День Соборности: Янукович клеймил оппозицию, Тимошенко призвала объединиться ради смены власти (фото)
Во Львове объединили Шевченко с Бандерой. В Луганске развернули 50-метровый флаг. В Кировограде отменили запланированную акцию, что, якобы, мешала оппозиции...
Украина отпраздновала День Соборности. Во Львове организовали живую цепь от памятника Степану Бандере к памятнику Тарасу Шевченко. В Луганске вдоль центральной улицы развернули пятидесятиметровый Государственный флаг Украины. В Полтаве и Днепропетровске возложили цветы к памятнику Шевченко. В Кировограде составили из пазлов карту Украины. А в Ужгороде местные молодежные организации отменили раньше запланированную акцию по случаю Дня Соборности, из-за угрозы общественного противостояния. Оказалось, что на одно время в центре города запланировали свои акции молодежь и оппозиционные политсилы, и мэр предложил молодежным организациям или перенести акцию на другую дату, или проводить ее за пределами центральной части города. В конечном итоге организаторы отказались от создания «живой цепи».
|Участники праздничной акции по случаю Дня Соборности «Мы - единый народ» собрали большую карту Украины. Киев, 22 января
|«Живая цепь» во Львове
Президент Виктор Янукович в своем выступлении на торжественном собрании во дворце “Украина” по случаю Дня Соборности риторически объявил “время собирать камни” и раскритиковал политиков, которые “разговорами о политических репрессиях пытаются дискредитировать страну” в глазах мирового сообщества. «Они опять зовут людей на баррикады, опять пытаются доказать, что часть общества принадлежит к патриотам и демократам, а другая – к их антиподам. Мы это проходили пять лет назад», - отметил глава государства. Янукович пообещал твердо стоять на позициях развития демократии и заявил, что “готов работать со всеми, кто разделяет эти принципы и способен поставить национальные интересы выше собственных”.
Также Янукович провозгласил “непростой период, когда ради трансформации Украины в современное экономически развитое демократическое государство, вынуждены прибегать к непопулярным реформам”, бескомпромиссную борьбу с коррупцией и воровством.
|Утром Виктор Янукович в сопровождении многочисленной группы чиновников возложил цветы к памятнику Тарасу Шевченко
|А днем после своего выступления во дворце “Украина” посмотрел праздничный концерт ко дню Соборности в компании первого и второго президентов Украины
Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко призвала украинцев объединиться ради смены действующей власти, раскритиковала “политические объединения спесивых политиков” и заявила, что единая украинская нация сегодня уже есть.
В то же время экс-премьер в своем выступлении на Софийской площади заявила, что по ее мнению, объединить Украину должна общая молитва, потому что она не знает более сильного действия. И верит, что “Господь услышит нашу общую молитву, и Украина наконец получит благословение”.
БЮТ-Батькивщина заявила, что сотрудники Госавтоинспекции не дают людям возможности попасть в Киев на празднование Дня Соборности. По словам нардепа фракции Виктора Олийника, автобусы из Львова, Одессы и Днепропетровской области, которые следовали в столицу, не выпускали за пределы областей. Во Львове перевозчики неожиданно отказывались выполнять ранее заключенные соглашения, “ссылаясь на давление со стороны власти”. А в Одессе ночью один микроавтобус, продержав более трех часов на КП «Одесса», вернули назад, мотивируя это тем, что не утверждены списки людей, которые будут принимать участие в акциях в Киеве.
|Праздничная акция «Мы - единый народ» на Майдане Независимости в Киеве
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К этим обвинениям присоединилась и лично Юлия Тимошенко, заявив участникам вече на Софийской площади, что “по всем областям проверяли каждый автобус, каждую маршрутку переписывали поименно, проверяли, как билеты покупают в Киевской области граждане для того, чтобы не дать им поехать на поездах в Киев”. По мнению лидера Батькивщины это делалось, чтобы “мы не имели возможности собраться здесь и сказать друг другу слова приветствия и слова надежды, четко выяснить наши планы”.
|Одесситы пришли на возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко с плакатом о героях УПА
|Участники символической акции единства украинского народа и соборности его земель создали «живую цепь» по случаю празднования Дня Соборности в Кировограде
Впрочем в ГАИ опровергли такие данные, заявив, что наоборот все поданные заявки в указанных областях были удовлетворены и все желающие поехали в столицу, ни один автобус, даже по техническим причинам, не был возвращен назад.
|Участники торжественного вече во Львове несут большой флаг Украины
Анна Ткаченко Фото Андрея Глазкова, Игоря Хомича, Александра Заровного, Вячеслава Тенякова, Олега Шрамко / УНИАН
Фото Андрея Глазкова, Игоря Хомича, Александра Заровного, Вячеслава Тенякова, Олега Шрамко / УНИАН