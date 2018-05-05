Сначала дворцы, затем — площадь Ат-Тахрир

По количеству резиденций первые лица России и Украины уступают только северокорейскому диктатору

И сверкает море предо мной... Неужели это мне одной? Советский шлягер 1960 гг.

Открытое письмо бизнесмена Сергея Колесникова президенту России Дмитрию Медведеву, опубликованное газетой The Washing-ton Post, вызвало интерес к дачному хозяйству тандема. В письме говорилось о дворце в районе Геленджика, который вроде бы строится для Путина (дворец Путина). По данным Колесникова, стоимость строительства должна составить более 1 млрд. рублей (более чем 33 млн. долларов). К такому выводу бизнесмен, раннее входивший в круг «друзей Путина», пришел на основании того, что строительство частично ведут государственные структуры. По данным «Экологической вахты по Северному Кавказу», это «Спецстрой России» и ФГУП УСС-780 — организация, которая специализируется на возведении береговых объектов для Черноморского флота. К тому же, по сообщению экологической организации, охрану объекта осуществляет Федеральная служба охраны (ФСО). Собственником дворца до недавнего времени являлся близкий друг Путина известный бизнесмен Николай Шамалов.

Скандал пробудил интерес к количеству и месторасположению объектов отдыха первых лиц государства. По данным из открытых источников газета «Коммерсант» нашла таких 26. Сам по себе факт весьма показателен, но еще более интересна реакция соответствующих ведомств. Практически все на запросы редакции не ответили, а власти Геленджика уклонились от каких-либо комментариев. И только заместитель начальника Главного управления делами президента Российской Федерации В. Яковлев в письме в редакцию сообщил, что в соответствии с федеральным законом «О государственной охране» сведения, касающиеся объектов государственной собственности, используемых высшими должностными лицами страны, относятся к разряду государственной тайны.

Другими словами, как расходуются деньги налогоплательщиков, идущие на содержание этих объектов и строительство новых, тщательно скрывается именно от тех, чьи деньги и расходуются. Что во всем этом такого, что народу знать не положено? В конце концов, никто ведь не требует раскрывать тайны спецслужб, занятых охраной первых лиц государства. При этом все прекрасно понимают, что иностранных официальных лиц не принимают и переговоры с ними не проводят в избушках на курьих ножках. И если для этого используется дворец в Стрельне, то какие тут тайны?

Однако здесь вполне уместен вопрос: зачем главе государства и премьер-министру столько объектов для отдыха и другого времяпровождения? И сопутствующий вопрос: если глава государства пребывает на отдыхе в своей резиденции «Бочаров Ручей» в районе Сочи, то почему к нему летят чиновники разных рангов для доклада? Они ведь летают не за свой счет и не в эконом-классе, даже если и не в специальных самолетах. Кто считал эти расходы? А если считал, то где эти данные? Или тоже тайна?

Но если бы только дворцы и дачи, больше похожие на дворцы. Используемые транспортные средства также вызывают вопросы. В США для президента есть борт ВВС-1. Понятно, что есть и второй борт: все может случиться. Однако министры пользуются государственным транспортом только при выполнении своих прямых обязанностей. Все остальное — за свой счет. Какой скандал разразился в Германии, когда министр здравоохранения Улла Шмидт во время отдыха на популярном у немцев испанском курорте Аликанте вызвала туда свой служебный автомобиль с водителем! Перегон бронированного «Мерседес S320 СDI» на расстояние 2,4 тыс. км стоил по разным подсчетам от 3,2 до 10 тыс. евро. Объяснения, что г-жа министр встречалась со своими испанскими коллегами для переговоров, никого не убедили. Немецкие газеты справедливо отметили, что для представительских целей соответствующий автомобиль можно было арендовать на месте за сумму в пять-семь раз меньшую. Министру пришлось уйти в отставку. Такая же участь постигла ее шведскую коллегу, когда она в супермаркете по ошибке за связку бананов расплатилась с карточки для представительских расходов. О дачах и дворцах и речи быть не может: дрожат над каждым израсходованным евро.

Так вот, о транспорте, речном и морском. Турецкая газета Vatan сообщила о новой 53-метровой яхте «Сириус», приобретенной для президента России. На ней он будет принимать высокопоставленных гостей на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Стоимость яхты, по данным издания, составила 30 миллионов евро. В Кремле сумму предпочитают не называть. Пресс-секретарь управделами президента Виктор Хреков подтвердил, что яхта приобретена на вторичном рынке с целью экономии бюджетных средств. Дмитрий Медведев пока не совершал морских прогулок на новой яхте — она базируется в Сочи. Как писал советник главы государства Владимир Шевченко, по заказу Кремля на Московском судостроительном заводе построили двухпалубную яхту «Паллада». Ею пользовался президент Путин. А по заказу Ленинградской военно-морской базы для него был изготовлен военный катер «Буревестник». У президента есть еще речной корабль «Россия». Сейчас говорят о закупленном во Франции в качестве плавучей резиденции десантном корабле «Мистраль» повышенной комфортности. Не многовато ли? У царя Николая II, хозяина земли русской, была всего одна яхта «Штандарт» — и ему вполне хватало.

