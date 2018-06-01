Реализуется ли в Украине исторический миф соборности?

Власть говорит, что президент уделяет много внимания Дню Соборности. Но на деле местные органы власти игнорируют празднование. Ставят преграды тем, кто собирался ехать на праздник в столицу... Что произошло 22 января 1919 года

22 января в Украине уже традиционно отмечают День Соборности. В этот день в 1919 году на Софийской площади в Киеве был провозглашен Акт Злуки двух тогдашних украинских государств в Украинскую народную республику. Единую и самостоятельную. Однако многие из историков, политиков, журналистов доказывают, что в действительности та самая Злука (а следовательно, и соборность) является лишь мифом. И приводят в доказательство этого мнения серьезные аргументы.

Мол, в тот зимний день 1919 года в Киеве произошло не более чем масштабное театрализованное действо под режиссурой великого Николая Садовского. Весь город был завешан плакатами и флагами. На Триумфальной арке при входе со Владимирской улицы на Софийскую площадь – старинные гербы Восточной Украины и Галичины. По всей площади на столбах – гербы всех украинских губерний.

Живописные крестные ходы, военный парад, торжественное провозглашение Универсала Соборности – сегодня все это назвали бы «пиарными перформансом». Но, говорят критики, День был, а Злуки и Соборности не было. Почему?

Во-первых, реального объединения УНР и ЗУНР так и не произошло. Прежний министр земледелия УНР Никита Шаповал откровенно называл состояние дел после Объединения «двоевластием». Оно имело место и в административном, и в военном, и в дипломатическом смысле. Очень уже разными были «леваки» из руководства УНР и умеренные либералы, которые стояли во главе ЗУНР. Неслучайно французский премьер Клемансо заявлял: "У меня есть информация, что Галичина и Украина – два отдельных дела, потому и говорить об этих странах нужно отдельно".

Во-вторых, охват территории Украины был недостаточным. УНР и ЗУНР вместе, по оценкам историков, в те бурные времена контролировали не больше четверти Украины. «Красные», махновцы, деникинцы, разнообразные «батьки», немцы, румыны и тому подобное разодрали Украину на множество лоскутков, к которым фигуранты Объединения практически не имели отношения.

В-третьих, даже та слабенькая «соборная Украина» существовала крайне недолго. Уже через неделю после 22 января правительство УНР покинуло Киев и переместилось в Винницу. Вскоре и армия УНР, и Украинская галицкая армия, которые не прославились крупными успехами в битвах, были разбиты окончательно.

В-четвертых, Акт Злуки был фактически денонсирован Симоном Петлюрой в марте 1920 года, когда через 15 месяцев торжественного "Дня Соборности" он подписал соглашение с Пилсудским, отдавая ему контроль над Западной Украиной в обмен на гипотетическую польскую помощь в борьбе с большевиками.

Вчера ПИСУАР, сегодня – соборность?

Но вернемся к настоящему. Якобы уже 20 лет существует независимая Украина. Однако повернется ли у кого-то язык назвать ее «соборной»?

Термин «соборность» в политологию пришел из религии, сохранив общее значение «единство в любви и вере». Вот и сегодняшняя украинская власть устами представителя президента в парламенте на словах призывает украинцев 22 января «посмотреть друг на друга с любовью, с поддержкой, с уважением». Заверяет, что глава государства уделяет много внимания Дню Соборности.

Но это на словах. А на деле имеем сообщения в СМИ, что на местах органы власти фактически игнорируют празднование Дня Соборности. Что там ставят преграды тем, кто собирался ехать отметить этот день в столице. А министр МВД провокационно анонсировал кровопролитие на завтрашних праздничных мероприятиях. Хотя потом эта информация была опровергнута, но привкус в виде опасений в сознании людей остался.

Такое «внимание» в кавычках ко дню Соборности со стороны власти никого не удивляет. Достаточно вспомнить предвыборные плакаты 2004 года, где политтехнологи «регионалов» «изрубили» Украину, словно мясники тушу, на три сорта. Или Северодонецкий съезд, на котором депутаты-«регионалы» угрожали сделать из половины Украины ПИСУАР – «Південно-Східну українську республіку».

Не нужно быть сантехником, чтобы осознать: мечта нынешней власти – превратить всю Украину в эдакий ПИСУАР. В территорию, где власть может беспрепятственно делать все, что заблагорассудится. Где оседланы все финансовые потоки. Где в людях убита воля к сопротивлению. Где у них отобран язык, история и культура.

Именно поэтому власти не нужна никакая «соборность» Украины. Она сегодня действует по старому и недоброму принципу «разделяй и властвуй».

Министр образования и науки Табачник так и не отказался от своих антиукраинских высказываний. А президент так и не поздравил с Рождеством миллионы греко-католиков. Какая-то “не такая” конфессия…

Но и оппозиция демонстрирует странное понимание соборности. 22 января праздничные мероприятия разные оппозиционные силы будут проводить в разных местах. Кто за Юлю – на Софийскую. Кто за Сеню – на Контрактовую. А одно из печатных изданий саркастически описывало, как дрались национал-демократы из-за очередности выступлений на Софийской площади.

О пользе исторических мифов

Неужели действительно напрасным был тот живописный Акт Злуки 22 января 1919 года? Вылился в виртуальный спектакль?

По убеждению автора, то действ, которое прошло в Киеве 92 года назад, никоим образом не растаяло безрезультатно в дали нашей непростой и противоречивой истории.

Как бы мы не относились к политическим и управленческим качествам Винниченко, Петрушевича, Швеца или Цегельского, но они и другие организаторы Акта Злуки действительно искренне верили в идею независимой соборной Украины (хоть и видели ее по-разному). И передали эту идею следующим поколениям украинцев.

Неслучайно советская власть так старательно замалчивала те события. Кто-кто, а коммунисты знали силу идей.

Был создан тот же политический миф, который выжил в сознании человеческом и через семь десятилетий, в 1990 году, вылился в символ – живую цепь между Киевом и Львовом.

Сегодня для миллионов людей в Украине этот миф «соборной Украины» является близким и дорогим, является вдохновителем и указателем. Невзирая на реальные исторические события и фигуры. В конечном итоге, исторические Илья Муромец и Добрыня Никитич в летописях являются довольно посредственными дружинниками.

А как учил выдающийся философ ХХ века Алексей Лосев, сила мифа заключается именно в его способности реализоваться.

Рано или поздно.

Николай Писарчук