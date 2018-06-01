Конституционное голосование: Янукович приблизился к французскому алфавиту?

«ЕЕ ТАМ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО»

Одному из авторов рассказали историю, которая очень похожа на правду. Пару месяцев назад к «Лидеру» пришла группа самых-самых приближенных товарищей и вопросила: «Папа! Так когда будут парламентские выборы? Весной 2011 года или осенью 2012-го? Вопрос, как говорят, не праздный, кореша интересуются, вопросы решать надо».

Ответ, если опустить экспрессивную лексику, якобы сводился к тому, что насчет сроков ему по барабану. Главное одно: «Вона» туда не пройдет!» «Воны» там быть не должно. И точка. Год и месяц выборов значения не имеют.

ВР как раз и приняла изменения в Конституцию, которые определили, когда мы получим новый парламент, а также нового (?) президента и новые органы местной власти.

Для этого был сооружен некий гибрид двух Конституций. Согласно новому закону, все органы власти будут избираться на пять лет, как это было в Конституции 2004 года, а не на четыре, как это было написано до сегодня в Конституции 1996 года, которую осенью Конституционный суд реанимировал своим решением.

Когда КС возобновил действие редакции Основного Закона 1996 года, сразу начались дискуссии политиков и юристов о дате следующих парламентских выборов. Большинство юристов сходилось во мнении, что раз уж, хоть и неконституционным образом, вернули Конституцию 1996 года, то пусть депутаты и избираются по этому Основному Закону. Весной 2011 года.

Напомним, что по Конституции 1996 года Верховная Рада избиралась на четыре года, с фиксированной датой очередных выборов. Сегодня президенту досталось все лучшее из Конституции 1996 года, а парламенту – самое «вкусное» в Конституции-2004. То есть – пятилетний срок полномочий.

ГЛАВНОЕ – НАКАЗ «САМОГО»

В СМИ писали о конфликте двух президентских групп, связанном со сроками выборов. Группа Фирташа – Левочкина якобы убеждала гаранта, что выборы нужно проводить весной 2011 года. А группа Клюева – Ахметова считала, что нужно переносить на осень 2012 года. При этом первые доказывали, что пока Партия регионов сохраняет остатки популярности, она все равно повторит свой результат, достигнутый на прошлых выборах (с этим мнением согласны и политтехнологи, с которыми нам приходилось общаться). Плюс к тому в парламент зайдет какое-то количество людей и от группы Фирташа.

А вот «ахметовским» не хотелось менять парламентский расклад и – до поры до времени – правительство. И очень хотелось продемонстрировать, что парламент ими контролируется, а партийная дисциплина крепка как никогда.

Но в определенный момент «фирташевским» пришлось прекратить дискуссию. Стало понятно, что наказ «самого» насчет отсутствия «Воны» до весны 2011-го не выполнить. Технически невозможно. Не успеют «повесить» условную судимость, которая закроет ей возможность баллотироваться. Пока апелляция-кассация-Высший административный, «Вона» уже будет клеймить «Лидера» с парламентской трибуны самыми распоследними словами. Потом больно много хлопот неприкосновенность снимать.

А за полтора года все вопросы в судах можно легко «порешать» (благо, контролируются властью на 150%) и установку «Лидера» выполнить.

СОЕДИНИТЬ ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ

Поэтому и сдвинули парламентские выборы, попутно поманив депутатов бонусом в виде лишних полутора лет полномочий. Перед искушением не устояли все без исключения члены правящего большинства, а также семь бютовцев (немедленно изгнанных из фракции БЮТ-Б) и 41 член НУ-НС (а эти сами способны изгнать пробютовское меньшинство фракции).

А то ведь никаких гарантий попадания в ВР на весенних выборах депутаты не имели. Поди «встрянь» на проходное место в список. Это такой боевик, что похлеще «Терминатора-2»! «Мажоритарки» оппозицонерам, похоже, не светят.

А тут и «самому» лично бонус (перенос президентских выборов с октября 2014 года на март 2015-го), и депутатам местных советов и мэрам намечается лишний год. Всем хорошо, кроме Юлии Владимировны, которая в марте 2011 года гарантированно попадала в парламент. А теперь – большой вопрос.

Похоже, организаторы конституционного голосования то ли не были уверены в исходе, то ли «шифровались». Во всяком случае, на 9.30 вчерашнего утра, законопроекта в повестке дня не было. Периодически в кулуары парламента выходили «регионалы», которые говорили, что упомянутый законопроект проголосуют в четверг. Потом показывались другие «регионалы», которые заявляли, что «изменения будут вноситься сегодня же в шестнадцать часов», на вечернем заседании сессии.

А затем закон поставили и проголосовали еще на утреннем заседании. И практически без обсуждения. Обсуждают его теперь эксперты. Весьма строго, надо сказать.

