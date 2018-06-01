Крах «русского мира»: кризис, гниение, распад

Высока вероятность того, что огромная страна рухнет в течение ближайшего времени… Маловероятно, что система протянет более пяти лет… Бжезинский предвидел, что Россия распадется в 2012 году...

Россия в цифрах и фактах

По данным Института социально-экономических исследований Российской академии наук, к 2011 году в России уже насчитывалось 4 миллиона бомжей, 3 миллиона нищих, около 5 миллионов беспризорных детей.

Ну и что с того? – скажет читатель. Ежедневно при помощи телевидения с головой погружаемый во вселенский муравейник на голубой нашей планете…

Дело в том, что российская статистика – предвестник реальной катастрофы.

В России 3 миллиона уличных и привокзальных проституток, зарегистрированных приводами в райотделы милиции. Еще примерно 1,5 миллиона россиянок этим тяжким трудом молотят баксы, евры, шекели и прочую не-деревянную валюту в странах Европы и Азии. Сравнивая количество зелени, ежегодно отсылаемой проститутками в страну проживания их нуждающихся семей, с количеством валюты, зарабатываемой государством при продаже оружия, поражаешься близостью цифр.

К вполне здоровым телом миллионам российских секс-тружениц добавим шесть миллионов душевнобольных россиян. Большая часть при постельном режиме, а при хроническом отсутствии коек в психушках – на улицах городов и поселков юродствуют, кривляются, беснуются, мнят себя «лениными», «сталиными», «гагариными», в последнее время появились даже «гитлеры» - весь букет на воле расквартированных российских психов без необходимого врачебного присмотра.

Пять миллионов – наркоманы. Шесть миллионов носителей ВИЧ-инфекции уже болеют СПИДом. А сколько блуждает по стране не выявленных носителей ВИЧ-инфекции?

По словам директора Детского фонда Алиханова, количество детей-сирот России превысило показатель послевоенного мая 1945 года. 750 тысяч в мирное время сейчас – против 678 тысяч сирот погибших в войне отцов, умерших в тылу от голода и болезней матерей.

В воистину Великой России, по оценке Всемирной организации здравоохранения, число алкоголиков равняется 37-42 миллионам человек. Потребление спирта на душу населения составляет в среднем 14 литров в год, что выводит этот авангард «русского мира» в абсолютные мировые лидеры по данному показателю. Учитывая то обстоятельство, что 20 миллионов мусульман России к зеленому змию, как правило, равнодушны, алкогольный удар внушительной силы целенаправленно наносится по печени и почкам авангарда «русского мира» - так озаглавил русскоязычное население, осколки «великого советского народа» патриарх Кирилл (Гундяев), нынешний продолжатель дела своего идейного и политического предшественника, провокатора 1905 года Гапона. Между тем, по международной шкале, употребление более восьми литров «на рыло» обозначает безвозвратную физическую деградацию.

Статистика говорит: на десять тысяч населения по количеству признанного «антиалкогольного средства» – театров – Россия сейчас на 40-м месте, да и уровень образовательного и культурного развития молодежи продолжает падать, сейчас он где-то на 47-м месте в мире. В то же время не утихают заклинания кремлевских ВИП-иерархов и квасных патриотов помельче калибром о «вселенской культурно-духовной миссии» России.

Ежегодно в России совершают преступления около 3 миллионов человек, в год происходит более 80 тысяч убийств (из доклада генерального прокурора РФ Устинова). Заключенных в стране свыше 1 миллиона, тогда как камеры рассчитаны на 700 тысяч. Народ спит в тюрьмах на «шконках» по очереди. В пресловутом 1937 году зэков в более многочисленном тогда Советском Союзе, чем Россия сегодня, было на 200 тысяч меньше. По количеству заключенных на сто тысяч населения свободная Россия с особым путем развития держит бесспорный рекорд в мире – 800-810 человек. Даже в крепостническом Китае с неототалитарным угнетением граждан этот показатель меньше.

Каждый год в дорожно-транспортные происшествия попадают 200 тысяч человек, около 30 тысяч из которых погибают. Десятилетие ограниченных военных действий в Афганистане обошлись таким же количеством мертвецов и инвалидов как сейчас за один мирный российский год на дорогах.

Средняя продолжительность жизни в России 64,8 года. Для сравнения: в США – 75 лет, в Китае, где в колхозном рабстве находится огромная часть населения, – 71,3. Если не оглядываться на мировых лидеров, а сравнить данный показатель, например, с Белоруссией, где, если верить кремлевским СМИ, поголовная нищета, то позиции России хуже на пять-шесть лет, а детская смертность у «нищих» и «обездоленных» белорусов в два раза меньше! Каждый день в Российской Федерации производится 10 тысяч абортов. При этом 7 миллионов брачных пар бездетные. Что это, как не физическое вырождение?

