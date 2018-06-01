Г.Немыря: Политика Януковича не всегда отвечает интересам людей в его окружении

1-2 февраля заместитель председателя партии “Батьківщина” Григорий Немыря находился в Брюсселе, где провел ряд встреч с европейскими чиновниками и политиками. Среди них – с комиссаром ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефаном Фюле и представителями всех фракций Европейского парламента. Перед отлетом в Киев он согласился поделиться с читателями УНИАН-Новости ЕС своими впечатлениями от поездки.

Григорий Михайлович, на ваш взгляд, можно ли ожидать в ближайшее время определенных действий от ЕС относительно украинской власти? Я думаю, что в основе любых действий должно лежать адекватное понимание того, что происходит в Украине. И, по сравнению с моим предыдущим визитом, в декабре прошлого года, я почувствовал, что сейчас намного четче, рельефнее понимание, основанное на фактах, не только тех, которые поступают из Украины, но и на оценках независимых экспертов, как украинских, так и международных.

Не секрет, что в последние месяцы были обнародованы ряд соответствующих рейтингов авторитетных аналитических центров. По всем этим рейтингам Украина скатывается вниз, как в вопросах демократии, так и в вопросах экономических. То есть, это первый важный элемент для понимания того, какими могут быть дальнейшие шаги. Понимание ситуации сейчас намного адекватнее, чем несколько месяцев назад.

Второе, есть четкое понимание, что период выжидания возможных перемен или коррекции курса нынешней власти также подходит к концу, поскольку нынешняя власть фактически год уже руководит страной. Были даны обещания, в том числе во время первого визита Виктора Януковича в Брюссель, и есть анализ экспертов. Таким образом, уже достаточно материала и времени для того, чтобы сделать соответствующие выводы, а выводы неутешительны.

И третье, прежде чем применить более мощные инструменты, всегда применяют инструменты калибровочные. Были уже соответствующие оценки и высказывания комиссара ЕС, была резолюция Европарламента, заявления отдельных политических групп, среди которых, в частности, заявления Политической Ассамблеи и саммита Европейской народной партии, которые еще в сентябре прошлого года обратили внимание на угрожающие авторитарные тенденции в Украине.

Все это приводит сейчас к пониманию, что нужны следующие шаги, которые будут делаться, как в рамках обычных инструментов и тех институтов, которые существуют между Украиной и ЕС, имеется в виду правительственный уровень, парламентский уровень, но также есть и другие инструменты, о которых может идти речь. Это касается уровня привлеченных европейских должностных лиц. В частности, мы знаем, что планируется в самом начале марта визит Верховного представителя ЕС Кэтрин Эштон в Киев. Речь идет также о том, что создается впечатление, что Президент Украины лично не понимает тона и нюансов тех мессиджей, которые ему поступают, или делает вид, что не понимает.

Дипломаты всегда знают больше, чем говорят. Я почувствовал, что есть сейчас согласие, чтобы это расстояние, от того, что знают дипломаты и что говорят, сократить. Потому что это важные оценки, которые должно услышать не только руководство страны, но должны услышать и украинцы, украинское гражданское общество. Не идет речь о том, чтобы становиться на ту или другую сторону, речь идет о том, чтобы выражаться принципиально.

Есть и еще один важный нюанс. Создается впечатление, я могу сказать о своей оценке этого, что интересам некоторых людей в окружении Януковича не обязательно отвечает продолжение нынешней политики Президента. Имеются в виду, прежде всего, экономические интересы такого окружения.

Вы говорите о возможности санкций против Украины?

Нет, думаю, идет речь, во-первых, о понимании, и соответствующем общении и объяснении этим людям и тем интересам в окружении Януковича, что если эта политика Януковича будет продолжена, она не обязательно будет отвечать, а скорее, будет контрпродуктивной интересам этих кругов, которые видят больше преимуществ в сближении с Европой, чем в отдалении от Европы.

Могу также сказать, что сейчас возникает вопрос о том, а кто вообще отвечает за европейскую интеграцию в Украине. После изменений, после ликвидации Бюро по делам европейской интеграции в Кабинете министров, после того, как вице-премьер-министр Сергей Тигипко перестал отвечать за этот вопрос, и это перешло, как здесь понимают, в ответственность первого вице-премьера, реально есть опасения, что ситуация возвращается на несколько лет назад, когда фактически вопросы европейской интеграции сужались до внешнеполитического аспекта исключительно.

Очевидно, что во время встреч поднимался и вопрос запрета Юлии Тимошенко приехать Брюссель. Как вам показалось, это воспринимается в столице ЕС? Да, действительно, мы говорили о том, что, несмотря на приглашение Президента Европейского парламента, власть запретила лидеру наибольшей оппозиционной партии Юлии Тимошенко выехать в Брюссель для встречи с ним. В этом все без исключения собеседники видят не только неуважение к Президенту, но и неуважение к институту Европейского парламента.

Кажется, что украинской прокуратуре осталось лишь возбудить дело против Ежи Бузека за попытку содействия побегу Тимошенко... Ну, мы посмотрим, что будут говорить агитаторы и пропагандисты Партии регионов по этому поводу, но для меня лично в этом нет ничего странного, учитывая какая политическая культура царит наверху в Украине, которая дает возможность свести на нет такой важный институт, как парламент, превращенный в покорную, сервильную машину для голосования с целью удовлетворения прихотей персоны номер один. Поэтому ничего странного, что если так относятся к украинской Верховной Раде, то так отнеслись и к Европейскому парламенту и к главе Европейского парламента.

Напомню, что Президентом Европарламента является поляк, бывший премьер-министр Польши, куда планирует на этой неделе осуществить визит Президент Янукович. Так что, как минимум, с дипломатической точки зрения, то, что было сделано, – это ошибка, выражаясь очень деликатно, а как максимум - это просто позорит украинскую сторону и украинскую дипломатию, в частности.

Беседовал Сергей Воропаев