Александр Барабаш, глава Ассоциации народных депутатов Украины:

ПРАВОВАЯ ЛОГИКА ТУТ НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ

То, что произошло, относится к области морали, этики, а не чистого права. А дефицит морали сейчас намного острее, чем финансовый. Срок полномочий не первый раз меняется. В 2004 году такую процедуру уже проделывали. И правовая логика тут не обсуждается. А вот то, что изменения приняты в период, когда должны проводиться выборы, то это совсем некрасиво. Ну, ладно бы это проводилось за два года до истечения полномочий Верховной Рады и устанавливалось для парламента следующего созыва. А так это очень и очень некорректно. С точки зрения права, КС не нашел нарушения в продлении полномочий. Но такие голосования не делают чести парламенту. Напомню, что в 1993 году, наш второй созыв был единственным, кто укоротил себе срок пребывания у власти.

Виктор Мусияка, один из авторов Конституции 1996 года:

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ДЕЙСТВУЕТ АНТИКОНСТИТУЦИОННО

Я бы был не против, если бы депутаты по пять лет сидели в другом месте, а не в парламенте. Если Конституция 1996 года возобновлена, то должны действовать все ее положения. А то вырвали их контекста редакцию Конституции-2004 свой срок полномочий в 5 лет, проголосовали и радуются. При чем тут ваши пять лет полномочий, если те положения, которые давали вам пять лет, признаны неконституционными? Вы должны действовать согласно редакции, которая установлена, – всё. А они побежали себе скорее устанавливать сроки. Конституционный суд действует антиконституционно. Судьи действовали антиконституционно, восстанавливая редакцию 1996 года. А теперь КС на потребу людей из парламента и окружения президента вынужден дальше нарушать Конституцию 1996 года. Мало того, что он переступил через редакцию Основного Закона 2004 года, он теперь нарушил первичную редакции Конституции 1996 года, когда признал возможность продления полномочий срока парламента. Сейчас говорить о конституционности или неконституционности решения очень сложно, потому что после принятия решений судом правовая легитимность всех решений ставится под сомнение. В стране действуют интересы, а не право.

Виктор Небоженко, политолог:

В 2012 ГОДУ СИТУАЦИЯ ДЛЯ ДЕПУТАТОВ БУДЕТ ЕЩЕ ХУЖЕ

Голосование ВР – это страх потерять свои места. Идет сильная деградация парламента.

В 2012 году ситуация будет еще хуже для депутатов. Триста человек разорвали договор с населением, которому они не обещали то, что делают. Это новая тактика Партии регионов и административной вертикали – прикрывать страхами Януковича перед Тимошенко свои собственные мелкие интересы. Янукович не понял, что все люди будут думать: это он боится, что Тимошенко появится в парламенте. А тут парламентарии решили продлить себе существование: зарплата пятнадцать тысяч гривен, ответственности никакой, делать ничего не надо. Ну и проголосовали. Это еще не означает окончательного решения. Допускаю, что завтра Януковичу кто-то объяснит, что выборы нельзя было откладывать и КС отменит это решение.

Алексей Гарань, политолог:

ВЛАСТЬ ДЕЛАЕТ ВСЕ, ЧТОБЫ НЕ РИСКОВАТЬ СОБОЙ

Общее настроение власти – не рисковать. Власть сконцентрирована. Есть поддержка в парламенте. Зачем переизбрание во время повышения тарифов, пенсионной реформы? Этот год нужен власти, чтобы не рисковать. К тому же в эту калькуляцию вошел фактор Тимошенко. Логика власти: пусть она будет подольше вне парламента, а там раскрутят против нее дело, посадим – не посадим, но до выборов дискредитируем. Это тоже часть плана.

ЯНУКОВИЧ ПРИБЛИЗИЛСЯ К ФРАНЦУЗСКОМУ АЛФАВИТУ?

В 2003 году на пражском саммите НАТО гостей рассадили по французскому алфавиту. Тогда СМИ писали, что эту рассадку организаторы предприняли, чтобы Леонид Кучма после всех кольчужных скандалов не оказался рядом с Бушем. Так получалось в случае рассадки по английскому алфавиту (Ukraine и United States идут рядом). Это была изысканная пощечина. К Украине тогда повернулись если не спиной, то уж боком точно. Создается впечатление, что сегодня власть еще на шаг приблизилась к французскому алфавиту.

То мы отказываемся от участия в нобелевской церемонии, то с футболом оплошали, то Тимошенко в Брюссель не пускаем, то отменяем Конституцию, то вносим в новую-старую кусок отмененной. Всего-навсего за год до выборов. Имеем кучу резких заявлений с Запада и первого политбеженца.

Во что обойдется дополнительный год полномочий президента и парламента украинскому обществу? А вероятное «отсечение» от парламентских выборов лидера крупнейшей оппозиционной силы?

Посмотрим.

Николай Писарчук, Елена Мигачева