В XIX веке, когда в состав Российской империи входили Украина, Польша, Прибалтика, Бессарабия, Финляндия, губерний было 69. А сегодня на российских «останках» СССР расположились 89 губерний. В Соединенных Штатах, где население в два раза больше, штатов всего 52. Соответственно, в России огромная армия чиновников – более 1 миллиона 100 тысяч человек. Для сравнения: при Иосифе Сталине в СССР их было около полумиллиона, при Никите Хрущеве тоже – 532 тысячи. Российский Генштаб, по словам адмирала Бардина, сейчас по количеству работающих там офицеров превысил показатель времен Великой Отечественной войны. Это притом что только с 1991 года армия в России сократилась почти в пять раз. А сколько защитников России с подагрой в коленных суставах, с сердечной отдышкой и лопающимися кожаными ремнями на «бронежирожилетах» животах, но, с золотыми генеральскими и адмиральскими погонами?

По уровню жизни россияне находятся на 60-м месте в мире, тогда как «нищенствующие» без своей нефти и газа белорусы на 56-м месте. А вот по числу миллиардеров Россия на 7-м месте. Путинские протеже олигархи, кстати, платят самые низкие в мире налоги (13%), которые и не снились, например, Франции и Швеции (по 57%), Дании (61%) или Италии (66%). 1,5% населения России владеют 50 процентами национальных богатств.

По словам экс-премьера Михаила Касьянова, только за последние полгода отток финансовых средств из страны достиг 20 миллиардов долларов. На взятки и подкуп должностных лиц население страны тратит ежегодно в среднем 33,5 миллиарда «зелени» (Георгий Сатаров, фонд «Индем»).

Транслируемый с путинских пресс-конференций, вселяющий «оптимизм» рост производства такой, что по добыче угля Россия наконец-то достигла уровня 1957 года, по производству грузовых автомобилей – 1937 года, комбайнов – 1933 года, тракторов – 1931-го, вагонов и тканей – 1910-го, обуви – 1900 года. Авиатранспортом раньше пользовалось почти 100% населения, а теперь только 3%.

А вот и утешительный статистический лучик света пробился. Хоть что-то должно же иметь положительное сальдо в стране. Россия является безусловным лидером в мире по количеству банковских служащих на душу населения.

В России были разрушены и без того не самые выдающиеся условия для ведения бизнеса. Бизнес стал приложением к административным должностям, а коррупция – основой всех хозяйственных отношений. Всемирный банк в 2006 году поставил по этому показателю Россию на 96-е место из 175 возможных. По десятибалльной шкале России выставили 3,8 за эффективность госуправления, а за законность – 1,9. Это показатели убогих африканских и уже отошедших в прошлое – погибших – латиноамериканских диктатур.

Продолжается уродливая урбанизация. За 20 лет в РФ исчезли 23 тысячи населённых пунктов. На фоне общего сокращения населения до 900 тысяч человек в год население Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых городов-миллионников стремительно растёт, что приводит к чудовищному загрязнению прилегающих территорий, разрушению экосистем и транспортному коллапсу мегаполисов.

Инфраструктура не выдерживает перегрузок. Ещё не было в новейшей истории, чтобы десятки тысяч жителей Подмосковья встречали Новый год без электричества, а аварию не могли устранить более недели. Власти панически боятся, что без электричества в разгар зимних морозов окажется Москва, о чём свидетельствует введение режима чрезвычайного положения. Для системы это будет конец, а для людей – катастрофа с сотнями тысяч жертв.

Общая причина растущего вала техногенных катастроф, которые имели место в прошедшем году и уже продолжаются в наступившем, – это потеря управляемости экономикой вообще и промышленными объектами в частности. Система управления должна быть регулятором, это звено прямой и обратной связи, контроля. Одним из дефектов регулятора является то, что сегодня на многих объектах руководителями поставлены абсолютно некомпетентные люди. Это наглядно видно на примере электроэнергетики, где вместо специалистов в области энергетики на руководящие должности назначались «свои» в партийном отношении экономисты, никогда не работавшие в этой области.

Это может произойти в любой момент

Крах системы может произойти в любой момент. Высока вероятность, что это произойдёт в течение ближайшего времени. Практически маловероятно, что система протянет более пяти лет. Как тут не вспомнить пророчество Збигнева Бжезинского десятилетней давности, что Россия распадется в 2012 году.

