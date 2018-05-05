Почему Колесников не хочет дешевых авиаперелетов для украинцев?

Многие мои знакомые с нетерпением ждали, что на украинский авиарынок придут еще несколько лоу-костов (бюджетных авиакомпаний, как их еще называют) или хотя бы уже присутствущий с 2009 года в украинском небе Wizz Air расширит свою сеть полетов. Все надежды в этом плане на ближайшее будущее похоронил вице-премьер по инфраструктуре Украины Борис Колесников своим заявлением ... Мол, лоу-косты невыгодны Украине ... При этом чиновник такого уровня выдвинул ЕС условие: мы не пустим ваши лоу-косты на украинский авиарынок тех пор, пока ЕС не отменит визы для украинцев.

Что это за странные торги, господин Колесников?

Зато этот господин пообещал больше авиарейсов с Россией и Израилем, с которыми у нас нет визового режима. Словно в подтверждение слов Колесникова появилась информация о том, что до конца мая между Симферополем и Москвой планируется наладить авиарейсы лоу-кост. Похоже, сегодняшняя власть еще раз подтвердила свои истинные приоритеты

Что такое бюджетные авиакомпании? Если коротко, то это то, что называется - дешево и сердито ... Они ведут бизнес эффективнее, чем традиционные перевозчики. Бюджетные авиакомпании всего мира получают больше налетов на каждый самолет, больше дохода на каждого работника и меньше расходов на каждое пассажирское кресло. Это достигается за счет использования современного авиапарка (новые самолеты потребляют меньше топлива и реже ломаются), меньшего количества персонала. Некоторые компании сами грузят багаж и убирают салон самолета, сокращая тем самым расходы на услуги аэропортов, продают авиабилеты через Интернет.

В Европе действует принцип "открытого неба", а не договоренности с пацанами

Игорь Бураковский, эксперт по экономическим вопросам убежден, что лоу-косты - это компании, которые способны очень эффективно конкурировать с украинскими авиаперевозчиками.

- Преимущество лоу-костов, - отметил он, заключается в том, что они фактически могут предложить более низкие тарифы на свои услуги, являются более гибкими в организации перевозок и могут перехватить часть пассажирских потоков, которые на сегодня обслуживаются украинскими компаниями. Украина пытается требовать себе соответствующее количество рейсов в Европу, если она дает разрешения европейцам на такое же количество рейсов на территории Украины. Зато в мире, в Европейском Союзе существует принцип так называемого «открытого неба», где все зависит непосредственно от конкуренции между авиа-компаниями и технических возможностей принять соответствующее количество рейсов со стороны аэропортов. Думаю, это яркое отражение конкуренции между национальными и иностранными перевозчиками.

Главная проблема - закрытость рынка

Джон Стивенсон, вице-президента группы Wizz Air главной проблемой прихода на украинский рынок называет именно доступ к маршрутам.

- Это наша самая большая проблема в Украине, - сказал он. - Основные международные маршруты подпадают под действие двусторонних конвенций (регулирующие количество полетов между странами), отчего все маршруты распределены, и на них не могут работать новые игроки. Причина наших сложностей - недостаточная открытость рынка.

Почему всему миру лоу-косты выгодны, а Украине - нет?

Игорь Захарченко, ведущий телепрограммы "Феерия путешествий", президент туристической компании "Феерия" характеризует лоу-косты просто: "это - классно".

- Это только плюс, позитив для туризма, - в частности отметил он. - У меня много знакомых, которые любят путешествовать по миру. Они сначала добираются в Польшу или Германию, а оттуда куда-нибудь путешествуют, потому что из Европы есть масса выгодных авиарейсов. Но если чиновники заявляют, что это не выгодно для Украины, то ... напрашивается только один вывод: лоу-косты невыгодны только определенным чиновникам. Ведь почему Польше, Германии, Англии, Франции ... словом, в мире это выгодно, а Украине вдруг невыгодно?

Действительно, например, на польском авиарынке присутствуют девять лоу-костов: Aer Lingus, Berlin GMBH, Easyjet, Germanwings, Jet2.com LTD, Norwegian air Shuttle, Ryanair, Wizz Air, Vueling Airlines.

Виз Эйр подтолкнул украинских конкурентов к развитию

Сергей Дементьев, генеральный директор «Визз Эйр Украина» рассказывает, как бы изменилось украинское авианебо, если бы к нам пришли еще несколько лоу-костов и, главное, открытость.

- От создания «открытого неба» с Европой и свободной конкуренции на рынке выиграют как авиакомпании, так и пассажиры и украинский авиационный рынок в целом, - сказал он. - Ведь свободная конкуренция будет стимулировать авиаперевозчиков и аэропорты использовать ресурсы эффективно. Отсюда - больший выбор для пассажиров услуг и ценовых предложений. Развитие украинского авиационного рынка будет тем активнее, чем более открытым он будет становиться в плане предоставления назначений на маршруты и эффективности работы аэропортов.

Когда Wizz Air вышла на украинский рынок в 2008 году, нашей задачей, в частности, было революционизировать этот рынок и убедить украинцев, ранее путешествовавших автомобилем, автобусом или поездом, в том, что авиаперелет - это не только быстрый, но и доступный способ путешествия. Поскольку украинский рынок, обладающий большим потенциалом благодаря своим размерам и спросу, долгое время оставался монополизированным и закрытым. Мы предлагаем нашим пассажирам сервис высокого качества на борту новых самолетов Airbus A320 по конкурентно низкой цене. Бронируя билеты заранее на нашем сайте, пассажиры всегда могут найти предложения от 278 грн. (В одну сторону, с учетом всех налогов и сборов). «Визз Эйр Украина» является первой и единственной украинской лоу-кост-авиакомпанией. Мы работаем на украинском рынке всего третий год, но те результаты, которых нам удалось достичь, говорят сами за себя. И мы по-настоящему гордимся ими. Начав работу в июне 2008 года и перевезя за семь месяцев 127 тыс. пассажиров, по результатам 2009 года мы увеличили пассажиропоток в четыре раза - до 532 тыс. пассажиров. Несмотря на последствия кризиса, в 2010 году "Визз Эйр Украина" перевезла 546 тыс. пассажиров всего двумя самолетами. На сегодня уровень загрузки наших самолетов, а мы летаем на больших 180-местных Airbus A 320, достигает 83%. Выход Wizz Air на украинский рынок заставил других его игроков стать более конкурентоспособными: снижать цены на авиаперелеты, обновлять флот. Ведь, как я уже говорил, от конкуренции выиграют все: и авиакомпании, которые вынуждены становиться более эффективными, и пассажиры, которые получают больший выбор услуг.

Отмечу, что группа Wizz Air, в которую входит «Визз Эйр Украина», родилась в конкурентной среде, и наша бизнес-модель помогает нам быть высокоэффективными и конкурентоспособными. Таким образом, мы абсолютно готовы конкурировать на рынке, предлагая нашим пассажирам высококачественный сервис и низкие цены.

... Так почему же выход других иностранных перевозчиков на украинский рынок (в частности, лоу-костов) не выгоден украинским чиновникам?

Оксана Климончук