Кровавая суббота в Минске. Хроника

19.10. Министр внутренних дел Беларуси сообщил, что во время столкновения пострадало 8 милиционеров и один гражданский

18.15. Около спрецприемника на Окрестина сотни человек. Спецназ не пропускает людей к зданию. К политзаключенным приезжают машины скорой помощи

17.30. CNN сообщило, что в целом по Минску вышедших на акцию было более 45 тысяч

16.45. Раненных уносят на носилках

16:40. Со слов очевидцев: "Подошла женщина и сказала, что убили парня, ему дубинкой проломили череп. Он упал, и омоновцы по нему прошлись. Теперь они вызывают ТВ, чтобы оно показало, что демонстранты затоптали своего"

16:40. Мирных демонстрантов, двигающихся в сторону Окрестина сотрудники ОМОНа и спецназа забрасывают дымовыми шашками и шумовыми гранатами. Против людей пустили слезоточивый газ. Люди в панике. ОМОН избивает их дубинками. Жестоко избит Козулин. Избитого кандидата в президенты затащили в милицейский воронок. Все, кто находился рядом с ним в момент нападения, задержаны

16.30. На улице Куйбышева остановлена машина Милинкевича. Свидетели говорят, что он задержан. Милиционеры в касках и со щитами рассекают колонну. Они избивают демонстрантов. Козулин призвал демонстрантов, оттесненных в сторону театра Музкомедии, вернуться на Немигу, пройти к Кафедральному собору на Немиге и оставаться там до конца. Люди разворачиваются и идут назад. Однако часть людей заблокирована между двумя оцеплениями собровцев

16.20. Люди начали занимать проезжую часть, откуда их начал вытеснять ОМОН. Бросили газовую гранату! Люди побежали, началась паника. Часть людей пошла на гору. Еще раз взорвали газовую гранату, идет большое газовое облако, ветер сносит его на гору. Основная часть людей смещается в сторону вокзала. Ещё два взрыва гранат, прямо в толпу, люди разбегаются оттуда. Люди в ответ начинают бросаться в ОМОН снежками. Скандируют «Жыве Беларусь», «Фашисты». ОМОН вытеснил людей почти к площади. Появился Козулин, идет в сторону толпы, на него напали журналисты. Очевидцы говорят, что есть жертвы - те люди, в которых попали гранаты

16:10. ОМОН двигается на встречу колонне и бьют дубинками по щитам. Построение ОМОНа - в глубину. Люди вышли на проезжую часть, хлопают в ладоши и идут на встречу ОМОНу. Сейчас по всей видимости будет столкновение.

16:00. Под мостом возле здания администарции Московского района дорога колонне, которая движется к спецприемнику на Окрестина перекрыта несколькими рядами спецназа и милиции.

15.55. Колонна сторонников перемен, длиною от Макдональдса до Музкомедии, движется в сторону Окрестина. Колонна организовано движется по тротуару, на поезжую часть никто не выходит. Очень сильно сигналят машины. Скандируют «Са сьвятам», «Далучайцеся». На одном из перекрестков кричали «Слава ДПС», ДПС-ники просто тащились. Народ не рассасывается, в колонне остается под 10000 человек

15.00. Митинг закончился. Часть людей пошла на Окрестина (тюрьма) выражать солидарность с политзаключенными. Следующая акция - Национальное собрание 26 марта

14.40. Козулин призвал собравшихся после митинга идти к тюрьме и требовать освобождения задержанных

14.30. У здания телецентра на Коммунистической стоит около десятка автобусов с омоновцами

14.10. Милинкевич на митинге призывает добиваться справедливых новых выборов

14.00. В центре Минска задержан Павел Шеремет и избит американский журналист

14.00. Участники митинга закидали снегом и прогнали из сквера корреспондентов официального телевиденья

14.00. В парке Янки Купалы Началось выступление Милинкевича

13.40. В парке имени Янки Купалы собралось уже около трех тысяч человек

13.35. Колонна демонстрантов движется по ул. Богдановича к парку Купалы

13.30. Около тысячи демонстрантов двигаются в сторону площади Свободы

13.25. Митингующих выдавили с проспекта Независимости

13.25. Лидиры оппозиции Милинкевич и Козулин призвали людей идти в парк имени Янки Купалы

13.10. Милиции удалось блокировать демонстрантов на тротуарах по обеим сторонам проспекта

13.00. Движение на проспекте Независимости в районе площади перекрыто

12.50. Толпа вновь попыталась прорваться на площадь

12.40. Ситуация на Октябрьской площади накаляется, люди пытаются прорваться на площадь

12.20. Омоновцы теснят людей назад при попытках прорвать оцепление

12.10. Ильхам Алиев поздравил Лукашенко с победой на выборах

11.30. Подходы к Октябрьской площади блокированы сотрудниками милиции