Впереди, возможно, будут месяцы анархии и разрухи, торжества уличного криминального беспредела. Масштабы потерь будет зависеть от степени и глубины дезинтеграции, продолжительности смутного времени и способностей к желательно последующей реинтеграции стихийно образованных автономий. Ряд регионов (Татарстан, Башкортостан, возможно, Карелия) в первые же дни кризиса провозгласят независимость. В принципе, и другие регионы, где имеются более-менее самостоятельные и дееспособные местные элиты, на второй же день могут последовать их примеру. Дальнейшее национальное возрождение нынешних придатков «русского мира» все же желательно при условии реинтеграции с образованием обновленной федерации или конфедерации. Потому что раскол страны на десятки конфликтующих между собой «удельных княжеств» будет означать продолжение гниения и самоуничтожения. Тогда «русскому миру» можно будет поставить свечку в какой-нибудь чудом сохранившейся старообрядческой церквушке.

Здравомыслящие голоса в России уже предлагают пути спасения. В условиях кризисной ситуации город очень быстро станет западнёй для горожан. В первую очередь будут парализованы транспортные сети, массовый и организованный исход из города станет невозможным. В первые же часы кризисной ситуации системы жизнеобеспечения (теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, связь и т. д.) будут выведены из строя. Кто не успеет выбраться из города в первые сутки надвигающегося часа Х, практически будет обречен.

Если в войну людям помогали выживать печки и колодцы (по сути, автономные системы тепло- и водообеспечения), в современном городе люди останутся и без питьевой воды, и без тепла практически сразу же. Усугубит ситуацию отключение электричества. Сотовая связь будет блокирована в первые же минуты, стационарная – прервана в течение нескольких часов. Попытки приготовления пищи и отопления при помощи открытого огня неизбежно приведут к взрывам и пожарам.

Из-за антисанитарии в тёплое время года в течение первых недель начнётся интенсивное распространение инфекционных болезней.

Деньги в первые же дни превратятся в пустые «фантики». Падение центра империи – Москвы – будет означать прекращение снабжения регионов продуктами первой необходимости по налаженной схеме.

Мародёрство, грабежи и убийства приобретут массовый характер. В условиях стремительно надвигающегося голода любой власти будет сложно удержать свои позиции. Хорошо, если на местах заблаговременно договорятся губернаторы, военные и другие силовые структуры…

Шансы на выживание

В противоположность крупным городам, высокую степень выживаемости будут иметь удалённые от областных центров населённые пункты, где сохранились сельскохозяйственные предприятия и сопутствующее производство, где среди населения достаточно молодых и энергичных людей. Имеющие возможность перебраться к родственникам в такие районы, как предлагают обеспокоенные российские аналитики, должны это сделать заблаговременно.

Помимо удалённых сельских районов, шансы на длительное автономное существование имеют организованные сообщества горожан, готовые по заранее подготовленному плану экстренно эвакуироваться в сельскую местность, сплочённые идеей создания автономного антикризисного поселения. Это может быть от 15 до 30 семей (50 – 100 человек). Общины меньших размеров легко уязвимы, группы большей численности становятся плохо управляемыми. Необходимо наличие в такой общине людей разных специальностей, прежде всего военных, инженерно-строительных, сельскохозяйственных, медицинских.

…Современная РФ давно утратила продовольственную независимость и бесславно доживает свои дни, хищнически разбазаривая дефицитное углеводородное сырьё, скармливая населению буйволятину, кенгурятину и другие низкосортные продукты питания.

Обанкротившаяся власть оставляет в наследство практически полностью разрушенную инфраструктуру, промышленность и сельское хозяйство. Жить по-прежнему, распродавая энергоносители и закупая продовольствие за границей, возможности не будет, поскольку запасы нефти вот-вот иссякнут, а добыча газа начнет падать из-за истощения месторождений. Придется экстренно предпринимать непопулярные меры, мобилизовать людей на трудовой и сельскохозяйственный фронт.

Оптимистически настроенные российские эксперты предлагают готовиться к выживанию и построению новой цивилизации с опорой на экологические приоритеты. Большинство людей будут вынуждены заниматься в первое время преимущественно тяжелым ручным трудом, поскольку и с сельхозтехникой, и с горючим, и даже с тягловыми животными будут невероятно большие проблемы. Большинству бывших офисных работников неизбежно придётся осваивать новые профессии землепашца и доярки.

Проблема усугубляется тем, что в России 90% образованных молодых горожан ни к чему не готовы, кроме как бумажки в офисах перекладывать. А сельская молодежь – в основном пьянствует.

…Одну тему пугливо стороной обходят российские эксперты. Что будет с ядерным оружием? Станут ли бомбы и ракеты надежно храниться в условиях всеобщего краха? Кто займет место у пультов взамен политически и морально деградированных российских офицеров, для которых долг хоть как-то накормить семью станет превыше долга перед фантомом отечества?

Георгий Бурсов