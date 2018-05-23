Учительница легла на дорогу перед Кабмином (фоторепортаж с акции протеста)

Украинские учителя не протестовали 10 лет. Но и у них лопнуло терпение. Сегодня тысячи педагогов съехались под Кабмин, чтобы сказать Азарову, что на 613 грн. (а это тариф педагога первого разряда) прожить невозможно...

– Сейчас минимальная зарплата 941 гривня, а педагоги первого разряда получают на 300 гривен меньше. Разве можно на эти деньги выжить? Нельзя, – возмущается учительница средней школы №6 г. Днепродзержинска Ирина. – Я учитель высшей категории. Моя ставка – 1225 гривен. И я одна воспитываю студента. Коммунальные услуги плачу своевременно. Если бы первый разряд был на уровне минимальной зарплаты, у меня было бы 1 тыс. 995 грн. Каждый месяц у меня государство забирает 600 грн. Подрабатываю репетиторством, потому что не выжить.

Несколько колонн педагогов обложили Кабмин, остальные разместились напротив – вдоль дороги под Мариинским парком. Сторожить педагогов выставили кордоны милиции.

Даже готовясь к акции, учителя думали о своих воспитанниках. И назначили протесты на тот период, когда в школе каникулы. Поэтому ученики занятий не пропустили.

– Что вас заставило приехать в столицу? – спрашиваю у группы протестующих со Львовщины.

– Та нищая жизнь, до которой нас довели нынешние правители. Дальше некуда терпеть, – жалуется председатель профсоюзного комитета Львовской политехники Владимир Гайдук. – Приехали отвоевывать свое. У нас вчера во Львове был 5-тысячный митинг у памятника Шевченко. Нас поддержали все педагоги Львовщины. Общеобразовательная школа финансируется из местных бюджетов, потому мы обращались к местной власти, а в целом финансирование образования решается в этих стенах (указывает на Кабмин), потому мы сегодня здесь.

И преподаватель декламирует стихотворение:

Бездіяльний наш Кабмін,

Вчитель встав уже з колін,

Може дати вам під зад

Не потерпим недоплат.

– Когда нас хотят убедить, что нет в государстве денег, мы в это не верим, – убеждает председатель профкома Львовского национального университета им. Франко Анатолий Бородчук. – Последнее сообщение в прессе, что олигархи обогатились в 2-3 раза. Откуда? Очевидно, из денег, отнятых у педагогов, медиков, вообще всех бюджетников. Ужасное недофинансирование образования, по сравнению даже с прошлыми годами. Мы только за прошлый год обнищали вдвое при замороженных зарплатах, учитывая инфляцию и рост цен на все продукты.

– Если в стране кризис, то почему Верховная Рада увеличивает свое финансирование на миллиард гривен? – возмущается председатель профсоюза Лычаковского района Львова Александра Городиска. – Если нет денег – то нет для всех. Учитель и воспитатель сегодня доведены “до ручки”.

– А решение об оптимизации учебных заведений! Говорят, спасет школьный автобус, – добавляет председатель профкома Национального лесотехнического университета Анатолий Бойко. – 120 автобусов закупили на всю Украину, по три на область. Что это дасть, когда дети не могут добраться к школе и остаются без учебы. Вы "оптимизируйте" Кипр, оффшоры, олигархов, там есть что оптимизировать. Еще в 2-3 раза больше людей выйдут – и могут вынести весь тот Кабмин отсюда.

В это время учителя, стоящие под Мариинским парком, пытаются перекрыть дорогу. Одна из женщин в знак протеста ложится прямо посреди проезжей части на Грушевского. Ее обступают милиционеры. Начинаются беспорядки. Крепкие парни силой оттесняют учителей к бордюру.

– Позор! Милиция с народом! – выкрикивает толпа.

Но они продолжают наступать на протестующих.

– Милиция против народа! – возмущаются педагоги.

– Не толкайте нас! Стойте! Никуда не идем! Стоим на месте! – раздается отовсюду.

– Мы же учим ваших детей. Что вы делаете! Поймите, что ваших детей за те копейки скоро никто не будет учить, – пытаются “достучаться” до милиционеров педагоги.

Но силовики выполняют приказ сверху, даже не прислушиваясь к уговорам и просьбам.

– Будь вы прокляты! Три богатыря! Стыд и позор! – возмущается женщина, которую трое крепких ребят-милиционеры едва не сбили с ног, выталкивая на бордюр.

– Неля Иосифовна, к кому вы обращаетесь, успокойтесь! – уговаривает ее коллега. – Это же к людям можно обращаться. А они – клоны.

– Мы работаем в центре детского творчества, – рассказывает Неля Кузьменко. – И у нас зарплата вдвое меньше, чем в школе. Мы пришли сюда, чтобы добиваться зарплаты. А милиционеры нас не пускают. Я прошу защиты. А защиты нет. Я получаю 800 грн. Ну как можно выжить?

– Топчите учителей, врачей! И с ними останетесь! – указывая на Кабмин, кричит милиционерам женщина из толпы.

Те с каменными лицами держат оборону.

– Ганьба! Ганьба! – не стихает народ.

– Чего вы стоите, кричите "ганьба"?! Нужно действовать! Как бараны стоим так всю жизнь и слушаем, – возмущается женщина.

В это время, пока под Кабмином идут столкновения педагогов и милиции, делегация педагогов во главе с руководителем профсоюза работников образования и науки Украины Георгием Трухановым ведет переговоры с и.о. министра образования Евгением Сулимой (потому что Табачник в командировке) и замминистра Петром Куликовым.

Все в ожидании решения.

– Вчера в 12 городах Украины прошли митинги педагогов, на которых было от 2 до 8 тысяч человек, – рассказывает заместитель председателя профсоюза работников образования и науки Украины Евгений Никитюк. – Наши требования: это, прежде всего, 20% надбавка за престижность работы и повышения первого тарифного разряда до прожиточного минимума. Мы планировали акцию начать еще в октябре. Но нам обещали все уладить. Но ничего так и не сделали. Мы вынуждены были привести людей сюда. Есть постановление Кабмина, которым определена 20% надбавка. А ее не платят!

После переговоров Труханов заявил, что решение о надбавке к зарплатам педагогов Кабмин будет рассматривать завтра, как собственно и требование о повышении зарплат. Но учителя не спешат радоваться. Обещаниями их не раз “кормили”...

Анна Ященко

Фото Владимира Гонтаря и Алексея Чернышева / УНИАН