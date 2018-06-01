День Соборности: Янукович клеймил оппозицию, Тимошенко призвала объединиться ради смены власти (фото)

Украина отпраздновала День Соборности. Во Львове организовали живую цепь от памятника Степану Бандере к памятнику Тарасу Шевченко. В Луганске вдоль центральной улицы развернули пятидесятиметровый Государственный флаг Украины. В Полтаве и Днепропетровске возложили цветы к памятнику Шевченко. В Кировограде составили из пазлов карту Украины. А в Ужгороде местные молодежные организации отменили раньше запланированную акцию по случаю Дня Соборности, из-за угрозы общественного противостояния. Оказалось, что на одно время в центре города запланировали свои акции молодежь и оппозиционные политсилы, и мэр предложил молодежным организациям или перенести акцию на другую дату, или проводить ее за пределами центральной части города. В конечном итоге организаторы отказались от создания «живой цепи».

Президент Виктор Янукович в своем выступлении на торжественном собрании во дворце “Украина” по случаю Дня Соборности риторически объявил “время собирать камни” и раскритиковал политиков, которые “разговорами о политических репрессиях пытаются дискредитировать страну” в глазах мирового сообщества. «Они опять зовут людей на баррикады, опять пытаются доказать, что часть общества принадлежит к патриотам и демократам, а другая – к их антиподам. Мы это проходили пять лет назад», - отметил глава государства. Янукович пообещал твердо стоять на позициях развития демократии и заявил, что “готов работать со всеми, кто разделяет эти принципы и способен поставить национальные интересы выше собственных”.

Также Янукович провозгласил “непростой период, когда ради трансформации Украины в современное экономически развитое демократическое государство, вынуждены прибегать к непопулярным реформам”, бескомпромиссную борьбу с коррупцией и воровством.

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко призвала украинцев объединиться ради смены действующей власти, раскритиковала “политические объединения спесивых политиков” и заявила, что единая украинская нация сегодня уже есть.

В то же время экс-премьер в своем выступлении на Софийской площади заявила, что по ее мнению, объединить Украину должна общая молитва, потому что она не знает более сильного действия. И верит, что “Господь услышит нашу общую молитву, и Украина наконец получит благословение”.

БЮТ-Батькивщина заявила, что сотрудники Госавтоинспекции не дают людям возможности попасть в Киев на празднование Дня Соборности. По словам нардепа фракции Виктора Олийника, автобусы из Львова, Одессы и Днепропетровской области, которые следовали в столицу, не выпускали за пределы областей. Во Львове перевозчики неожиданно отказывались выполнять ранее заключенные соглашения, “ссылаясь на давление со стороны власти”. А в Одессе ночью один микроавтобус, продержав более трех часов на КП «Одесса», вернули назад, мотивируя это тем, что не утверждены списки людей, которые будут принимать участие в акциях в Киеве.

К этим обвинениям присоединилась и лично Юлия Тимошенко, заявив участникам вече на Софийской площади, что “по всем областям проверяли каждый автобус, каждую маршрутку переписывали поименно, проверяли, как билеты покупают в Киевской области граждане для того, чтобы не дать им поехать на поездах в Киев”. По мнению лидера Батькивщины это делалось, чтобы “мы не имели возможности собраться здесь и сказать друг другу слова приветствия и слова надежды, четко выяснить наши планы”.

Впрочем в ГАИ опровергли такие данные, заявив, что наоборот все поданные заявки в указанных областях были удовлетворены и все желающие поехали в столицу, ни один автобус, даже по техническим причинам, не был возвращен назад.

Произошел и курьезный случай задержания милицией “оппозиционера-одиночки”. Житель Селидова Донецкой области Владимир Кружко заявил, что когда он пытался на попутной машине добраться до Донецка, где должен был со “своими сторонниками” провести собственный митинг ко дню Соборности (и подал на него заявку), автомобиль остановили на посту ДАИ. И “люди в гражданском” предложили Кружко проехать в участок милиции, чтобы дато следователю объяснения “по поводу заявления о порче холодильника в моей торговой точке, которое я ранее написал”...