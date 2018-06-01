Объединение национал-демократов - инстинкт самосохранения или жертва ради страны?

Украинская народная партия начала переговоры об объединении с «Нашей Украиной», «За Украину!», Народным рухом Украины и другими правыми партиями. Об объединении в одну политическую силу заявили и лидеры партий "Фронт Змін", "Гражданская позиция", Европейская партия Украины и "Собор". Что стоит за такими декларациями - самосохранение на большой политической сцене или попытки консолидироваться против предосудительных шагов власти? Способны ли лидеры этих партий поступиться собственными амбициями и на каких принципах возможно реально объединение национал-демократов? Интернет-издание "Політична думка" опросила экспертов.

Алексей Гарань, профессор политологии

Идея об объединении в этих политических условиях очень хороша. Но поскольку мы о ней слышим со времен раскола Руха, потом со времени создания «Нашей Украины», а реально имеем больше расколов и ссор, чем единства, то неизвестно который это по количеству призыв воспринимается уже как несерьезный и маловероятный. Вокруг чего они хотят объединиться в этот раз? Объединяться нужно вокруг принципов, позиций. А для этого нужно, чтобы политики отбросили свои амбиции и защищали прежде всего принципы. Если говорить об объединении на базе партии Яценюка, то нужно помнить, что этот политик во время президентской кампании свой шанс потерял. Он повел себя, мягко говоря, непоследовательно, изменив свою геополитическую ориентацию. Очевидно, что Партия регионов хочет сделать из него удобную оппозицию. Вопрос, как к этому отнесется сам Яценюк? Мы знаем, что в его партии есть определенные люди, которые специфически могут отнестись к вопросу об объединении.

Я лично не очень верю, что объединение национал-демократов состоится, хотя какие-то попытки объединения будут. Но зная амбиции, скажем, Костенко и других политиков, вероятность реального объединения очень мала. Нужна чистка команд, нужные принципы, четкая позиция. А то все говорят о коррупции, злоупотреблении властью, но при этом некоторые политики заигрывают с режимом и сами имеют в своих рядах коррупционеров. От этого теряется доверие к политикам. Каждый из них думает о том, что он лично выигрывает. Одни себе думают, что благодаря формальному объединению им удастся откусить часть электората у Тимошенко и пройти опять в парламент. Кое-кто не хочет ходить на митинги, когда там принимает участие другая политическая сила. Мы все это видели и слышали заявления обиженных оппозиционеров, которые воюют между собой. Если взять, например, Ющенко, который периодически делает какие-то заявления, однако абсолютно непопулярен среди граждан и среди самих оппозиционеров. Чтобы поверить в реалистичность этой очередной идеи, нужно продемонстрировать радикально другой способ поведения самим инициаторам объединения.

Павел Булгак, политический аналитик Анонсированное объединение политических сил Арсения Яценюка, Анатолия Гриценко, Николая Катеринчука и Анатолия Матвиенка маловероятно по нескольким причинам.

Первая: это объединение выгодно прежде всего Гриценко, Катеринчуку и Матвиенко политические силы которых, будем откровенны, отсутствуют на электоральной карте Украины. Для них Яценюк, имеющий реальный рейтинг – лишь локомотив, который протянет всех их в следующую Верховную Раду, куда эти три политических силы самостоятельно не пройдут. Надеюсь советники Яценюка это понимают – никаких электоральных плюсов такое объединение не даст.

Вторая проблема – это высокая вероятность превращения партии «Яценюка» в откровенный рупор борьбы с Юлией Тимошенко. Ведь не секрет, что тот же Матвиенко постоянно выступает с жесткой критикой БЮТ и лично Тимошенко. И лучшего доказательства тезиса о том, что «Фронт Змін» - это лояльная оппозиция, исполняющая роль спойлера БЮТ, не найдешь, особенно когда Матвиенко продолжит вести эту линию уже от имени Арсения Яценюка.

И наконец возникает вопрос, обладает ли сам Арсений Ясенюк объединительным потенциалом. Ведь если мы присмотримся внимательнее к «Фронту Змін» – то не увидим там такого понятия как «команда Яценюка».

