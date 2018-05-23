Учительница легла на дорогу перед Кабмином (фоторепортаж с акции протеста)
Украинские учителя не протестовали 10 лет. Но и у них лопнуло терпение. Сегодня тысячи педагогов съехались под Кабмин, чтобы сказать Азарову, что на 613 грн. (а это тариф педагога первого разряда) прожить невозможно...
Украинские учителя не протестовали 10 лет. Но и у них лопнуло терпение. Сегодня тысячи педагогов съехались под Кабмин, чтобы сказать Азарову, что на 613 грн. (а это тариф педагога первого разряда) прожить невозможно...
– Сейчас минимальная зарплата 941 гривня, а педагоги первого разряда получают на 300 гривен меньше. Разве можно на эти деньги выжить? Нельзя, – возмущается учительница средней школы №6 г. Днепродзержинска Ирина. – Я учитель высшей категории. Моя ставка – 1225 гривен. И я одна воспитываю студента. Коммунальные услуги плачу своевременно. Если бы первый разряд был на уровне минимальной зарплаты, у меня было бы 1 тыс. 995 грн. Каждый месяц у меня государство забирает 600 грн. Подрабатываю репетиторством, потому что не выжить.
Несколько колонн педагогов обложили Кабмин, остальные разместились напротив – вдоль дороги под Мариинским парком. Сторожить педагогов выставили кордоны милиции.
Даже готовясь к акции, учителя думали о своих воспитанниках. И назначили протесты на тот период, когда в школе каникулы. Поэтому ученики занятий не пропустили.
– Что вас заставило приехать в столицу? – спрашиваю у группы протестующих со Львовщины.
– Та нищая жизнь, до которой нас довели нынешние правители. Дальше некуда терпеть, – жалуется председатель профсоюзного комитета Львовской политехники Владимир Гайдук. – Приехали отвоевывать свое. У нас вчера во Львове был 5-тысячный митинг у памятника Шевченко. Нас поддержали все педагоги Львовщины. Общеобразовательная школа финансируется из местных бюджетов, потому мы обращались к местной власти, а в целом финансирование образования решается в этих стенах (указывает на Кабмин), потому мы сегодня здесь.
И преподаватель декламирует стихотворение:
Бездіяльний наш Кабмін,
Вчитель встав уже з колін,
Може дати вам під зад
Не потерпим недоплат.
– Когда нас хотят убедить, что нет в государстве денег, мы в это не верим, – убеждает председатель профкома Львовского национального университета им. Франко Анатолий Бородчук. – Последнее сообщение в прессе, что олигархи обогатились в 2-3 раза. Откуда? Очевидно, из денег, отнятых у педагогов, медиков, вообще всех бюджетников. Ужасное недофинансирование образования, по сравнению даже с прошлыми годами. Мы только за прошлый год обнищали вдвое при замороженных зарплатах, учитывая инфляцию и рост цен на все продукты.
– Если в стране кризис, то почему Верховная Рада увеличивает свое финансирование на миллиард гривен? – возмущается председатель профсоюза Лычаковского района Львова Александра Городиска. – Если нет денег – то нет для всех. Учитель и воспитатель сегодня доведены “до ручки”.
– А решение об оптимизации учебных заведений! Говорят, спасет школьный автобус, – добавляет председатель профкома Национального лесотехнического университета Анатолий Бойко. – 120 автобусов закупили на всю Украину, по три на область. Что это дасть, когда дети не могут добраться к школе и остаются без учебы. Вы "оптимизируйте" Кипр, оффшоры, олигархов, там есть что оптимизировать. Еще в 2-3 раза больше людей выйдут – и могут вынести весь тот Кабмин отсюда.
В это время учителя, стоящие под Мариинским парком, пытаются перекрыть дорогу. Одна из женщин в знак протеста ложится прямо посреди проезжей части на Грушевского. Ее обступают милиционеры. Начинаются беспорядки. Крепкие парни силой оттесняют учителей к бордюру.
– Позор! Милиция с народом! – выкрикивает толпа.
Но они продолжают наступать на протестующих.
– Милиция против народа! – возмущаются педагоги.
– Не толкайте нас! Стойте! Никуда не идем! Стоим на месте! – раздается отовсюду.
– Мы же учим ваших детей. Что вы делаете! Поймите, что ваших детей за те копейки скоро никто не будет учить, – пытаются “достучаться” до милиционеров педагоги.
Но силовики выполняют приказ сверху, даже не прислушиваясь к уговорам и просьбам.
– Будь вы прокляты! Три богатыря! Стыд и позор! – возмущается женщина, которую трое крепких ребят-милиционеры едва не сбили с ног, выталкивая на бордюр.
– Неля Иосифовна, к кому вы обращаетесь, успокойтесь! – уговаривает ее коллега. – Это же к людям можно обращаться. А они – клоны.
– Мы работаем в центре детского творчества, – рассказывает Неля Кузьменко. – И у нас зарплата вдвое меньше, чем в школе. Мы пришли сюда, чтобы добиваться зарплаты. А милиционеры нас не пускают. Я прошу защиты. А защиты нет. Я получаю 800 грн. Ну как можно выжить?
– Топчите учителей, врачей! И с ними останетесь! – указывая на Кабмин, кричит милиционерам женщина из толпы.
Те с каменными лицами держат оборону.
– Ганьба! Ганьба! – не стихает народ.
– Чего вы стоите, кричите "ганьба"?! Нужно действовать! Как бараны стоим так всю жизнь и слушаем, – возмущается женщина.
В это время, пока под Кабмином идут столкновения педагогов и милиции, делегация педагогов во главе с руководителем профсоюза работников образования и науки Украины Георгием Трухановым ведет переговоры с и.о. министра образования Евгением Сулимой (потому что Табачник в командировке) и замминистра Петром Куликовым.
Все в ожидании решения.
– Вчера в 12 городах Украины прошли митинги педагогов, на которых было от 2 до 8 тысяч человек, – рассказывает заместитель председателя профсоюза работников образования и науки Украины Евгений Никитюк. – Наши требования: это, прежде всего, 20% надбавка за престижность работы и повышения первого тарифного разряда до прожиточного минимума. Мы планировали акцию начать еще в октябре. Но нам обещали все уладить. Но ничего так и не сделали. Мы вынуждены были привести людей сюда. Есть постановление Кабмина, которым определена 20% надбавка. А ее не платят!
После переговоров Труханов заявил, что решение о надбавке к зарплатам педагогов Кабмин будет рассматривать завтра, как собственно и требование о повышении зарплат. Но учителя не спешат радоваться. Обещаниями их не раз “кормили”...
Анна Ященко
Фото Владимира Гонтаря и Алексея Чернышева / УНИАН