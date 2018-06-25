Янукович играет с огнем

Над президентом Белоруссии Александром Лукашенко сразу после президентских выборов, состоявшихся в прошлом месяце, начали сгущаться черные тучи.

О возможности введения жестких санкций против Лукашенко и других высокопоставленных белорусских чиновников за преследование оппозиции высказался в начале января глава МИД Швеции Карл Бильд. А 7 января постоянные представители 27 стран Евросоюза на заседании запустили механизм подготовки решения о применении ЕС санкций в отношении властей Белоруссии.

Наконец, 12 января в Брюсселе состоялось экстренное заседание комитета Европарламента по международным делам, на котором депутаты обсуждали уже конкретно, как наказать белорусские власти за репрессии, последовавшие после президентских выборов 19 декабря.

«Правительство Лукашенко испытывает недостаток легитимности и поэтому ЕС должен без промедления приступить к пересмотру отношений с Белоруссией… После 19 декабря ситуация изменилась, наши отношения должны это отражать», - заявил в начале своего выступленияпрезидент законодательного органа ЕС Ежи Бузек.

Евродепутаты называли Александра Лукашенко на заседании исключительно «диктатором». И предложили способы наказания его и других лиц, ответственных за репрессии против оппозиции в Белоруссии: возобновить введенный в 2006 году и приостановленный после войны в Южной Осетии запрет на въезд в страны ЕС, а также заморозить их активы в странах ЕС. Ряд парламентариев предложил исключить или, по крайней мере, заморозить членство Белоруссии в программе «Восточного партнерства» и перестать давать ей кредиты. А Ежи Бузек обнародовал еще и предложение о наложении на Белоруссию запрета на участие в Олимпийских играх и чемпионате мира по футболу.

Представители же консервативных партий выступили за еще более жесткие меры. «Лукашенко — последний homo sovieticus Европы. Как долго мы будем терпеть диктатуру кубинского образца в сердце Европы?» - возмутился депутат от европейских консерваторов и реформистов Чарльз Таннок. «Это криминальный режим и мы должны добиваться его смены», - призвала коллег Кристина Оюланд из альянса либерал-демократов.

При этом евродепутаты дружно высказались за оказание всесторонней поддержки белорусской оппозиции.

Реакция ЕС на события в Белоруссии будет обсуждаться на пленарной сессии Европарламента 17 января, а также на заседании министров иностранных дел стран ЕС 31 января. Поэтому санкции против Минска могут быть введены уже в начале февраля.

Имеют ли все эти события какое-то отношение к Украине? Конечно, имеют. Поскольку нынешняя украинская власть во многом копирует в последнее время отношение Лукашенко к оппозиции. В Украине сейчас тоже преследуются представители оппозиции – многие экс-чиновники брошены за решетку по сомнительным обвинениям, с других – в частности, с экс-премьера Юлии Тимошенко - взята подписка о невыезде и их регулярно допрашивают в Генпрокуратуре. И на Западе также всё это прекрасно видят.

Причем, Виктора Януковича уже почти напрямую предупреждают о возможных будущих санкциях. В частности, еврокомиссар по расширению ЕС Штефан Фюле фактически предупредил12 января украинского президента о вероятности замораживания развития отношений между Брюсселем и Киевом, если в Украине не остановят процесс отхода от демократических ценностей. Об этом написала лондонская «Файненшел Таймз».

Еврокомиссар фактически подтвердил, когда сказал о нежелании «говорить сейчас на тему каких-либо последствий», которые могут наступить, если Украина отойдет от демократии, что ЕС готовит документ с оценкой политической ситуации в Украине.

Кроме того, издание отмечает, что Штефан Фюле солидаризовался с заявлением США об обеспокоенности преследованием украинской оппозиции и ограничением свободы прессы в Украине.

Напомним, на днях вице-президент Атлантического Совета США Дэймон Уилсон в интервью «Голосу Америки» заявил, что действия украинской прокуратуры больше напоминают политическое преследование, чем борьбу с коррупцией.

«Мы видим сегодня, что государственные институты используются для преследования политической оппозиции... Это не демократия, если после того как тебя выбрали, ты делаешь все для того, чтобы как можно дольше удержаться у власти. И сегодня в Киеве есть люди, которые пытаются это делать», - рассказал он.

Также издание приводит мнение советника Хельсинской комиссии Ореста Дейчакивского о том, что мир хорошо понимает, что сегодня происходит в Украине. «Если члены правительства Януковича думают, что они могут водить запад за нос, то я хочу сказать, что запад все прекрасно понимает. Я еще не встретил никого, который работает с Украиной, кто бы не думал, что последние уголовные преследования правительства Тимошенко является политически мотивированными», - предупредил украинскую власть советник Хельсинской комиссии.

Более того, он заявил, что «если ситуация с демократией будет ухудшаться такими темпами как сегодня, я не думаю, что Европейский Союз захочет иметь дело с Украиной».

Тем не менее, Дейчакивский выразил надежду, что плюрализм украинской нации, когда половина населения не соглашается с политикой правительства, а также существование хотя и слабого гражданского общества и относительно свободных медиа, дает шанс Украине выстоять и избежать введения полного авторитарного режима, наподобие тех, что действуют в России или Белоруссии.

Наконец, ярким свидетельством того, что демократический Запад не верит нынешней украинской власти, стал факт предоставления экс-министру экономики Богдану Данилишинуполитического убежища в Чехии. Кроме того, об этом же свидетельствует доклад о рейтингах демократических прав и гражданских свобод от американской неправительственной организации «Freedom House», согласно которому Украину в 2010 году исключили из категории свободных стран.

Нужно сказать, что упоминание Дейчакивским о событиях в Белоруссии является отнюдь не случайным в контексте описанных выше намерений европарламентариев жестко наказать президента Лукашенко и прочих представителей белорусской власти. Поскольку совершенно очевидно, что если команда Януковича не прислушается к требованиям демократического мира и продолжит репрессии против оппозиции, то ее наверняка ждут в будущем такие же неприятные санкции, как в отношении Лукашенко и его соратников.

Причем, речь идет не только о возможности введения запрета для Януковича и лиц из его окружения въезда в страны ЕС и США. Как против Белоруссии будут, скорее всего, применены экономические санкции, о чем говорили европейские депутаты на последнем заседании, так и против Украины могут быть предприняты такие же меры.

Надо сказать, что украинская власть в этом плане играет с огнем. Поскольку, если будет, например, прекращена помощь Украине от МВФ, то отечественная экономика очень сильно пострадает от такого шага.

Напомним, программа stand by, утвержденная в июле прошлого года, предусматривает выделение Украине $15,8 млрд. Однако пока получено только два транша: $1,89 млрд. и $1,6 млрд.

Если же МВФ вдруг объявит о прекращении дальнейшего финансирования, то по украинской экономике тем самым будет нанесен жесточайший удар. Сразу же обвалится гривня, а внешние займы станут недоступными. Как следствие, рухнет банковская система страны, а затем и вся экономика.

Интересно, осознает ли все эти страшные перспективы украинская власть, продолжающая настойчиво рассказывать о своей приверженности демократии, но реально действующая в противоположном направлении?

Олег Литовченко

Фото УНИАН