Везде центром внимания является лишь лично лидер партии. И постепенно начинает складываться впечатление, что «Фронт Змін» вырастает в политическую силу вождистского типа. Объединению могут повредить в первую очередь гиперактивные лидерские амбиции самого Яценюка. К примеру он до сих пор не определился, идти ли ему на митинг оппозиции 22 января, в то время как остальные политики из оппозиционного лагеря там будут, и они смогли снизить собственную планку амбиций для того, чтобы скоординироваться для проведения акции.

Сергей Грабовский, политический аналитик Может, наконец хоть какое-то объединение таки удастся. Радует то, что могут образоваться национально-государственническое ("Наша Украина", "За Украину", Украинская народная партия) и национально-либеральное (Яценюк, Гриценко, Катеринчук, Матвиенко) объединения. А большую грусть вызывает то, что значительная часть лидеров тех партий, которые как будто уже объединяются, даже не понимают, что за идеологию они в действительности исповедуют. Хорошо будет, если такой объединительный процесс будет иметь хоть какие-то позитивные результаты: избиратели увидят, что украинские политики умеют не только ссориться между собой...

Игорь Лосев, доцент Киево-Могилянской академии Идея об объединении национал-демократов озвучивается регулярно, поэтому кроме скепсиса и улыбки ничего не вызывает у рядовых граждан. Но может на тысячу пятьдесят шестой раз все же объединятся хотя бы в борьбе с нынешним режимом. Уверен, что объединение возможно сейчас не путем кулуарных, закулисных переговоров, а в реальной борьбе. Вот 22 января в день Соборности планируется акция граждан. Пусть эти люди, которые говорят об объединении, придут на эти акции вместе и приведут с собой как можно больше людей и публично выразят свое отношение к нынешнему режиму и событиям, происходящим в стране и со страной. С таких акций какое-то объединение может и начаться. Пусть эти политики покажут, что помимо личных интересов и собственного политического будущего их еще интересует судьба страны. Тогда и увидим их реальные намерения и планы.

Игорь Жданов, политический аналитик На мой взгляд, к объединительным процессам оппозицию должны побуждать такие факторы. Во-первых, разъединенная оппозиция удобна для власти, с ней легче работать и ныне действующая украинская власть заинтересована как раз в этом. Второй фактор связан с общественным запросом на объединение оранжевых команд. И третье, лидеры оппозиции понимают, что на следующих парламентских выборах они могут пройти легче, объединившись. Это то, что побуждает к объединению. Но есть и риски в объединительном процессе. В первую очередь это амбиции лидеров оппозиционных сил. Если эти амбиции уймут, то консолидация состоится. Если же нет, то о любом объединении нужно забыть. То, что сейчас происходит - лишь процесс и отнюдь не свершившийся факт. На это указывает то, что оппозиционные силы даже в День Соборности собираются на разных площадях. Яценюк в частности заявил, что собирает людей отдельно. Это, по моему, вряд ли будет способствовать консолидации. Если уже заявили об объединении, то нужно забыть о распрях и собственных амбициях.

Этого требует общество и это в интересах оппозиционеров также, если говорить об их политическом будущем.

Андрей Курков, писатель Честно говоря, мне слабо верится в такое объединение. Каждый политик - лидер малой партии, даже когда понимает необходимость объединения, не забывает и о том, что без своей партии он растворится и станет менее заметным. Потому амбиции всегда берут верх, что эти лидеры, задекларировавшие объединение, считают, что проблемы, требующие объединения политических сил оппозиции - временные, а партии, хоть и малые, но уже выдержали много проблем и блокирований.

На политической ярмарке Украины каждый лидер - обладатель бренда или брендика и считает, что при объединении оппозиционных сил цена его собственного брендика упадет, и потом он ее уже не восстановит, и не сможет участвовать в следующих политических торгах.

Алла Лазарева, журналист-международник Тяжело прогнозировать, на что способны лидеры партий и насколько велики их личные амбиции, но такое объединение очевидно актуально.

По результатам последних президентских выборов Янукович набрал на 800 000 голосов меньше, чем в третьем туре 2004 года. То есть за время оранжевой власти его группа поддержки не увеличилась. Видимо, и сейчас, учитывая события вокруг предпринимательского Майдана, где участвовало много восточные украинцев, голубой лагерь не растет. Властные позиции Партии регионов обеспечивает исключительно разобщенность оппонентов.

"Політична думка"