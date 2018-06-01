Что стоит за противостоянием Табачника с Анной Герман

Мы являемся свидетелями последовательных шагов, направленных на последующее расширение использования русского языка в ключевой сфере... Табачник нужен Москве для утверждения “русского мира”...

Вчера замглавы АП Анна Герман опять сказала пару неласковых слов в адрес министра образования Дмитрия Табачника. Она потребовала вынести на всенародное обсуждение концепцию образовательных реформ, подготовленную под чутким руководством этого господина.

Отметив, что у них с министром «дискуссия» и «разные подходы» к реформированию образования, Анна Николаевна навела те же претензии, которые озвучивает оппозиция и мятежные студенты вузов, к «концепции имени Табачника». Повышение платы за учебу ежегодно. Ограничение студенческого самоуправления. Занижение статуса и рейтингов ведущих украинских вузов...

Герман назвала и альтернативу этим драконовским предложениям – законопроект представителя президента в парламенте Юрия Мирошниченко, который якобы концептуально отличается от того, что предлагает Табачник.

Относительно «дискуссии» с министром, Анна Николаевна явно слишком мягко высказалась. То, что происходит между двумя высокопоставленными чиновниками, больше напоминает ожесточенную дуэль. Не на жизнь, а на кадровую смерть. Вспомним, 28 января в телеэфире у Савика Шустера Герман заявила, что готова отказаться от своей высокой должности, вернуться на «вольные журналистские хлеба» или даже стать безработным, льшь бы только министром образования был кто-то другой. Не Табачник.

Более того, Анна Николаевна позволила себе вспомнить священное имя и заверить всех, что президент Виктор Янукович никогда не поддержит концепции реформ в сфере образования от Табачника. «На каждого Табачника есть в Украине президент», - сказала она.

На следующий же день опытный интриган Табачник дал не менее резкий «отлуп» госпоже Герман, также сославшись на «лидера», даже на двух: «Есть очень простой мировой опыт: если чиновник не согласен с кадровой политикой президента или премьер-министра, у него для того, чтобы держать лицо, есть очень простой выход – подать в отставку».

Кстати, когда в марте прошлого года Герман сказала, что добровольная отставка Дмитрия Табачника с должности министра образования после его антиукраинских высказываний пошла бы на пользу команде Виктора Януковича, а еще раньше, – что она много сделала для того, чтобы Табачник не занял кресло вице-премьера по гуманитарным вопросам, тот промолчал.

Теперь не молчит. И это плохой знак для Анны Герман. Кадровая «чуйка» у этого чиновника всегда была обострена.

Начнем с того, что открытых конфликтов в своей команде Янукович не терпит. Даже когда сейчас под ковром сцепились за астрономические суммы, связанные с пошлиной на импортные нефтепродукты, министр ТЭК и первый вице-премьер, - снаружи этого видно не было, на людях они улыбались и обнимались. И таких примеров можно навести довольно много. Не принято в ПР выносить сор из избы.

Поэтому существует высокая вероятность кадровых выводов из этого конфликта, который приобрел публичный характер.

Грозит ли что-то Табачнику? Вряд ли. Он находится под очевидной кремлевской и московско-православной «крышей», изо всех сил внедряя в Украине «русский мир», о котором так любит говорить патриарх Кирилл. Мы являемся свидетелями последовательных шагов, направленных на последующее расширение использования русского языка в ключевой сфере общения, – образовательной.

Это и введение русского языка во вступительном тестировании с назначением на должность руководителя центра этого самого тестирования горе-не-профессора, которая вообще не разговаривает на украинском и годами борется против государственного языка. (Почитал бы кто ее докторскую, защищенную в Москве и посвященную «лексике и структуре речи драматургии» - раздутая дипломная работа студента-троечника). И выделение российской литературы в отдельный предмет. И срочное переписывание учебников по истории Украины (без всяких там УНР, Объединения и Крутов, зато с «нерушимой дружбой двух братских народов»). И многое другое, что осуществляется «на местах», без лишней рекламы, так сказать, «в рабочем порядке».

Зачем же Януковичу портить отношения с российскими патронами Табачника? Табачник нужен для «русского мира». Независимо от того, нравится ли самому президенту та сервильная пророссийская политика, которую этот господин ведет со свойственными ему энергией и цинизмом.

Не удивительно, что госпожа Анна Стецив-Герман, как и большинство нормальных украинцев, на дух не воспринимает Табачника, который выживает из Украины все украинское и который признает лишь «единственную каноническую» церковь – Московский патриархат.

Но ее беда в том, что она - одиночка, «белая ворона» в Партии регионов. Она практически не имеет там поддержки. Ранее таких «ворон», которые общались на украинском, голосовали за признание Голодомора геноцидом украинского народа, было две. Но Тарас Чорновил уже давно вне этой команды.

У Анны Герман, следовательно, есть все шансы вернуться «на вольные журналистские хлеба». Несмторя на преданность «большому, как Африка», «лидеру». И на готовность грудью защищать его на некомфортных и тяжелых эфирах у Шустера. Обидно, что Табачник при этом, по крайней мере пока еще, останется на должности. Несмотря на широкий общественный протест, студенческие манифестации и крайне негативную прессу.

Николай Писарчук