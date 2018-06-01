Почему Регионы прокололись с организацией митинга в столице?

Раньше “Регионы” пользовались услугами специальных компаний, которые поставляли людей на митинги... Так же с публичным мясом поступает Россия... Руководство должно наказать политтехнологов и менеджеров... Ради объективности хочу отметить: регионалы не всегда “кидали” тех, кто работает “симпатиками” на их мероприятиях и кампаниях. Двое моих хороших знакомых с Одесщины смогли неплохо заработать, работая на Януковича на выборах президента в 2004 году и во время парламентских кампаний 2006-го и 2007 лет. Расплачивались с ними не в Чайкофф, а в коровнике на ферме (всех “симпатиков” туда загнали для конспирации) – все обещанное до копейке отдали.

Однако в этот раз, на День Соборности, в Киеве все было иначе... Людям пообещали по 120 гривен, они честно отстояли на Майдане, как бы слушая на экране Виктора Януковича, но их потом “кинули”. На митинг пришли сотни студентов, а расплачивались уже ночью – с теми, конечно, кто дождался.

Почему произошел такой конфуз? Ведь деньги на митинг, это пустяки по сравнению с расходами на фейерверк, в том числе и в Макеевке, и ярмарки ко дню Соборности, которые принялась проводить власть. Неужели у партии, которая имеет шестерых депутатов в Киевсовете, своего руководителя столичного города, не хватило сил собрать людей бесплатно или сохранить лицо и своевременно расплатиться с теми, кого наняли?

Если верить официальному сайту Киевской городской организации Партии регионов, то в столице работает организация “Молодые регионы”, которая должна была бы без скандала обеспечить явку активистов на прослушивание выступления президента. На сайте киевской организации МР рассказывается, что ко дню Соборности в одном из районов столицы провели конкурс и турнир по мини-футболу. Судя по текстам, Молодежная организация “Регионов” активно работает и с “Молодой Гвардией” (молодежной “Единой Россией”), одним словом, бурлит партийная жизнь.

Так неужели молодые “регионалы” не смогли организовать сотню-другу активистов, чтобы обеспечить президенту массовость? “Массовость”, собственно, была. Но почему дело завершилось скандалом?

Чтобы выяснить это, мы попробовали связаться с народными депутатами от ПР. Телефон и.о. председателя Киевской организации ПР Антолия Толстоухова не отвечал. Заместитель главы Администрации президента Анна Герман взяла трубку, но на нашу просьбу прокомментировать ситуацию с “непроплаченным” митингом быстро ответила: “Я не понимаю о чем вы говорите”, - и положила трубку.

Как нам рассказал наш хороший знакомый из партии власти, обычно митинги в столице организовались таким образом. Члены региональных ячеек партии были обязаны привести по сто-двести человек. Чаще – бесплатно, это было партийное задание председателя ячейки. Временами “Регионы” пользовались услугами специальных компаний, которые поставляли людей на митинги. Таких компаний в столице несколько, их услугами одинаково пользуются как БЮТ, так и “Регионы”. Скандалов раньше не было, потому что Василий Горбаль, который когда-то возглавлял городскую организацию ПР, всегда исправно платил тем, кто стоит “за идею” и размахивает флагом.

Кстати, наш знакомый говорил, что сначала не верил, что ПР могла “кинуть” людей. Считал, что это какая-то провокация. Но когда увидел в Интернете видео, где зафиксировано, как представитель партии среди ночи выплачивает людям деньги, - признал, что это правда...

Итак, что это было: “технические” нестыковки или новые методы работы с народом?

Виктор Небоженко, политтехнолог, политолог: ТАК ЖЕ С ПУБЛИЧНЫМ МЯСОМ ПОСТУПАЕТ РОССИЯ У “Регионов” сейчас есть средства, чтобы платить в том числе и за митинги. Однако считают, поскольку они – власть, то для людей будет честью работать на них бесплатно, приходить, слушать. Так устроен этот, полуавторитарный тип власти.

Так же ведет себя с “массовкой” Россия.

Я подозреваю, что “Регионы” хотели привезти бюджетников – те стоят на митингах под страхом увольнения или невыплаты зарплаты. Но в этот раз они подумали, что расходы на транспорт будут дороже, чем такое вот “Интернет-собрание” публичного мяса.

Единственные, кого они не обманывают, это – олигархи.

Владимир Фесенко, политолог: РУКОВОДСТВО ДОЛЖНО НАКАЗАТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГОВ И МЕНЕДЖЕРОВ По моему мнению, то что произошло – накладки в организации митинга, которые произошли из-за элементарной жадности отдельных организаторов. Думаю, те, кто не хотел платить, рассчитывали, что никто не рыпнется. Но с точки зрения организации это очень серьезный прокол, который создает пятно на имидже политической силы. За такой прокол руководство должно карать политтехнологов и менеджеров.

У всех политических партий случались такие ситуации, но для правящей партии это недопустимо. Потому что если они прокалываются на таких вещах, то чего ожидать от более серьезных задач?

ПРОПЛАЧЕННЫЕ МИТИНГИ – ПОРОЧНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ ОБЩЕСТВА Денис Богуш, политтехнолог: Ситуация с митингом показала, что в этот раз организаторы были хуже, чем обычно. Они не хотели выплачивать деньги участникам, но потом под давлением прессы им пришлось это делать. Судя по фамилиям, которые упоминаются в материалах, отвечали за организацию митинга бывшие перебежчики.

В целом практика проплаченных митингов – чрезвычайно вредна для общества. В демократических странах на митингах люди собирают деньги на своего кандидата. Чем больше они отдают, тем больший показатель доверия. Это правильная демократическая процедура. А то, что произошло здесь, - это следствие того, что делали в партии. Бессмысленная ситуация.

“Регионы” всегда платили за митинги. Они не представляют, как собрать людей иначе. У них никогда не было таких симпатиков, которые бы делали для них что-то бесплатно. Раньше никто не представлял, что ради них следует стоять на Майдане. И теперь в ситуации с ценами и тарифами даже за деньги тяжело будет найти сторонников. Но главное, “регионы” убивают даже возможность демократической поддержки бесплатно. Порой за митинги платили оранжевые, но раз в двадцать меньше.

Я считаю, что обмануть людей – плохо для партии. Но хуже всего – это привносит практики проплаченных митингов в общественную жизнь.

Маша Мищенко