.

Запорожье

21 марта в Запорожье тоже не обошлось без «фе» педагогов нынешней власти. Более тысяча учителей под стенами обладминистрации требовали не закрывать сельские школы, повысить зарплаты и социальные гарантии. По их словам, недофинансирование отрасли в Запорожье составляет почти тридцать миллионов гривен.

Киев

22 марта педагоги приехали уже под окна главы правительства, чтобы прямо выразить свой протест.

Около семи тысяч работников образования требовали не заоблачных вещей, а просто обеспечить работникам образования и науки выплату заработной платы на уровне, установленном законом. (Подробнее см. тут).

Днепропетровск

Здесь протестовали против действий правительства по-своему: днепропетровские предприниматели собрали для премьер-министра Азарова «обезжиренный социальный пакет». В пакету вошло по 1 кг перловой и пшеничной крупы, гречки китайского производства, пшена, гороха, «мороженого» картофеля, головка капусты, две морковки, пачка папирос «Прима», а также медпрепарат «Мезим».

Участники акции посоветовали Азарову месяц прожить на этот социальный пакет и выразили надежду, что после этого он «опомнится».

Митингующие выступали под лозунгами «Довольно грабить собственный народ», «Где улучшение жизни уже сегодня?», «Власти – благо, народу – дулю», «Долой Тигипко с его реформами!». Участники акции также выразили протест против принятия нового Жилищного кодекса и пенсионной реформы.

АвтоМайдан

Протестующие креативны. Теперь в Украине появилось понятие «АвтоМайдан". В понедельник из Львова, Луганска и других городов отправились предприниматели, педагоги, медики, горняки, перевозчики на колесах. Они протестуют под лозунгом "Отбери у олигархов Украину, верни ее гражданам!"

25 марта участники протеста с Запада и Востока встретятся в столице, где к ним присоединятся киевляне, и на Европейской площади они проведут митинг.

Участники протеста потребуют от центральной власти сохранить упрощенную систему налогообложения (с 1 апреля предпринимателям на упрощенном налогообложении будет сложно работать с юридическими лицами), доработать Налоговый кодекс и перенести его введение на следующий год. Также они выразят свое виденье Пенсионного, Трудового, Жилищного кодексов. Горняки будут добиваться своевременной выплаты зарплаты, учителя – надлежащего финансирования образования. А главное, протестующие будут требовать смены правительства Николая Азарова.

Но смогут ли все доехать до столицы, пока неизвестно, ведь еще с первого дня «АвтоМайдана» из разных городов Украины начала поступать информация, что суды запрещают автомобилистам въезжать в запланированные города.

Оксана Климончук