Интересно, что украинские первые лица идут вслед за своими российскими коллегами. В нашей прессе встречалось число резиденций — 15. При этом в Украине, как и в соседней России, точные данные об этом затянуты покрывалом государственной тайны. Есть сведения о шести объектах в Киеве и вокруг него, восьми в Крыму и Дворце Потоцких во Львове. Хотя Украина — не Россия, но вопрос тот же: зачем так много, в конце концов, сколько их на самом деле и во сколько это обходится нашему бюджету? Хотелось бы увидеть официальную бумагу от Главного управления делами.

Возникает впечатление, что тайны и намеренная неразбериха с государственным имуществом, в нашем случае — с резиденциями высших должностных лиц, происходят из-за желания что-то в какой-то момент себе присвоить, в крайнем случае — купить за смешные деньги. История с резиденцией «Межигір’я» это достаточно ясно иллюстрирует.

Или взять транспортную часть — историю с достаточно дорогими вертолетами нашего президента. Не отрицая сам факт необходимости их в соответствующем авиаотряде, отметим, что главы достаточно богатых государств не позволяют себе такого разбазаривания средств. Уинстон Черчилль на свои выступления на ВВС ездил на обыкновенном лондонском такси. И это во время войны, когда действительно можно было попасть под обстрел гитлеровских диверсантов. Король Бельгии ездит на работу в свой офис в центре Брюсселя на собственном автомобиле, а премьер-министры в странах Скандинавии добираются туда на велосипедах. И никому в голову не придет покупать для них вертолеты и оборудовать в центре столицы соответствующие площадки. А теперь сравним уровень жизни в Швеции и в Украине. И это под стенания Азарова и Тигипко о том, что пенсии нечем платить. Если государственные финансы были в тяжелом состоянии, то президент Турции Кемаль Ататюрк (Мустафа Кемаль) пересаживался с автомобиля на лошадь и таким образом передвигался по Анкаре. Президент Мексики Бенито Хуарес уменьшал себе зарплату и увольнял сотрудников своего секретариата, а свои указы писал и оформлял сам, так как секретарей не было. Иногда помогали жена и дети.

Вообще наблюдается определенная закономерность: чем сложнее финансовое и экономическое положение государства, тем больше власть имущие увеличивают расходы на содержание своего аппарата, на представительские и сопряженные цели. Приведенные чуть выше примеры являются исключением из этого правила. Даже сложно сказать, чего здесь больше — сознания собственной безнаказанности и вседозволенности или органического и фатального непонимания того, что так поступать нельзя. Просто аморально призывать народ затянуть пояса, а самим позволять себе такую трату государственных средств!

Президент Франции имеет офис и квартиру в Елисейском дворце в Париже и располагает летней резиденцией Фор-де-Брегансон рядом с Лазурным берегом, а также парижским дворцом Отель-де-Мариньи для приема иностранных гостей. В США две официальных президентских резиденции — Белый дом в Вашингтоне и Кемп-Дэвид в штате Мэриленд. Кроме того, в распоряжении президента есть гостевая резиденция Блэр-Хаус. По сравнению с нашими руководителями — сверхскромно.

Если бы только это... Но довольно легкомысленное отношение к государственным ценностям видно на примере Киево-Печерской лавры. Там проблемы разрастаются, как снежный ком, а еще ходят разговоры, что патриарх Кирилл хочет в лавре устроить свою резиденцию. Мало ему официальной в Даниловом монастыре, рабочей на Пречистенке, летней в Ново-Переделкине, пентхауса в Доме на набережной и виллы в Швейцарии, так еще ведется, по сообщению «Экологической вахты по Северному Кавказу», незаконное строительство резиденции на территории, где растет охраняемая законом пицундская сосна, — к северу от села Дивноморское.

Информационная война вокруг резиденций российских руководителей, скорее всего, связана с аппаратной борьбой двух команд в связи с приближением парламентских и президентских выборов. В пылу этой борьбы без правил мы еще многое узнаем о том, где строятся дворцы для них. Кстати, формальный владелец скандального «дворца Путина» Николай Шамалов продал его бывшему владельцу Новороссийского морского торгового порта Александру Пономаренко. Сумма сделки не разглашается. Впрочем, по мнению Сергея Колесникова, это мало что изменит в предназначении дворца.

Пример соседей должен стать уроком для наших руководителей. Лучше, пока не поздно, развеять туман вокруг своих резиденций, иначе скандалов не избежать. Если в стране, кроме гречки, начинаются еще, как в Луганской области, и перебои с хлебом, то от загородных домов прямой путь к площади Ат-Тахрир. Кстати, по-арабски площадь, как и по-украински, майдан...

Юрий Райхель, газета "День"