Всеукраинская гулянка в Великий пост: власть забыла про свою набожность?

Начиная с марта, желающих потрястись на сцене Майдана «регионалы» будут везти в Киев, а «Интер» покажет их в телевизоре. Власть довольна: с середины марта на Майдане будут стоять не протестующие, а те, кого объединит «не политика, а вечное искусство танца».

Мы уже писали о бесконечной череде мероприятий, направленных на то, чтобы сделать невозможными на Майдане акции протеста. Особенно обострилась майданофобия власти после осенних акций предпринимателей. Сначала упоминание о Помаранчевой революции выкинули из нового учебника истории. Потом стали бороться собственно с площадью. Напомним, что после отмены Налогового кодекса 3 декабря, «регионалы» сразу после оглашения президентского решения, устроили фейерверк (пушки для фейерверка пригоняли близкие к власти люди) и разогнали городок, потом быстренько сразу стали устанавливать елку, заливать каток, чуть позже решили провести ярмарку, концерт творческих коллективов, Новогоднее шоу, какого мир не видал. Праздничные топтуны, спонсируемые властью, накрыли площадь, чтобы туда не повадился никто из протестующих. Это продолжались практически весь декабрь и весь послерождественский период. Потом власть объявила, что Майдан будут реконструировать под Гайд-парк– такое себе место для дискуссий.

Перед Днем соборности Майдан тоже закрыли, и даже пугали кровопролитием.

Теперь новая технология вытеснения Майдана. Она называется «Майданс».

«Майданс» – самое масштабное в истории Украины танцевальное шоу, которое телеканал "Интер" представляет совместно с Киевской городской государственной администрацией. Это, как пишет официальный сайт «Интера», «уникальный, первый в Украине проект, который несет в себе идею сплочения талантливой украинской нации. Ее впервые объединит не политика, не злободневные проблемы, а прекрасное и вечное искусство танца. В шоу примут участие команды из 12 крупнейших городов нашей страны, в каждом из которых сотни людей объединятся в танцевальном поединке. Под руководством выдающихся хореографов участники проекта подготовят танцевальные постановки, которые потом представят на центральной площади столицы – Майдані Незалежності. Они сделают все, чтобы доказать: только их город достоин гордого звания Танцевальной Столицы Украины»!

Так пишет сайт телеканала. Ситуация простая, как пряник. Приходишь на площадь в своем городе, регистрируешься, берут всех желающих, тебя отдельно тренируют хореографы. А потом, это отдельно подчеркивается на сайте телеканала, за деньги организаторов везут в Киев, питают там, возят, чтобы ты сплясал на радость президенту. Начиная с середины марта каждые выходные (цитирую) свои «грандиозные танцевальные шедевры будут представлять два города». «Всех участников проекта из их родного города в Киев и обратно доставят на специальном транспорте – проезд и питание в столице в день соревнования берут на себя организаторы шоу».

А в конце проходит карнавальное шествие каждой команды на Крещатике, индивидуальный танец каждой из команд и совместный танец двух команд (две команды выступают одновременно под одну музыкальную композицию). Когда будет проходить финальный поединок, организаторы не пишут. Наверное, это будет зависеть от политической ситуации в стране. Шоу ведь всегда можно продолжить.

Итак: начиная с марта, желающих на халяву потрястись на Майдане, «регионалы» будут везти в Киев, а «Интер» покажет их в телевизоре. Довольны все: центральная власть, поскольку с середины марта на Майдане будут стоять не протестующие, а те, кого объединит «не политика, не злободневные проблемы, а прекрасное и вечное искусство танца». Киевская горадминистрация довольна, поскольку она получила легальный повод давать отказы оппозиции. (Какой митинг: там же майданз!) Да кое-кто из народа будет доволен – на таком безденежье, хоть на пару суток еда и зрелища.

Любопытно, а куда смотрит «верующий президент»? Он благословение брал на проведение таких вот мероприятий в Великий пост? Как говорил преподобный Феодосий Печерский: так ли вам, князь, будет весело на страшном суде? Князь Изяслав, правда, после такого вопроса, пирушку распустил. Но это был настоящий князь Изяслав, сын Ярослава Мудрого. Не чета нынешним. К слову, неодобрительная реплика в адрес великопостных развлечений прозвучала в одном из центральных храмов столицы. Где конкретно – не скажем, чтобы у священника не было неприятностей.

Возвращаясь к майдансу как к технологии вытеснения Майдана. Давайте сделаем ставки, какой город по результатам этого шоу станет Танцевальной Столицей Украины. Я уже сделала.

Наши предположения относительно акции подтверждают и специалисты в сфере общественных настроений.

Авторитетный украинский социолог Евгений Головаха однозначен в своей оценке: «Майдан – это некий символический капитал. Власть хочет переформатировать пространство, наполнив его новым содержанием, противоположным тому, чем он был. Присвоить себе символический капитал – это иногда осознанное, а часто неосознанное желание власти. Большевики, придя к власти, демонтировали все памятники императорской семьи и насадили своими памятники. Приватизация символического капитала всегда была действенным механизмом власти. Один из самых распространенных методов: на площадях, названных в честь символических и важных, но отторгаемых властью событий, устраивать карнавальные шествия.

Денис Богуш, политтехнолог:

Шоу «Майданс» - это нечто сродни регулярным ярмаркам возле ЦИК. Как киевлянин говорю: их сроду там не было. Но как стали проводить перед последними президентскими выборами, так и проводят. Майдан беспокоил власть еще со времен Кучмы. После акций «Украина без Кучмы» была дана команда его перестроить. Его реконструировали. Но оказалось, после Оранжевой революции, что даже со стороны сцены там может вместиться до миллиона человек. Поэтому теперь власть мучается идеями, как нивелировать и дискредитировать эту часть Майдана. И, конечно, предпринимательский Майдан сделал ее намерения более чем серьезными. Хочет она или нет, все майданы в период независимости имели свой, пусть краткосрочный, но результат, - все они символизируют победу. Способна ли технология власти вытеснить Майдан, как мирную революцию и победу из общественной памяти? Теоретически – да. Если много раз и под разными поводами проводить там подобные мероприятия. Но дело в том, что наш народ очень хорошо иммунизирован. Он хорошо отличает шоу с прицелом от реальных шоу и митинги от проплаченных митингов. Народ, которым 70 лет манипулировали, не так просто провести.

…Мы, в свою очередь, решили посоветовать всем «банковским шуваловым» разнообразить меню для нейтрализации Майдана. Можно проводить там бесплатную раздачу еды (дешевле и не так греховно в Пост), конкурс духовых оркестров, с главным бонусом программы – оркестром Черноморского флота. Можно устраивать еженедельный военный парад с участием подразделений Черноморского флота, установить колесо обзора, проводить конкурс хоров ветеранов войны и труда, смотр вертолетов с участием первых лиц державы, выставки экзотичных зверюшек с участием зверей из вольеров Межигорья и, конечно, плодоовощные ярмарки. Под ЦИК давно такие ярмарки практикуют. Выторг такой себе, но зато никаких тебе палаток.

Маша Мищенко